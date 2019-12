În perioada 11-13 noiembrie 2019, trei formatori ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău au participat la un curs de formare intitulat “Cross-disciplinary teaching in Norway – a practical exploration”. Cursul s-a desfășurat în Oslo, Norvegia și a fost susținut de către instituția de formare Newschool AS. Echipa de participanți a inclus un profesor cu experiență de predare la nivel liceal (Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești), un profesor cu experiență de predare la nivel gimnazial (Școala Gimnazială Cleja) și un director de unitate școlară (Școala Gimnazială Sascut).

Cursul a reunit 12 de profesori din România, Portugalia, Germania și Norvegia și a cuprins activități interactive de familiarizare cu modele de predare transcurriculară din sistemul de învățământ norvegian și cu politici educaționale existente la nivel internațional. În țara gazdă abordarea integrată a conținuturilor se va face, începând cu anul școlar 2020-2021, prin intermediul a trei discipline: dezvoltare durabilă, democrație și cetățenie, sănătate publică și abilități de viață. Beneficiarii au experimentat astfel cu principiile predării transcurriculare, lucrând în echipe mixte. Mobilitatea a inclus și o sesiune de job-shadowing într-o școală cu program Montessori având experiență în predarea cross-curiculară, învățarea bazată pe proiect și educația incluzivă.

Acest curs reprezintă primul flux de mobilitate din cadrul proiectului „Cross out borders by adopting new approaches to teaching”, finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021). Proiectul este derulat de către CCD Bacău pe o perioadă de 1 an și presupune participarea unui număr de 9 formatori la 3 fluxuri de mobilitate în Norvegia (1) și Islanda (2). Cursurile găzduite de centrele de formare Leikur ad Laera și InterCultural Iceland, intitulate „Smart Teachers Play More” și „Leaning outside. Living together, learning together, working together”, vor avea loc în Islanda, în lunile februarie și mai 2020.

În urma acestor experiențe profesionale, formatorii CCD Bacău vor propune cursuri de formare avizate de care vor beneficia profesori din grupul țintă indirect al proiectului.

Vasilica-Petronela Irimia (formator CCD Bacău)