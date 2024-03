Povestea tinerilor arhitecți români care lucrează la unele dintre cele mai mari studiouri de arhitectură din lume

Andreea Felciuc și Bogdan Zaha sunt două dintre numele românești care se afirmă, la cel mai înalt nivel, în domeniul arhitecturii în Londra, un hub în acest domeniu pe plan mondial. Cei doi sunt invitați anul acesta la Iași, unde marchează atât prezența la Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative la nivelul UE, cât și realizarea primei instalații în România.

Poveștile celor doi, parcursul profesional care a început în România și a continuat peste hotare, implicarea în ample proiecte arhitecturale și viziunea care se află la baza instalației care va suprinde, în luna mai, publicul de la Iași le puteți afla din rândurile următoare.

Andreea Felciuc este arhitectă și scenografă, înregistrată atât în Marea Britanie, cât și în România, având o experiență profesională multi-disciplinară, care include scenografia, instalații new media, video-mapping, animații 3D, FX și VFX. Andreea a studiat arhitectura la Iași și la Viena, în cadrul unui Program de Master Internațional cu dublă diplomă în arhitectură, la Universitatea de Arte Aplicate din capitala Austriei, în cadrul Studioului Greg Lynn. De mai bine de un deceniu, colaborează, în diferite ocazii, cu industria artistică și teatrală atât din România, cât și cu cea europeană, având diverse proiecte scenografice cu instituții de cultură precum Opera de Stat din Berlin, Theatre de la Ville de Luxemburg, Wilhelma Theater din Stuttgart.

În prezent, este arhitect în cadrul companiei Arup din Londra, oraș în care locuiește din 2019, când a acceptat invitația directorului Tateo Nakajima de a se alătura echipei „Venues”, specializată în dezvoltarea de strategii, proiectare și consultanță pentru programul de artă și cultură (filarmonici, teatre, opere, muzee, galerii, pavilioane, dezvoltare strategică și masterplan). Printre proiectele la care a colaborat se numără: Konzerthaus din München, Opera și Conservatorul din Shenzhen, Alte Munze din Berlin, Live Museum din New Delhi, Strategia de Artă publică din Dubai și Abu Dhabi, Pavilionul curatorului la Bienala de la Veneția din 2019 & 2023, Therme Forum în cadrul Festivalului Internațional de Teatru din Sibiu.

Din 2020, Andreea Felciuc și Bogdan Zaha conduc Studio FABZ, promovând bune practici în domeniul arhitecturii și industriilor performative.

Bogdan Zaha este arhitect înregistrat atât în Marea Britanie, cât și în Romania, precum și asociat la Zaha Hadid Architects, din Londra, unul dintre cele mai renumite birouri în domeniul arhitecturii internaționale în ultimile patru decenii, cunoscut pentru limbajul organic, fluid și dinamic al proiectelor de design și arhitectură. Bogdan a început facultatea la București, în 2004, a continuat la Timișoara și s-a mutat la Viena în 2010, pentru a urma studiile la Studioul Zaha Hadid din cadrul Universității de Arte Aplicate. Din 2014, s-a alăturat Z cluster, în cadrul Zaha Hadid Architects, în Londra, unde este un membru-cheie al echipei, cu o contribuție specifică în cadrul proiectelor de arhitectură și design, coordonând atât procesul inițial de design și proiectare, cât și implementarea în stadiile ulterioare fazei de concept.

A lucrat la peste 100 de proiecte în întreaga lume, între care Daxing Airport din Beijing, National Science Centre din Singapore, Science Centre din Shenzhen, birourile Masaryk din Praga, IBTEC Masterplan în Malaezia și la alte alte instalații și obiecte. Împreună cu Andreea, Bogdan pregătește o instalație specială, care va explora trăirile publicului Romanian Creative Week.

„Oportunitățile din afara României au fost o uriașă curiozitate”

Andreea Felciuc s-a mutat în Londra la 26 de ani. Totul s-a întâmplat rapid și firesc, așa cum povestește tânăra: „Profesional și personal, a fost o trecere naturală, nimic forțat, lucrurile au venit de la sine. N-am simțit mutarea din țară ca pe un pas definitoriu, ci ca pe o uriașă curiozitate. La Arup, unde lucrez în prezent, suntem o echipă de puțin peste douăzeci de profesioniști răspândiți peste tot în lume.

Aproape fiecare suntem specializați în domenii diferite (design, arhitectură, acustică, compozitori, artisti, luminiști, producători, muzicieni, dirijori, directori tehnici de la Barbican, Tate sau Southbank Centre). De exemplu, directorul echipei este format ca violinist și activează actual ca dirijor. Astfel, fiecare dintre noi contribuie cu o serie de aptitudini, cunoștințe și experiențe foarte specifice, pentru ca, în final, proiectul să acopere toate necesitățile și ambițiile, întotdeauna împingând limitele și inovând în domeniul artelor performative și vizuale”.

