De câteva săptămâni Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău este asaltată de persoane care vor să știe dacă pot ieși la pensie mai devreme, în virtutea Legii 212/2020. Au vrut să afle dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de această lege și până la sfârșitul săptămânii trecute 32 de băcăuani și-au depus dosarul de pensionare anticipată parțială, conform actului normativ amintit. Mulți alții așteaptă clarificarea legii de către conducerea CJP Bacău. Unii dintre cei interesați au apelat și la redacția noastră solicitându-ne lămuriri, la rubrica Bacăul vobește.

O nedumerire legată de pensionarea anticipată pe motiv de poluare

„Am tot citit prin presă că cei care locuim în Bacău, alături de cei din Onești, precum și în comunele limitrofe acestor două municipii, pe o distanță de 8 km (parcă), am avea o reducere cu 2 ani la pensionarea anticipată pe motiv că am locuit/locuim în zone care au fost poluate de combinate chimice (minimum 30 de ani). Bun, până aici, dar nedumerirea mea care este: câți ani a poluat combinatul de la Bacău, de exemplu, având în vedere că a fost construit la sfârșitul anilor ’70? Noi, cei care avem acum 50 de ani, vom beneficia de această reducere? Sau, mai concret, cine beneficiază exact de această reducere? Cei care sunt în prag de pensionare, dacă dăm timpul înapoi, și au trăit chiar în vremurile când aceste combinate poluau? Sau și noi, ceilalți, care ne-am născut în Bacău, dar mai târziu, și poate nu am fost poluați direct? Întreb asta pentru că între timp combinatele sunt închise sau în conservare. Și încă ceva: care este lista completă cu localitățile care fac parte din această prevedere, care între timp s-a și legiferat, având în vedere că aceste combinate care au poluat sunt la periferia orașelor, deci centrul care a poluat nu este tot una cu centrul municipiului? Cum se calculează acei 8 km? Dacă luăm CIC-ul din Bacău, acesta este exact la 8 km de centrul municipiului. Iar cel care stă în Lilieci, are reducere sau nu? Are peste 8 km până în centrul Bacăului, iar până la CIC peste 16 km… Ei, cum iese calculul atunci? Poate ar trebui să se revină și pe aceste date concrete.

Vă mulțumesc. Marian Petru ”

La rândul nostru am discutat cu reprezentanți ai CJP Bacău, de la care am obținut informațiile așteptate de către cititorii noștri.

Nu contează dacă Amurco sau Platforma Borzești s-au închis cu ani în urmă

Pentru cei care încă nu știu, menționăm că, prin Legea 212/2020, lista localităților aflate în zonele afectate de poluarea remanentă a fost extinsă fiind incluse în rândul acestora și municipiile Bacău și Onești. Astfel, potrivit art.65, al.5 (modificat), din Legea 263/2010, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în unul din cele două orașe sau pe o rază de 8 km în jurul acestora vor beneficia de reducerea cu 2 ani a vârstei standard de pensionare (65 ani, bărbații, 61,5 ani, în prezent, femeile), fără a fi penalizate.

Acordarea dreptului amintit nu este condiționată de perioada de funcționare a complexelor industriale poluante din cele două orașe.

Noțiunea de „remanentă” presupune că efectele poluării continuă să se mențină și după încetarea activității unităților economice respective. De altfel, în expunerea de motive, legiuitorul a avut în vedere că poluarea remanentă, din zonele menționate în actul normativ, influențează în timp în mod negativ mediul înconjurător și implicit sănătatea populației. Așadar, chiar dacă SC Amurco SA (fostul Combinat Chimic) din Bacău ori unitățile de pe Platforma Industrială Borzești și-au încetat activitatea cu ani în urmă, se consideră că efectele poluării produse de acestea se resimt în continuare.

Lista localităților afectate de poluarea remanentă este lungă

Legat de faptul că au dreptul la pensionarea mai devreme cu 2 ani (fără a fi penalizate) ”persoanele care au locuit cel puțin 30 ani” în zonele afectate de poluare, în lege nu se precizează dacă este vorba despre domiciliul stabil ori reședință. Oricum, condiția de mai sus trebuie dovedită cu adeverința eliberată de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației, actul care atestă perioada locuită. Cât despre localitățile situate la 8 km distanță față de cele două orașe (Bacău și Onești), lista lor a ajuns la CJP Bacău și este destul de lungă.

