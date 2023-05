Peste 2.000 de spectatori, la a doua ediție a Festivalului „Ion Dichiseanu” la Adjud

O ediție cu Florin Piersic, Pavel Bartoș, Ileana Popovici, Mircea Radu, Mirabela Dauer, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Adrian Artene, Daniela Condurache și George Rotaru

În perioada 19-21 mai 2023, la Adjud, a avut loc cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Adjud și Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud și produs de Asociația Artis.

Programul festivalului a adus în atenția adjudenilor spectacole de teatru și muzică, proiecții de film, o expoziție de fotografie, întâlniri și discuții, în prezența unor personalități din cultura românească: Florin Piersic, Pavel Bartoș, Ileana Popovici, Mircea Radu, Mirabela Dauer, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Adrian Artene, Daniela Condurache și George Rotaru.

Festivalul are ca temă principală neuitarea și îl sărbătorește in memoriam pe actorul Ion Dichiseanu, născut la Adjud și cunoscut pentru modul în care și-a dedicat întreaga viață teatrului, muzicii și filmului.

În prima zi de festival, Ioana Dichiseanu, fiica actorului Ion Dichiseanu, a lansat, în premieră, albumul cu muzică portugheză O meu fado, primul de pe piața din România.

Ioana Dichiseanu: „Poate nu știe toată lumea, este un gen mai nișat. Nu este nici o muzică ușoară, nici la propriu, nici la figurat. Fado acesta, muzica portugheză, de suflet, de inimă albastră este, pe înțelesul tuturor, nu atât prin prisma cuvintelor, pe care chiar dacă nu le înțelegi, trebuie să le simți”.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale ediției – Ion Dichiseanu în filmul și teatrul românesc – a adus pe scena din Adjud familia artistului, prietenii și colegii de scenă. Ileana Popovici, Mircea Radu, Ioana Dichiseanu, Raluca Gheorghiu, Simona Florescu și Adrian Artene au vorbit despre personalitatea actorului și felul în care acesta își punea în valoare talentul.

Ioana Dichiseanu: „Pentru mine, ca tată, este emblematic. Nu mi-aș fi dorit alt tată și mereu îi spuneam că este cel mai bun tătic din lume”.

Mircea Radu: „Aș vrea să vă spun cum am auzit eu prima dată de Ion Dichiseanu. Când eram copil, mama mea îmi spunea: ai mare grijă atunci când ieși și te duci la plimbare, să te joci în parc, la alimentară să cumperi o pâine. Trebuie să fii bine îmbrăcat, curat, trebuie să fii DICHISIT.

Cuvântul ăsta repetat de foarte multe ori în copilărie m-a făcut să cred că a fi dichisit este un țel suprem. Într-o după-amiază de vară, cred că aveam vreo 7 ani, asistam la o discuție în bucătărie între mama și bunica. Ele vorbeau despre filme, despre actori frumoși. Și asistam la un ping pong de nume: Alain Delon, Marlon Brando, Gerard Philipe, actori români: Florin Piersic, Alexandru Repan, Amza Pellea și bunica a zis: Ion Dichiseanu. În momentul ăla am tresărit, în mintea mea m-am gândit: Îți dai seama cum se îmbracă omul ăsta când iese afară în parc, să ia pâine sau la zoo. Așa am auzit eu de Dichiseanu, pe la vreo 7 ani”.

Ileana Popovici: „Ion Dichiseanu știa meseria asta foarte bine. Părea superficial, dar nu era deloc. Se punea foarte bine în pielea personajului. În rolul din Toate pânzele sus a fost foarte potrivit”.

Adrian Artene: „Pun două tablouri în față. Tabloul de anul trecut și cel de astăzi. Tabloul de anul trecut, cu o sală timidă, cu un început de calviție într-o sală a Casei de Cultură care se inaugura pe muchie, în ziua în care debuta Festivalul Ion Dichiseanu. Era un public care nu avea antrenamentul de a păși către Casa de Cultură pentru că lipsise din viața comunității. Festivalul Ion Dichiseanu, într-un moment fericit, debutează în ziua în care se reinaugurează Casa de Cultură. Vorbeam de calviție, astăzi găsim o Casă de Cultură cu „perciuni” și cu „breton” în prima zi a festivalului. Este dovada că orice festival sfințește un loc. Atunci când noi ne imaginăm că nu mai avem nimic în buzunarele noastre, dacă introducem mâna în buzunarul de la piept și găsim acolo amintiri cu Ion Dichiseanu, un mare actor, să știți că nu suntem săraci deloc, ba dimpotrivă, suntem extrem de bogați”.

