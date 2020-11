”Cine o fi tânăra asta?”, s-au întrebat foarte mulți când au văzut că pe lista PNL Bacău la alegerile pentru Camera Deputaților apare Cătălina Ciofu. Un nume mai puțin cunoscut celor care fac politică prin județ sau alegătorilor.

Iar în astfel de situații, de vreo zece ani încoace, primul impuls este să cauți informația pe Google, care știe totul. Primul rezultat e, firește, profilul de Facebook, dar următoarele apar așa: Google Scholar, Research Gate și edusoft.academia.edu. Adică trei platforme, dintre cele mai serioase, care găzduiesc profiluri și articole scrise de specialiști recunoscuți în diferite domenii.

Dacă deschizi ”Cătălina Ciofu” pe Google Scholar, îți apar titlurile celor 13 studii scrise și publicate în engleză, semnate de Cătălina Ciofu (33 de ani), asistent cercetare științifică la Universitatea ”Vasile Alecsandri” (UVABc) Bacău, împreună cu alți colegi din cercetare.

Cercetător științific implicat în proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446

”Ce-or cerceta ăștia la Universitatea din Bacău?” este următoarea întrebare care-ți vine în cap, dar pe care ți-o poate lămuri tot Google. Afli astfel că UVABc, alături de universitățile din Iași, Galați, Sibiu și Pitești, a obținut un grant național, intitulat științifico-enigmatic PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446. Colectivul din Bacău, din care face parte Cătălina Ciofu, coordonează proiectul intitulat ”Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto și aerospațială”.

Ca să-ți faci o idee cât mai exactă cu ce se ocupă și de unde vine locul 2 de la PNL pentru Camera Deputaților, citești pe site-ul universității băcăuane: ”Proiectul îşi propune eficientizarea tehnologiilor de prelucrare cu jet de apă sau de formare pe calapod și aplicarea lor la prelucrarea unor repere (ca blindaje, componente de caroserie sau structură etc.) realizate din materiale avansate utilizate în industria auto sau aeronautică”.

Din ”Massaro de la 6 dimineața” direct în laboratorul de cercetare aerospațială

După ce Google ne-a lămurit, în linii mari, cine e Cătălina Ciofu, s-o lăsăm pe ea să ne povestească o zi din viața de asistent de cercetare științifică – cercetător postdoctoral (da, are doctoratul luat cu cea mai mare seriozitate!): ”Eu locuiesc în Comănești, așa că în fiecare dimineață iau «Massaro de 6» până la Bacău.

La 8 începe programul, de obicei cu ședința la care se împart sarcinile în colectivul de cercetare. În urma experimentelor, se organizează întâlniri de tip brainstorming, pentru a stabili gradul de noutate și inovare al rezultatelor obținute, în vederea publicării acestora în articole științifice de reviste apreciate în domeniu. Mă documentez permanent cu privire la metodele de pe plan mondial, de îmbunătățire a proprietăților materialelor folosite în industriile auto și aerospațială.”

”M-am întreținut singură și în perioada studiilor de master”

Din documentarea despre ”necunoscuta” Cătălina Ciofu din politică nu putea lipsi contul de Facebook. Iată ce scrie acolo: ”Am apreciat încă din adolescență principiile de dreapta, liberale. M-am implicat de atunci, atât în zona politică, cât și în zona civică, în mai multe activități de voluntariat.

Am absolvit Colegiul Tehnic “Dimitrie Ghika” din Comănești, profil Matematică-Informatică, după care am parcurs un drum ambițios în domeniul științelor inginerești. Mama a fost surprinsă când am ales Facultatea de Inginerie, crezând că este un domeniu mai mult pentru bărbați.

Dar, după 11 ani de studii universitare la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău (licență, master și doctorat), am obținut, în 2017, titlul de Doctor în domeniul Științe Inginerești. Am avut oportunitatea, în 2008, să studiez, timp de un semestru, la Universitatea de Tehnologie din Tampere – Finlanda, beneficiind de o bursă ERASMUS de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.

M-am întors în țară cu un entuziasm specific vârstei de 20 de ani, cu dorința de a transmite mai departe tot ce am învățat în perioada în care am beneficiat de resursele celui mai bun sistem de învățământ din lume. M-am întors cu dorința de a nu mai depinde financiar de părinți și m-am angajat. M-am întreținut singură și în perioada studiilor de master. Îmi amintesc toamna lui 2012, cum mă împărțeam între programul de la locul de muncă, masterul în inginerie, masterul didactic și școala de șoferi.