Comunele (cu satele) aflate pe o rază de 8 km în jurul municipiului Bacău sunt:

Berești Bistrița (Berești Bistrița, Brad), Buhoci (Bijghir, Buhocel, Buhoci, Coteni, Dospinești), Faraoani (Faraoani), Gîrleni (Gîrleni), Gioseni (Gioseni), Hemeiuș (Fântânele, Hemeiuș, Lilieci), Itești (Ciumași, Dumbrava, Itești), Letea Veche (Holt, Letea Veche, Radomirești, Ruși-Ciutea, Siretu), Luizi Călugăra (Luizi Călugăra, Osebiți), Măgura (Crihan, Dealu-Mare, Măgura, Sohodol), Mărgineni (Barați, Luncani, Mărgineni, Pădureni, Trebeș, Valea Budului), Nicolae Bălcescu (Buchila, Galbeni, Lărguța, Nicolae Bălcescu, Valea Seacă), Prăjești (Prăjești), Sărata (Bălțata, Sărata), Săucești (Schineni, Bogdan Vodă, Costei, Săucești, Șerbești, Siretu), Strugari (Petricica, Răchitișu), Tamași (Chetriș, Furnicari, Tamași) și Traian (Bogdănești, Traian). Aici se adaugă și Municipiul Bacău în întregime.

Comunele (cu satele) aflate la o distanță de până la 8 km față de municipiul Onești (Borzești, Onești, Slobozia) sunt:

Bârsănești (Bârsănești, Brătești, Caraclău), Bogdănești (Bogdănești, Filipești), Buciumi (Buciumi, Răcăuți), Căiuți (Căiuți, Florești, Heltiu, Măcești, Popeni, Vrânceni), Cașin (Cașin, Curița), Gura Văii (Capătă, Dumbrava, Gura Văii, Motocești, Păltinata, Temelia), Helegiu (Brătila, Deleni, Drăgugești, Helegiu), Mănăstirea Cașin (Lupești, Mănăstirea Cașin, Pârvulești), Oituz (Marginea, Oituz), Orbeni (Scurta), Parava (Rădoaia), Pârgărești (Bahna, Nicorești, Pârâu Boghii, Pârgărești, Satu Nou), Ștefan cel Mare (Bogdana, Gutinaș, Negoiești, Rădeana, Ștefan cel Mare) și Tîrgu Trotuș (Tuta, Viișoara, Tîrgu Trotuș). La care se adaugă și Municipiul Onești în întregime, cu cartierele Slobozia și Borzești, și orașul Tîrgu Ocna.

Mulți au interpretat eronat legea

Chiar dacă lista localităților nu a fost transmisă, în fiecare zi la Casa de Pensii se prezintă numeroase persoane și din comunele apropiate de cele două orașe. Majoritatea celor interesați, însă, au înțeles greșit Legea 212/2020. Unii au dedus că această lege le permite acordarea pensiei de limită de vârstă mai devreme cu doi ani. Alții au înțeles că această reducere de vârstă li se aplică tuturor persoanelor care au locuit în zonele prevăzute de lege, inclusiv celor care deja beneficiază de alte categorii de pensie. Nu puțini au crezut că noul act normativ înseamnă recalcularea pensiilor anticipate parțiale, deja stabilite. Or, niciuna din variantele înțelese de către ei nu este valabilă.

Pensionare anticipată parțială, fără penalizare

Având în vedere cele arătate mai sus, se impune a preciza că art.65, al.5 (modificat), din Legea 263/2010 se referă la pensionarea anticipată parțială.

Potrivit acestui articol, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare (35 ani, bărbații, și 31,5 ani, în prezent, femeile) ori care l-au depășit cu până la 8 ani pot solicita pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard. Ele vor suporta, însă, o penalizare care se aplică asupra pensiei ce li s-ar cuveni pentru limită de vârstă.

