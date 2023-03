Piața muncii 2030 e deja palidă

Auzim deseori cum se plâng angajatorii de la noi că nu mai găsesc forță de muncă pentru afacerile lor și mai ales oameni cu ceva calificare profesională. Românii au plecat pe capete în țări care caută și ele brațe de muncă și mai ales creiere, pentru că dintre cei care au ales regimul de stranieri sunt enorm de mulți profesioniști, oameni chiar luminați.

Mai grav e că de vreo 30 de ani nu s-a întreprins nimic de la cei care ne conduc, de la cei care ar trebui să aibă strategii pentru o țară și un popor care vrea să țină pasul cu progresul, cu evoluția comunității internaționale. Ba, s-a permis și mai multor străini, de prin Asia mai ales, să vină la noi la muncă, pentru că la ei salariile sunt mai mici și ca în Occident, dar și ca în România. Se pare că astfel de oameni fac, în general, treabă bună, însă vom schimba românii cu asiaticii în propria noastră țară?

Ce va fi la Orizontul 2030? – se întreabă toți, în toată lumea. Tocmai a fost publicat raportul „Why the world needs to upskill young people to enable the net zero transition”, realizat de PwC, UNICEF și de Generation Unlimited. Acesta spune, negru pe alb: peste 60% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani de la nivel global (830 de milioane de persoane) nu vor avea competențele necesare pentru piața muncii în 2030, inclusiv cele pentru tranziția la economia verde. Iar printre principalele cauze ale acestei situații se numără lipsa unei strategii de educare și formare pentru piața muncii, bazată pe colaborarea dintre guverne, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale, dar și accesul limitat sau inexistent la internet.

O fi pe la toți la fel ca pe la noi? Știu, munca e pentru tractoare și roboți, dar și acestea sunt făcute și conduse tot de oameni.