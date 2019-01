În ultimii ani, această perioadă vremea din an ne-a oferit felurite surprize. Dacă în urmă cu trei ani era un ger năpraznic, anul trecut aveam temperaturi ce mai cu seamă te duceau cu gândul spre primăvară. Anul acesta, vremea a ținut să ne arate că tocmai am trecut de Bobotează și că frigul e la el acasă. Acest lucru se vede și în piețele băcăuane.

Ieri, în Piața Centrală, cu gândul să ne îmbrăcăm bine ca să anihilăm efectele frigului, ne-a ieșit în cale un… pălărier. Sau mai bine spus un căciular, că vindea căciuli de blană. Cel care le comercializa avea o căciulă cu urechi pe cap pe sub care se putea vedea că poartă și un fes. Acum nu știu din ce motiv: că era prea frig, că așa e moda sau că doar căciula de blană nu e eficientă. O doamnă la vreo 60 de ani, destul de plinuță, dorește să cumpere o căciulă de „blană nobilă, dar să fie mai tinerească”. Căciularul încearcă să o convingă că are cea mai bună marfă. Îi explică femeii că are căciuli aduse proaspăt din Ucraina la prețul de 100 de dolari.

„Adică patru milioane doamnă. Pe centru găsești căciuli modelul ăsta la șapte milioane aduse din Polonia. Care credeți că-s mai bune?”, încearcă vânzătorul să-și convingă clienta, care nu se lasă înduplecată cu una, cu două. Îi lăsăm pe oameni să-și vadă de căciuli și mergem în zona de legume fructe.

Tarabele goale ale pieții ne oferă o imagine dezolantă. Ici, colo câte un comerciant. La vânzare, în cea mai mare parte sunt rădăcinoase. Țelină, păstârnaci, morcovi, dar și cartofi sau ceapă. Mai vedem fasole uscată de mai multe feluri, murături și multe fructe: mere, pere, struguri, prune uscate…

Cel mai bine în acest peisaj, în care distingem o tablă pe care scrie „producători din județul Bacău”, se potrivește o tarabă pe care zac citrice, struguri care se văd de la o poștă că provin de pe alte meleaguri, și, „bomboana de pe colivă”, niște ananas bine crescut.

Într-un colț, aproape de ieșire din zona de tarabe, o găsim pe jumătate înghețată pe Aneta Avarvarei. Cu un radiator înfipt într-o priză de pe un stâlp metalic, tanti Aneta ne spune că nu mai poate de frig iar „încălzitorul” o ajută doar la mâini. Vinde cartofi și ceapă la săculeț. În fugă, doi posibili clienți întreabă cât e kilul de cartofi. La 2 lei, oamenii sunt nemulțumiți și spun că prețul ăsta e și la ei la țară.

„De ce să mă supăr pe oameni? Fiecare știe cât și pe ce a muncit. Atât costă la mine. Poate să cumpere de unde vrea, dar la mine ăsta e prețul corect pentru că am marfă bună și numai eu știu cât am muncit pentru ea”, spune calmă Aneta Avarvarei. Am aflat de la ea că vine în piață în fiecare dimineață de la ora 7.00. Nu o deranjează nimic, dar, crede, o ușă la intrarea în piață ar fi mai mult decât binevenită. „De ce credeți că sunt atât de puțini vânzători? Dacă ar fi uși, ar fi mult mai cald și ar fi mai multă lume, cred eu”, mai spune tanti Aneta, pe care o lăsăm în urmă urându-i spor la vânzare și sănătate multă.

Încercăm și în altă parte, mai exact în hala unde producătorii vând miere de albine, produse aplicole, flori și alte cele. Un domn, care n-a vrut să-și decline identitatea, ne-a spus că e venit de la Onești și că vinde flori. Cică în orașul de pe Trotuș nu prea merge segmentul ăsta de piață așa că își încearcă norocul în Bacău. Din păcate, spune omul, din cauza frigului nu merge treaba. La două tarabe lângă el o întâlnim pe Lăcrămioara Cioclu, din Răcăciuni. A venit la piață cu ceaiuri din plante uscate, trei feluri de fasole boabe, dulcețuri și zacuscă, hrean ras la borcan și borș de putină.

„Nu prea merge treaba. Vând cât să-mi plătesc taraba și transportul. Nu vin în fiecare zi la piață, mai ales acum când e foarte rece. Noi suntem gospodari, avem de toate și mai aducem și la vânzare”, spune Lăcrămioara, care nu s-a înduplecat să se lase fotografiată, nici măcar pentru o poză pentru profilul de Facebook. „Am cont de Facebook, dar la profil am poză cu o floare. Nu vreau eu să-mi fac poze că am auzit fel de fel de întâmplări care se pot face cu fotografiile”, s-a justificat femeia.

Îi urăm și ei de bine și părăsim piața, lăsând în urmă zona modulelor, în care se vinde aproape orice, cufundată într-un miros de mici pe gratar specific Pieții Centrale. Din păcate, meteorologii nu au vești bune pentru cei ce vin în piață. Va fi frig în continuare. Dar, în fond, e mijlocul iernii, nu?