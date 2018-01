Numărul farmaciilor, în ultimii ani, pare că a crescut precum apar „ciupercile după ploaie”, vorbă vehiculată (și) de numeroși băcăuani pe rețelele de socializare dar nu numai. Observația vine, în primul rând și pe bună dreptate, ca urmare a faptului că, periodic, în cartierele orașului, acolo unde deja există de ani buni o farmacie, chiar perete în perete, hop!, mai apare una, ba, apar chiar două-trei. Un exemplu doar ar fi cel din zona intersecției străzilor Energiei cu Mioriței din municipiul Bacău, unde, pe lângă o farmacie existentă de mulți ani, au apărut, în ultimii doi, încă două, una perete în perete cu cea dintâi, cealaltă vizavi. Nu mai vorbim de centrul orașului unde, farmaciile chiar par a fi „crescut ca ciupercile după ploaie”. Ceea ce mai puțin constată cetățenii este, însă, dispariția constantă a unor astfel de puncte farmaceutice din zone în care ele, la fel, funcționau de ani buni. În această dispariție stă, de fapt și realitatea. Că farmaciile apar, în ultimii ani, precum ciupercile după ploaie este, se pare, un mit. Unul despre care ne-au explicat reprezentanții Colegiului Farmaciștilor din Bacău. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