Simona Florescu: „Cred că era ceva înnăscut. El, de-a lungul timpului și de-a lungul anilor, a învățat ceva de la oameni. Sunt persoane care ajung la 80 de ani și nu au învățat nimic. El a învățat, îi plăcea să învețe de la oamenii educați și probabil că s-a născut așa”.

Raluca Gheorghiu (actriță la Teatrul Nottara): „Mă bucur tare mult că sunt aici. Îi mulțumesc lui Ion Dichiseanu ca m-a adus aici, pe scenă. Înainte sa plec de la cabină, am avut de-a face cu o reacție vis-a-vis de Ion Dichiseanu, care privea din fotografia festivalului. Și aud o doamna foarte bine, care spune «Ce bărbat șarmant!». Am întors capul ca și cum ar fi fost acolo. E o reacție care m-a surprins, pentru ca a fost o reacție vie”.

Tot în prima zi, Teatrul Nottara, unde a jucat peste 50 de ani Ion Dichiseanu, a adus pe scena din Adjud spectacolul de teatru Fazanul, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. O piesă cu un umor ingenios, despre moravuri și relațiile umane.

Ion Haiduc, actor la Teatrul Nottara: „Cred că a plecat dintre noi un mare boier dintre actori. A fost un domn, un mare actor. Iată că a fost și un mare familist. Felicităm faptul că autoritățile locale nu lasă să moară un nume, un om”.

În cadrul festivalului, Ileana Popovici, Pavel Bartoș și Mircea Radu au participat la o întâlnire cu elevii Colegiului Național “Emil Botta” din Adjud, dedicată marelui poet și actor român. Născut la Adjud, Emil Botta a fost una dintre personalitățile marcante ale culturii române, reușind să se impună atât în lumea literară, cât și în cea a teatrului.

Spectacolul muzical în aer liber „Amintește-ți clipa 2.0” cu Mirabela Dauer, Daniela Condurache, Simona Florescu, Ioana Dichiseanu și George Rotaru a adunat adjudenii în Piațeta Ion Dichiseanu din fața casei de cultură. Cu acest prilej, au fost prezentate melodii cunoscute din repertoriul românesc, dar și cântece pe care Ion Dichiseanu le interpreta adesea.

Un alt eveniment premium al ediției a fost spectacolul de teatru One Man aproape Show cu Pavel Bartoș. Actorul a prezentat publicului un spectacol autobiografic, cu mult umor și ironie. Evenimentul a fost cu atât mai emoționant, întrucât în sală, printre spectatori, se afla și actorul Florin Piersic.

Duminică, în ultima zi de festival, pe lângă proiecția filmului „Clipa” , adjudenii au avut parte de o întâlnire specială cu actorul Florin Piersic, invitat special al ediției de anul acesta. În cadrul evenimentului Marile întâlniri | Florin Piersic despre Ion Dichiseanu au fost difuzate și o serie de secvențe din filmele în care cei doi au jucat de-a lungul timpului.

Florin Piersic: „Dintre toți, Constantin Codrescu și Ion Dichiseanu sunt cei mai buni prieteni ai mei. De asta sunt aici. Am fost unul din prietenii lui grozavi. El nu a mărturisit și nu a făcut caz din asta, dar eu fac acum pentru că știu ce m-a legat de el. (…) Am avut foarte mulți colegi, prieteni, actori cu care am lucrat, pe care i-am cunoscut. Dar, vă spun cu foarte mare sinceritate și vă rog să mă credeți. Dichiseanu făcea parte, cumva, din familia mea (…) Am venit pentru el, și pentru voi. Să-l iubiți în continuare!”.

Festivalul s-a încheiat cu promisiunea organizării unei ediții viitoare, dar și cu o afirmație făcută de actorul Florin Piersic – „Nu e ultima dată când vin aici”.