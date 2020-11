Bate vântul prin piață, la propriu. E greu de definit din care parte. Produse sunt pe tarabe, la fel și clienți. Vânzătorii, înfofoliți, se feresc să tușească. Să nu se interpreteze altceva. Se circulă pe sensuri unice, logic direcționate. La brânzeturi a rămas deschisă numai o latură. La fel și la flori. În spatele halei mari se improvizează, din materiale ieftine, pe structuri din cornier, adăpost pentru câteva tarabe, în aer liber.

Așa se încuraja Marina Ababei, producător agricol din Holt, ieri în jurul orei unsprezece. Se proteja cât de cât de curent, cu o cutie din carton desfăcută, legată cu sfoară de rama goală a geamului din spate. Să țină puțin dos la șale.

„Am avut noroc că am dat ceapa. A mers anul ăsta bine și s-a făcut. Verdeață mai am de vândut trei cutii. Mărar, pătrunjel, țelină, din cultura de afară. Trebuie să stai ca să vinzi. Ieri am strâns până la două noaptea. Eram udă leoarcă. Nu puteam să mă mai mișc de spate. Am stat joi, vineri și sâmbătă aicea, și m-au luat rinichii și durerea de picioare. Și cu frigul care l-am acumulat acum… gata! La iarnă nu mai vin. Mai este ceva de recoltat și în solar. Mai dau ce mai pot. Să se facă toate baligă, și în beci și pe câmp. Muncim și ne îmbolnăvim de pomană.”