În perioada studiilor de licență și de master am beneficiat în fiecare semestru de bursă de merit sau de studiu, respective, am fost tot timpul în primii 3-5 studenți din grupă.

După obținerea titlului de Doctor în Științe Inginerești, am îmbrățișat în continuare cariera didactică, momentan fiind Asistent Cercetare Științifică la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. Părinții mei și întreaga familie sunt foarte mândri de mine. Mi-au fost tot timpul alături și m-au încurajat. Sunt fericită alături de soțul meu și ne împărțim viața cu cei doi copii, minunile noastre, viitorul nostru.”

Ce a făcut când a intrat în partid

Dacă stai la o discuție mai relaxată cu Cătălina Ciofu, afli că a intrat de la 16 ani în PNL, adică acum 17 ani. Făcea voluntariat, în timpul liceului, la Acțiunea Catolică și la Habitat for Humanity, fundația care construiește case pentru oamenii aflați în dificultate. Colegii voluntari erau în PNL, așa că s-a dus și ea, împreună cu o colegă. A găsit-o acolo pe profesoara ei de istorie, care-i era cea mai dragă, dar și pe mulți dintre profesorii colegiului.

După voluntariat, mergea la partid, iar de acolo acasă, unde lucra la teme, până la 12 noaptea. N-o să uite cum Viorel Miron, șeful de atunci (și de acum!) al PNL Comănești, o punea să citească statutul partidului.

A muncit în multe campanii electorale și nu îi este rușine nici acum să lipească afișe, să împartă pliante și să stea de vorbă cu oamenii. Doar are experiența din ”Massaro de 6”, unde o cunosc toți călătorii, care de acum înainte vor putea spune oricui vrea să-i asculte că ei au făcut naveta cu ”doamna Cătălina, deputata aia tânără de la PNL”.

”Am susținut teza de doctorat în Catedră când aveam 7 luni de sarcină”

Timp de doi ani și ceva, cât a urmat cele două mastere, pentru că nicio firmă băcăuană nu avea nevoie de ingineri, s-a angajat șefă a unei case de pariuri, ca să nu depindă de banii nimănui. Atunci s-a și căsătorit. Pe soțul ei, care e subofițer la Pompieri, l-a cunoscut încă din liceu. Primul copil, o fetiță, l-a adus pe lume în perioada doctoratului, în 2017. ”Am susținut teza de doctorat în Catedră, când aveam 7 luni de sarcină, iar susținerea publică a fost când copilul avea 7 săptămâni de viață”, povestește Cătălina Ciofu, cu aerul cel mai firesc. Al doilea copil, un băiețel, s-a născut chiar în acest an.

Un liberal ”clasic”, la 33 de ani

De ce vrea să candideze un cercetător științific: ”Am acumulat suficientă experiență în activitatea și în meseria mea și consider că e bine să o folosesc acum și în zona politică. Vreau să contribui la o legislație mai bună împotriva violenței domestice, la integrarea în învățământul de masă a elevilor din familiile sărace, la legi care să protejeze copiii de vicii. De asemenea, voi susține cu perseverență proiectele de dezvoltare a județului Bacău, printre care construirea tronsoanelor de autostradă și reabilitarea întregii rețele de drumuri naționale din județ, care facilitează dezvoltarea economică și a turismului, precum și extinderea rețelei de gaze prin fonduri europene.”

La 33 de ani, Cătălina Ciofu e acel liberal clasic, coborât parcă din Radu Câmpeanu și colegii lui de acum 30 de ani. Știe statutul, lipește afișe, vorbește firesc și în laboratorul de cercetare, și în ”Massaro de 6”, e familistă de modă veche, dar mai ales are principii liberale. ”Educația și numai educația este baza în viață pentru a deveni independent financiar și a te integra firesc în societate. Nu am citit asta nicăieri, vă spun din experiența mea. Da, eu am trecut prin asta! Doar prin muncă proprie devii cu adevărat liber în deciziile vieții de adult. Și am învățat că independența financiară îți oferă foarte multă libertate. Iar cei care realizează totul în viață prin muncă proprie nu pot fi corupți” – acestea sunt principiile Cătălinei Ciofu, candidat al PNL Bacău la Camera Deputaților.