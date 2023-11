Pasiunea pentru cai, la rang de ambasador

Un localnic din Berești Tazlău a pus localitatea pe harta curiozităților, făcând-o cunoscută tuturor, prin caii de rasă pe care-i crește de-o viață.

Costel Dospinescu, de 47 de ani, din satul Boșoteni, comuna Berești Tazlău, este un declarat pasionat de cai. De altfel, cred că stă în sângele localnicilor din zonă să crească astfel de nobile animale. În localitate, erau vremuri când mai fiecare sătean avea câte un animal sau mai multe, în bătătură. „Iubesc caii. De mic copil am avut cai…Frumoși. Adică, «de top»”, mi se destăinuie Costel Dospinescu.

De la „jupânul” Tache Florea, moștenire

Pasiunea a preluat-o de la părinți, tatăl lui Costel fiind unul dintre renumiții păstrători de tradiții din Strugari. De altfel, și bunicul lui Costel a avut cai „de top”, Lipițani de-ai noști, dar extrem de valoroși. „Înainte, aprovizionarea la cooperative se făcea … cu caii. Ghiciți cine le ducea marfa?! Tache Florea, bunicul meu. Așa era cunoscut, pentru că, în zonă, erau mai mulți cu numele de Dospinescu, și astfel îl deosebea de ceilalți. El era «jupânul», pe vremea aia. Comuniștii i-au confiscat caii, iar după Revoluție, i-au dat înapoi…o vacă și niște oi”, povestește Costel Dospinescu. Își amintește cum tatăl său a început pasiunea pentru cai, cu o iapă dintr-o rasă comună. Apoi, a crescut cai lipițani cu valoare sub medie, iar, în timp, prin încrucișări repetate, a reușit să „ridice” rasa, ajungând să obțină exemplare mult mai spectaculoase, cei mai recenți din împerecherea cu o rasă din Ungaria, probabil descendenți din Pur Sânge Arab.

Frizian din linia Jasper

A deținut și încă mai are exemplare fabuloase de cai, cu extraordinare calități, remarcate de toată lumea care-i privește. Singurii cai pe care încă nu i-a avut sunt cei din rasa Andaluz. Deocamdată. Bunăoară, în primăvară, și-a cumpărat, tocmai din Olanda, doi cai negri, maiestuoși, din rasa Frizian, pe care n-ai cum să nu-i admiri privindu-i cum se mișcă în toată splendoarea lor. Se trag din linia Jasper, bunicul lor fiind tot din zona Țărilor de Jos. Nici n-ai zice că sunt mânji de doi ani jumate, la cât de impunător arată. „E drept, am plătit foarte mulți bani pe ei. 26.000 de euro, perechea. Dar, știți cum e … Plăcerea inimii. Am prieteni care, de banii ăștia, și-au luat Audi X6. Eu mi-am luat unul mai «șmecher». De regulă, caii pe care i-am cumpărat, de-a lungul timpului, i-am ținut cam 5-6 ani, după care i-am vândut și mi-am luat alții, din alte rase”, mai aflăm de la pasionatul de cai. Pentru necunoscători, precizăm că rasa Frizian, provine din … Frizia, Țările de Jos, fiind folosiți, inițial, pentru tracțiune. Se știa despre această rasă încă de pe vremea Imperiului Roman, fiind un cal preferat chiar de Iulius Caesar. Frizian a fost calul preferat al cavalerilor, în Evul Mediu, grație puterii sale, nobilul animal fiind capabil să transporte soldații în armurile grele ale acelei perioade istorice. La un moment dat, exista riscul ca rasa să fie pierdută, fiind salvată de utilizarea acestor cai în agricultură și, apoi, la tracțiunea atelajelor pe două roți, în Olanda. „Sunt eleganți și mai ales foarte docili, comparativ cu alte rase. E suficient să le spui, de exemplu, că au greșit ceva, arătându-le palma, și ei au înțeles că nu e bine, iar data viitoare nu mai fac. Sunt foarte puternici, poți să-i folosești la muncile agricole, dacă este cazul. Eu am două tractoare, acasă, și nu este nevoie să-i pun la muncă, dar dacă, ipotetic, ar fi nevoie, inclusiv la pădure, la cărat de lemne, nu s-ar da deoparte. De fapt, ei au nevoie să-și consume energia, de asta mai și merg pe la diverse evenimente, ca să-i pun la treabă, cumva”, mai explică pasionatul de cai de la Berești Tazlău.

1 de 6

Comenzi speciale, în Polonia și la… Faraoani

Costel mai are în gospodărie și câteva trăsuri cu aspect deosebit, amintind de cavaleri și prințese, de nobili și de petrecerile fastuoasedin trecut. folosite la ocazii, cum ar fi nunți, petreceri de gală sau la diverse expoziții cabaline în aer liber. „Aceasta, de pildă, este adusă din Polonia, pe comandă. Mai am încă una. N-aș zice că mă îmbogățesc din asta. De obicei, sunt solicitat la nunți, de către oamenii care apreciază pasiunea mea. Să vă dau un exemplu: la o nuntă, cineva a închiriat serviciul meu, timp de trei ore, plătindu-mă să merg cu întreg atelajul la mire acasă, apoi la nași, la mireasă și, la final, la biserică. 1.000 de euro, atât mi-a dat. Fără să se uite. Zicea că «table» din astea, ML-uri (Mercedes n.r.) și X6 (Audi), găsești pe toate drumurile, dar ce am eu, nu”, povestește Costel. Până și harnașamentele cailor sunt din clasa Premium, foarte frumos confecționate. Sunt făcute după „mofturile” lui Costel, cum bine îmi zice, de niște meseriași de la Faraoani.

Tradiția … merge mai departe

Cred că marea mulțumire a lui Costel este faptul că pasiunea pentru cai nu se va opri la el, ci va fi dusă mai departe de copii săi. Deja, băiatul, Rareș, i-a preluat din plăcerea de a crește cai, la nici 12 ani pe care-i are. L-am inspitit cu un ATV, ca să-i încerc dragostea pentru cai. Evident, m-a refuzat. Nici un SUV nu-l pasionează. „Dacă-mi dați un mânz, primesc cu plăcere”, îmi răspunde ștregărește puștiul. „Asta vreau, din toată inima. Mă refer la cei care-și permit. Să ducem mai departe tradițiile care-au fost. Poate nu vom putea face atât cât au făcut strămoșii noștri, dar măcar să nu se piardă de tot. Într-o comunitate în care sunt 10 oameni care păstrează tradiția creșterii cailor reprezintă deja un câștig. Să nu-i uităm pe străbuni”, își încheie pledoaria pentru cai, Costel Dospinescu.