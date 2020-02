Astăzi, 20 februarie, la Prăjești s-a semnat contractul de proiectare și execuție pentru lucrările de modernizare și reabilitare a sectorului de drum de la limita județului Neamț-Traian-DN2F, lotul 1 din axa de transport interjudețean ce străbate județul Bacău pe traseul Piatra Neamț – Roman – Icușești – Dămienești – Prăjești – Traian – Obârșia – Izvoru Berheciului – Secuieni – Izvoru Berheciului – Răchitoasa– Colonești – Răchitoasa – Glăvănești – Podu Turcului – DJ 241 granița cu județul Vrancea.

Finanțarea lucrărilor pentru cei 94 de kilometri de drum care vor fi reabilitați și modernizați este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional și cofinanțare de la Consiliul Județean Bacău, proiectul fiind realizat în asociere cu județul Neamț.

Este unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene pe care Consiliul Județean Bacău le-a accesat, valoarea totală a proiectului fiind de 329,9 milioane de lei, inclusiv TVA, județului Bacău revenindu-i o finanțare în valoare de 185,13 milioane de lei.

Lotul 1, pentru care a fost semnat contractul de astăzi se află pe drumul județean DJ 207 D, la limita județului Neamț și străbate localitățile Drăgești (com. Dămienești), Brad – Călinești – Mîgla și Ursoaia (com. Negri), Prăjești (com. Prăjești) și Traian (com. Traian).

Durata de execuție asumată de constructor este de 24 de luni.

Acest tronson se alătură celorlalte două loturi în care a fost segmentată axa interjudețeană, respectiv DJ 241 A Obârșia – Izvoru Berheciului – Secuieni (lotul II) traversează comunele Secuieni (satele Secuieni și Glodișoarele), Izvoru Berheciului (satele Obârșia și Izvoru Berheciului) și DJ 241 granița cu județul Vrancea – Podu Turcului – Glăvănești –– Motoșeni – Răchitoasa – Colonești – Izvoru Berheciului traversează comunele Izvoru Berheciului (sat Izvoru Berheciului), Colonești (satele Spria, Călini, Colonești și Zăpodia), Răchitoasa (satele Putini, Magazia, Buda, Barcana, Răchitoasa, Tochilea și Burdusaci), Motoșeni (sat Motoșeni), Glăvănești (satele Răzeșu și Glăvănești) și Podu Turcului (sat Podu Turcului).

Pentru tronsoanele 2 și 3 au fost deja semnate contractele de proiectare și execuție, stadiul implementării fiind de obținere de avize și acorduri conform certificatului de urbanism, respectiv verificarea proiectului tehnic.

Lucrările de modernizare care se vor executa pe întreaga axă rutieră constau în executarea de lucrări de reprofilare, consolidare, amenajarea de șanțuri pereate, rigole, construirea a 134 de podețe, 14 poduri, turnare de covor asfaltic, amenajare de acostamente și benzi de încadrare. Peste 57% din lungimea drumului se află în intravilanul comunelor și va deservi serviciile publice.