A studiat arhitectura în Iași, însă deschiderea către Viena a împins-o să își urmeze impulsul de a căuta dincolo de lucrurile care erau familiare, prin a propune o colaborare între cele două facultăți pentru ultimii doi ani de studii. Astfel, a terminat în 2018 cu diplomă dublă în cadrul unul Program de Master Internațional. Încă din primul an de studii, era nerăbdătoare să exploreze spațiile pe care le vedea doar pe hârtie, astfel că din 2012 a avut ocazia de a colabora cu industriile artistice și teatrale atât din România, cât și din Europa, unde ritmul alert de fabricație și producție i-a permis să-și vadă ideile materializate în realitate.

Experiența la Universitatea de Arte Aplicate din Viena

Bogdan Zaha a terminat un liceu cu profil de arhitectură și a fost admis la facultate la București, numai că, după primul an, și-a dat seama că nu se regăsește în atmosfera școlii. Avea, încă de pe atunci, curiozitatea de a explora domeniul în afara țării.

După primul an de facultate în București, a decis să meargă să studieze arhitectura la Timișoara, însă și aici, în scurt timp, universul arhitecturii devenise destul de „limitat”. Venind în contact cu lucrările Studioului la Bienala de Arhitectură de la Veneția, în anul patru de facultate, a decis că vrea să studieze arhitectura la Viena.

În 2008, a dat examen la Studioul Zaha Hadid, care a durat trei zile și a avut mai multe probe. „Am plecat de acolo cu gândul că m-am descurcat”, își amintește Bogdan. Afișarea rezultatelor i-a adus, însă, o dezamăgire de moment, pentru că n-a fost acceptat. Și-a continuat studiile la Timișoara, pentru ultimii doi ani de facultate, dar era motivat să mai încerce o dată. Astfel, în 2010, și-a amânat examenul de licență și a decis să se concentreze pe cel pe care avea să-l susțină din nou la Viena. Au urmat alte zile de concurs și de emoții, concurența fiind mare.

Studioul de arhitectură Zaha Hadid accepta, în fiecare an, între cinci și zece cursanți noi. De data asta, Bogdan a fost admis: „La aproape toate facultățile de arhitectură internaționale, studiile sunt împărțite nu doar pe licență și master, ci pe categorii și grupuri de cursuri, care nu sunt neapărat structurate ca an de studiu, ci sunt împărțite pe unul sau mai multe semestre. La Universitatea de Arte Aplicate din Viena, sistemul de învățământ nu era structurat clasic. Acest sistem se numește Studio Vertical, în sensul în care nu diferențiază studenții în funcție de anul de studiu la proiectare, ci doar la materii.

La specialitatea de Proiectare, studenții lucrează în echipe, unde cei mai noi sunt încurajați să se grupeze cu cei mai experimentați. După un anumit număr de proiecte și de credite obținute, puteai să intri în anul de diplomă. Cei care își pregăteau proectul de diplomă lucrau singuri. Nu toată lumea termina studiile în cinci ani, pentru că foarte mulți dintre noi veneam cu studii deja făcute și puteam echivala anumite materii. Eu am studiat trei ani și jumătate la Viena. În ianuarie 2014, după ce am susținut diploma, am fost întrebat de Zaha Hadid dacă vreau să mă alătur biroului din Londra. A fost o șansă enormă și bineînțeles că am acceptat-o, iar din iunie 2014 sunt la Londra, unde lucrez pentru Zaha Hadid Architects”, explică Bogdan.

Sala Mașinilor a Palatului Culturii, gazda instalației care propune un dialog

Pentru ce-a de-a patra ediție a Romanian Creative Week, care va avea loc la Iași în perioada 15 – 26 mai 2024, Andreea și Bogdan pregătesc un proiect cu totul inedit. Întreaga supriză va fi dezvăluită în cadrul evenimentului, însă cei doi autori ne dau un mic indiciu: instalația lor, departe de a fi una clasică, este mai mult o experiență. O experiență contemplativă, care se bazează pe deschiderea privitorului și pe dorința de a „comunica” cu spațiul creat.

„Conceptul nostru își are originea în dorința de a ghida vizitatorii pe un traseu bine definit, printr-un mediu imersiv, care va stârni curiozitatea prin intermediul mișcării, a sunetului și a luminii. Fiecare persoană care va interacționa cu instalația va trăi o experiență unică și personală. Este posibil ca experiența sugerată să nu aibă un final închis, ci să genereze anumite întrebări mai mult decât o concluzie. Aprecierea sa depinde în mare măsură de percepția individuală. Principala noastră premisă este interacțiunea dintre tine, ca vizitator, și elementele posibil străine ale spațiului, care te vor provoca să-l explorezi, fiind diferite de un exponat tradițional.”, au explicat Andreea și Bogdan.