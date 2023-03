POVESTEA Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” LA 30 DE ANI

Miercuri, 1 martie 2023, într-un cadru festiv, la Sala Teatrului de Vară „Radu Beligan” din Bacău, întreg colectivul, elevii și părinții Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Bacău au dat startul primăverii, cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență, dar și a împlinirii a 186 de ani de la nașterea patronului lor spiritual, Ion Creangă, printr-un spectacol. Școala s-a bucurat la acest eveniment de participarea unor invitați de seamă și parteneri de nădejde. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău, doamna Inspector Școlar General Ana-Maria Egarmin a primit o diplomă de onoare și a ținut un discurs. Lucian Andrei, a avut un dublu rol, cel de consilier al primarului municipiului Bacău, dar și cel de fost elev al școlii Creangă. Consiliul Județean Bacău a fost reprezentat de doi dintre consilierii județeni, Ilie Bârzu și Costică Marcu.

Povestea Școlii „Ion Creangă” la 30 de ani a început cu Imnul Ș.I.C., în interpretarea Corului „Anima”, coordonat de doamna profesoară Andra Gavrilă. Moderatorii spectacolului au fost, pe rând, directoarea Georgiana Marcu și doi foști elevi ai școlii Creangă, doi tineri minunați, Filimon Miruna și Rusu Victor, actualmente elevi în clasa a XII-a la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău.

Sub îndrumarea doamnelor educatoare, Rusu Anca-Monalisa și Oana Adam, grupa Licuricilor de la Grădinița „Lizuca” a delectat publicul cu poezii inspirate din poveștile lui Ion Creangă. Pregătite de doamna învățătoare Iuliana Marcu, elevele clasei I B au interpretat pe scenă două cântece: Jocul literelor și Copiii colorează viața.

Domnul profesor univ. dr. Ioan Dănilă a primit, în numele întâiului director al școlii, prof. Mihai Semenov, o plachetă în semn de apreciere din partea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”. Domnul Inspector Școlar Vasile Baltă, cel care a deschis Cartea de onoare a școlii în 1993, alături de domnul director Mihai Semenov, a urcat pe scenă și a primit o plachetă în semn de recunoaștere.

Mai departe, câțiva elevi ai clasei a VII-a C au amuzat publicul cu sceneta „Soacra cu trei nurori”, îndrumați fiind de doamnele profesoare Neti Tisescu, Ioana Vass și Andra Gavrilă. Elevele Bojog Sofia (clasa a IV-a A) și Bojog Ștefania (clasa a II-a B), au interpretat melodia „Unde-i joc”, coordonate de doamnele învățătoare Ungureanu Laura și Bîrleanu Monica. Doamna directoare Florentina Vieru a ținut un discurs emoționant în fața colegilor cu care a lucrat, în calitate de manager, timp de 16 ani, după ce a primit o plachetă aniversară. Povestea furatului de cireșe a fost retrăită alături de elevii clasei a V-a B, tot sub grija doamnelor profesoare Neti Tisescu și Andra Gavrilă. Elevii clasei a IV-a C, coordonați de doamna învățătoare Ploianu Mirela și de doamna profesoară Ioana Vass, au jucat „Ciuleandra”; horă cu început lent, dar care-și tot grăbește pașii, descoperind bucuria comuniunii între suflete. Mai departe, doamnei învățătoare Simona Gherghel, șefa de promoție a școlii Creangă în 1995, i s-a înmânat o diplomă de onoare și a fost rugată să țină un discurs. Ulterior, pe scenă i s-au alăturat colege care sunt în școală încă din 1993, ori care au deținut funcția de director adjunct. Au primit, cu emoții și bucurie, diplome de onoare: doamnele profesoare Dorina Răileanu, Daniela Petrescu, Maria Becheanu, Lena Ionescu, Monica Bârleanu, Leontina Boghiu, Laura Ungureanu, Mihaela Doltu și doamna director adj. Anca-Monalisa Rusu.