Mărimea procentului de penalizare este în funcție de câți ani de cotizare are persoana respectivă peste stagiul complet. Astfel, se aplică o penalizare cuprinsă între 0,15 la sută (pentru cei care au între 7 și 8 ani de stagiu de cotizare peste cel complet) și 0,50 la sută (cei care au până într-un an de cotizare în plus) pentru fiecare lună de anticipare. Așadar, cei care se vor pensiona cu 5 ani mai devreme și au mai puțin de un an de cotizare peste cel complet vor suporta o penalizare de 30 la sută (cea mai mare).

Potrivit modificării al.5, art.65, adusă de Legea 212/2020, persoanele din orașele și zonele cu poluare remanentă se pot pensiona, însă, mai devreme cu 2 ani față de vârsta standard de pensionare, fără a suporta penalizarea menționată mai sus.

Dar și ele trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare sau depășirea acestuia cu până la 8 ani. De reținut că stagiile asimilate (armata, facultatea etc.) nu vor fi valorificate decât la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Nu în ultimul rând trebuie să menționăm că reducerea cu 5 ani a vârstei standard, prevăzută la art.65, al.1, din Legea 263/2010, nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de aceasta ori de alte acte normative.

Dovada locuirii o perioadă de cel puțin 30 de ani în zona afectată de poluare remanentă se face prin adeverință-tip, eliberată de serviciul de Evidență a persoanelor (populației) din raza de domiciliu

Ioan Prisecaru, directorul executiv al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău: „Noi doar eliberăm această adeverință-tip, în baza evidenței care există în arhiva instituției noastre, cu domiciliile sau reședințele persoanei în cauză. Nu noi stabilim acei 8 km din jurul orașelor poluante, ci personalul de la Casa de Pensii; acolo sunt normele de aplicare ale legii și lista cu localitățile care se încadrează în această prevedere. Noi doar eliberăm adeverința, la cererea persoanei, cu domiciliile pe care le-a avut, așa cum figurează în evidența noastră. Nu noi interpretăm legea!”

Ce acte trebuie

O persoană care se adresează la Evidența Populației, pentru eliberarea la cerere a adeverinței, trebuie să prezinte cartea de identitate valabilă+ o copie, o cerere tip care se completează pe loc, o chitanță care să certifice plata acestui serviciu, în valoare de 23 de lei (care se plătește fie la ghișeul unic, fie la Taxe și impozite locale sau pe aplicația ghiseul.ro) și un istoric (verbal) al domiciliilor avute. „Ne ajută foarte mult dacă persoanele știu unde au locuit în ultimii 30 de ani, pentru a verifica mai ușor în evidențele noastre. Nu toată arhiva este în format informatizat!”, a mai specificat directorul Prisecaru.

IMPORTAT! Este foarte bine ca persoanele care solicită această adeverință să se intereseze mai întâi dacă se încadrează în prevederile Legii 212/2020, pentru a nu aglomera inutil ghișeele Direcției de Evidență a Populației. „Sunt persoane care vin și ne întreabă pe noi dacă vor beneficia sau nu de această reducere, sau care au locuit în acele zone poluate doar 27 de ani și cer în avans adeverința. Nu eliberăm adeverință în astfel de cazuri. E important ca ei să știe dinainte de a veni la instituția noastră dacă se încadrează sau nu în prevederile legii”, a mai explicat directorul Ioan Prisecaru.

Pentru a intra în posesia acestei adeverințe persoanele în cauză trebuie să se prezinte fizic la ghișeu. NU se eliberează aceste documente în format electronic (online). Termenul de eliberare este până în 20 de zile. De când a intrat în vigoare legea, la Direcția de Evidență a Persoanelor Bacău s-au prezentat peste 370 de persoane care au solicitat această adeverință. Au fost zile și cu 30-40 de solicitări, iar numărul este în creștere.

ATENȚIE !!! Pe această adeverință este trecută inclusiv perioada (unde e cazul) în care persoana respectivă a locuit în aceste zone cu viză de flotant.

Elena Țintaru, Roxana Neagu