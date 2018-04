La data de 12 aprilie a.c., o patrulă de poliție rutieră din Oneşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu au depistat un bărbat de 41 de ani, din comuna Târgu Trotuş la volanul unui autoturism în stare de ebrietate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Oneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţiştii din Buhuşi au depistat în trafic un localnic de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 1,38 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Buhuşi unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La data de 12 aprilie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 6 Poliţie Traian, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei a depistat în trafic un tânăr de 35 de ani care se deplasa cu un moped.

Din verificări a rezultat că tânărul în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul era neînmatriculat.

În cauza s-a intocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de conducere fără permis a unui vehicul neînmatriculat.