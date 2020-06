În urma fenomenelor meteorologice periculoase – COD ROȘU, manifestate în cursul zilei de ieri, pompierii militari băcăuani au desfășurat următoarele misiuni pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative:

1. Com. Solonț – evacuare apă dintr-o curte și o bucătărie vară;

2. Mun. Bacău – evacuare apă dintr-un subsol de bloc;

3. Com. Zemeș – evacuare apă dintr-o curte;

4. Com. Pârjol – evacuare apă din patru curți;

5. Com. Podu Turcului – evacuare apă dintr-o curte;

6. Mun. Moinești – evacuare apă din două curți;

7. Com. Balcani – degajare aluviuni de pe un drum comunal;

8. Com. Mărgineni – degajare copac căzut pe carosabil.

Pentru gestionarea situațiilor de urgență au acționat 32 de pompieri militari cu 5 autospeciale cu apă și spumă, 4 autospeciale de primă intervenție și comandă, 8 motopompe transportabile și 1 motopompă remorcabilă.

Pompierii salvatori băcăuani rămân la datorie pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase până la când comunitățile vor reveni la starea de normalitate.