Piesa unui actor băcăuan se joacă la Colocviile TeleMoldova Plus

Actorul băcăuan Valentin Braniște Bolat va juca în spectacolul de teatru cu piesa „Ziarist interzis”, semnată Vali Bolat, adică tot de el, regizată de Ștefan Hagimă și inclusă în programul „Mundus et Nos. Colocviile TeleMoldova Plus”, organizat pe 19 februarie la Teatrul Dramaturgilor Români, din București.

Actorul băcăuan va întruchipa personajul Baronul Ceafă Lată. Ziaristul va fi întruchipat de Bogdan Cășeriu, iar secretara acestuia de Gianina Diaconu. Premiera absolută a piesei a avut loc în 2019, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, din Iași, tot cu Valentin Braniște în rol.

Subiectul piesei este inspirat de cărțile ziaristului Petru Frăsilă, care administrează TeleMoldova Plus, în care descrie multe aspecte ale vieții profesionale pe care a parcurs-o. Una dintre aceste cărți are titlul „Libertatea de a fi ziarist interzis” (Ed. Univers, 2009), dar în programul Colocviilor va fi lansată și cea mai recentă carte semnată de Petru Frăsilă, „Libertatea de a fi. Povara normalității”, alături de cartea „Noaptea florilor de vișin” semnată de Barbu Bebe Naidin. Petru Frăsilă este și membru al Filialei Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – care se numără printre organizatorii Colocviilor de luni, alături de TeleMoldova Plus, Radio M Plus Piatra Neamț, AskRo Tv, revista Ambasador pentru România (toate administrate de același Petru Frăsilă), de UZPR și de Editura „Detectiv Literar” – coordonată de Firiță Carp, membru al Filialei Cultul Eroilor din Bacău.

Actorul, dramaturgul și regizorul Valentin Braniște s-a născut în 1971 la Hunedoara și este absolvent al Facultății de actorie a Universității Hyperion, din București. În prezent este actor al teatrului Bacovia și fondator al Companiei de Teatru Independent „Teatru de Kartier”, din Bacău.