Eleva Cristea Rebeca, din clasa I C, a doamnei învățătoare Oana Ungureanu, a spus prin cântec că „Îi place școala”. Plimbându-se prin opera lui Creangă, elevi ai clasei a V-a B, coordonați de doamna profesoară Neti Tisescu, au aflat că din toată „Prostia omenească”, trebuie luat ce amuză, mai ales când se termină cu bine, așa cum se întâmplă și în „Drobul de sare”. Roman Alessia, elevă în clasa a III-a C, sub grija doamnei învățătoare Neli Popoveniuc, a interpretat „Moldovioară, plai cu dor”.

1 de 11

E un fapt bine știut că arhitectura clădirii școlii are un concept cu totul deosebit față de celelalte, iar în semn de profundă recunoaștere, arhitectul-șef Gelu Tudorache a primit o plachetă aniversară. În semn de profundă apreciere, a primit o plachetă aniversară și doamna secretar-șef Doina Braniște, cea care a lucrat cu toți directorii școlii Creangă încă din 1993, dovedind permanent, o etică profesională remarcabilă. Elevii clasei a VIII-a B, au arătat ce pățește un leneș cum nu s-a mai văzut, prin „Povestea unui om leneș” a lui Creangă. Dar cum nu toată lumea e leneșă, cei mai harnici dansatori, elevi ai clasei a III-a A, coordonați atent de doamna învățătoare Avram Mona, au încântat privirile tuturor cu un colaj de dansuri populare.

Un moment deosebit al festivității școlii Creangă a fost reprezentat de prezentarea muzeografului Iulian Bucur.

Pentru că a fi patriot nu înseamnă doar să-ți iubești țara, ci să iubești orice părticică din drumul tău spre a fi om, sala a ținut un moment de reculegere pentru câteva suflete nobile ce au ales să se dedice acestei școli: BOCĂNEȚ PARASCHIVA, ANTON ȘTEFAN CĂTĂLIN, IACOB IOAN, ARVINTE AMULIU, HULUBA LUCIA, IFRIM MARILENA, NĂSTAC AURELIA, STĂNICĂ ELENA, GAVRILAȘ AURICA, PLĂCINTĂ JANETA, VĂRNĂ VASILE, NANU MELANIA și CORCIU VASILE, urmat de un omagiu adus către aceștia de Chirică Tudor, din clasa a VI-a A, coordonat de profesor Tisescu Neti, cu poezia „Sergentul” de Vasile Alecsandri.

Istrate Bianca, din clasa a IV-a A, a interpretat melodia „Așa-i hora din Moldova”, coordonată de doamna învățătoare Ungureanu Laura. Apoi, un grup de elevi ai claselor a VIII-a A și a VIII-a B, coordonați de doamnele profesoare Tisescu Neti și Ionescu Lena, au adus în zilele noastre și să ne-au arătat cum ar fi povestea acum povestea „Soacrei cu trei nurori”.

Directoarea școlii, Georgiana Marcu, a primit o plachetă aniversară și a profitat de moment pentru a prezenta mulțumirile binemeritate celor alături de care a scris povestea școlii „Ion Creangă”: Andra Gavrilă, Nicole Grozescu, Anca Ștefănică, Doina Braniște, Geanina Spiriduș, Mihaela Doltu, Lena Ionescu și Cristi Popa.

Spectacolul s-a încheiat printr-un moment emoționant, prin care s-a dorit a se lăsa o moștenire spirituală, cu ajutorul mesajelor și imaginilor ce au rulat. Bejenaru Sorana, din clasa a III-a B, coordonată de doamna învățătoare Ivu Cristina, ne-a purtat prin trecut, prezent și viitor cu melodia „Adu-ți aminte”. Iar ca acest moment să fie trăit pe deplin, toate cadrele didactice ale școlii au fost invitate pe scenă.