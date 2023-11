Patru copii din Comănești dați dispăruți. S-a emis o atenționare prin RO ALERT

UPDATE: Minora Perduș Iasmina-Maria a fost identificată de polițiști în municipiul Bacău. Aceasta era împreună cu minorele Perduș Elena-Beatrice și Gabor Nicoleta.

Din primele verificări, niciuna dintre minore nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni.

Urmează să fie încredințate familiilor.

——————————————————-

La data de 10.11.2023, minorele PERDUS IASMINA MARIA, in varsta de 12 ani si GABOR NICOLETA, in varsta de 13 ani, ce se aflau in compania minorilor Perdus Elena Beatrice de 16 ani si Perdus Alesio, in varsta de 14 ani, au disparut din orasul Comanesti, judetul Bacau, existand indicii ca acesta ar practica cersetoria pe raza mun. Onesti, jud.Bacau.

PERDUS ELENA BEATRICE

Nascut în: Podu Turcului, jud. BACAU, ROMANIA

Data nașterii: 08-04-2007

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Locul disparitiei: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Semnalmente

Inaltime:155 cm, Greutate:50 kg, Culoare par:SATEN, Culoare ochi:NEGRI,

PERDUS IASMINA MARIA

Nascut în: Moinesti, jud. BACAU, ROMANIA

Data nașterii: 23-06-2011

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Locul disparitiei: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Semnalmente

Inaltime:140 cm, Greutate:50 kg, Culoare par:SATEN, Natura par:DREPT, Lungime par:LUNG, Culoare ochi:NEGRI,

GABOR NICOLETA

Nascut în: Moinesti, jud. BACAU, ROMANIA

Data nașterii: 11-08-2010

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Moinesti, jud. BACAU, ROMANIA

Locul disparitiei: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Semnalmente

Inaltime:140 cm, Greutate:50 kg, Corpolenta:GRAS, Culoare par:SATEN, Lungime par:MIJLOCIE, Culoare ochi:CAPRUI,

PERDUS ALESIO

Nascut în: Bacau, jud. BACAU, ROMANIA

Data nașterii: 01-09-2009

Cetățenie: ROMANIA

Domiciliat în: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Locul disparitiei: Comanesti, jud. BACAU, ROMANIA

Semnalmente

Inaltime:150 cm, Greutate:45 kg, Corpolenta:ATLETIC, Culoare par:NEGRU, Natura par:DREPT, Lungime par:SCURT, Culoare ochi:NEGRI,