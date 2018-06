Bănuiţi de tâlhărie calificată, depistaţi și reținuţi de poliţişti

Polițiștii au depistat și reținut un bărbat de 29 de ani şi o tânără de 25 de ani, bănuiţi că, prin agresiune, ar fi deposedat un tânăr de suma de 250 de lei.

La data de 03 iunie a.c., în urma activităților desfășurate de polițiștii băcăuani au fost depistaţi un bărbat de 29 de ani şi o tânără de 25 de ani, ambii din judeţul Galaţi, bănuiţi de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din cercetări a rezultat că la aceeaşi dată, cei doi ar fi acostat un tânăr de 25 de ani pe care l-ar fi condus cu un autoturism în zona Şerbăneşti din Bacău şi ulterior, l-ar fi deposedat prin violenţă de suma de 250 de lei.

În urma investigaţiilor specifice, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat în trafic autoturismul condus de bărbatul de 29 de ani.

Poliţiştii îi cercetează pe cei doi pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie calificată, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere şi refuz de prelevare de mostre biologice de sânge.

Faţă de cei doi, poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, şi urmează a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale.

Control pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice

La data de 31 mai a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Ordine Publică Bacău şi Secţia 7 Poliţie Rurală Brusturoasa, împreună cu personal silvic din cadrul Gărzii Forestiere Judeţene au efectuat un control pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice şi a altor încălcări ale legislaţiei privind circulaţia şi comercializarea materialului lemnos în comuna Asău.

S-a efectuat un control pe linia depozitării şi prelucrării materialului lemnos la o societate ce are un punct de lucru în comuna Asău, ocazie cu care s-a constatat că administratorul acesteia a expediat fără provenienţă legală, cantitatea de 446,41 m.c. material lemnos speciile fag, brad şi pin.

În urma neregulilor constatate a fost aplicată o amendă în valoare de 10000 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea materialului lemnos în valoare de 96.359,43 lei.

Dosare penale pentru conducere sub influenţa alcoolului

La data de 01 iunie a.c., poliţiştii din Dărmăneşti au depistat în flagrant un bărbat de 47 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Comăneşti pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliţiştii îl cercetează sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

La data de 02 iunie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 35 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Poliţiei Moineşti au depistat în flagrant un bărbat de 41 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

La data de 03 iunie a.c., poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat în flagrant un tânăr de 27 de ani, din comuna Gîrleni, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Tânărul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Depistat la volan cu permisul de conducere suspendat şi reţinut de poliţişti

La data de 03 iunie, poliţiştii din Moineşti au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, din comuna Scorţeni, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii.

Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Totodată, acesta a mai fost depistat şi la data de 26 mai a.c., conducând un autoturism cu permisul de conducere suspendat .

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană având dreptul de a conduce suspendat şi l-au reţinut pe tânărul în cauză pentru o perioadă de 24 de ore urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti cu propunere de arestare preventivă.

Eveniment rutier pe fondul consumului de alcool

La data de 03 iunie a.c, în jurul orei 18.30, poliţiştii rutieri au depistat în trafic un bărbat de 33 de ani, din judeţul Hunedoara, care, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Filipeşti, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi s-a răsturant în şanţul de pe marginea părţii carosabile.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi fără permis de conducere.