Organizația județeană a Partidului Mișcarea Populară (PMP) și-a prezentat, vineri, într-o conferință de presă, candidații la alegerile locale programate să aibă loc luna viitoare. Evenimentul a beneficiat de prezența președintelui PMP Bacău, Ioan Melinte, dar și a celor doi membri PMP desemnați să candideze la alegerile din septembrie, respectiv fostul ministru al Comunicațiilor, Valerian Vreme, pentru funcția de președinte al Consiliui Județean, și actualul viceprimar Dragoș Ștefan, aspirant la fotoliul de primar al municipiului Bacău. Invitat special a fost Radu Ghidău, de la Alianța Național Țărănistă, partid care îi va susține pe candidații PMP la alegerile locale de luna viitoare.

Ioan Melinte, președintele organizației județene a PMP, a anunțat că, la alegerile locale, și-a propus să obțină un scor de peste 10 la sută. „Avem candidați buni, tineri și care-și doresc, realmente, să schimbe ceva, în Bacău, dar și în România. Vrem să facem, în Bacău, un alt fel de politică, în niciun caz politica pumnului în gură. Nu o să se trăiască bine în România cu primarii de acum, care se cred stăpânii comunității”, a arătat președintele PMP Bacău.

La vremuri grele, Vreme bună!

Fostul ministru al Comunicațiilor, în guvernul condus de Theodor Stolojan, Valerian Vreme, a fost desemnat de PMP să intre în lupta pentru obținerea președinției Consiliului Județean, instituție care „de 30 de ani se află doar sub oblăduirea, sub cârmuirea PSD-ului”. „Astăzi, vin în fața dumneavoastră cu o echipă pe care am construit-o, timp de patru ani, o echipă care poate să aibă o poziție corectă față de problemele județului Bacău. În urmă cu câteva luni, am fi avut o lansare de candidați așa cum trebuie, cu o mulțime de oameni, cu slogane și altele. Acum, singurul slogan valabil pentru toată lumea este «Să fim sănătoși», alături de cel enunțat de mine: «La vremuri grele, Vreme bună!»”, și-a început prezentarea Valerian Vreme, candidat PMP la președinția Consiliului Județean.

Cunoscut din vechile legislaturi, printre altele, drept inițiatorul aplicației „Ghișeul.ro” sau a altor proiecte de informatizare, oneșteanul Valerian Vreme, specialist în securitate cibernetică, se angajează în bătălia pentru șefia Consiliului Județean aducând cu sine o serie de proiecte în Sănătate (prin construirea de spitale regionale, concomitent cu modernizarea celor locale), în agricultură (construirea de centre regionale și județene pentru legume, fructe și alte produse românești), infrastructură, siguranță publică, digitizare etc, care vor ajunge să fie materializate, inclusiv după ce o se va sfătui cu băcăuanii.

„Nu pot să stau deoparte, nu pot să stau cu mânile în sân și le spun tuturor cetățenilor județului: Ajunge! Ajung cei 30 de ani de PSD. Și județul Bacău trebuie să devină județ de dreapta. Astăzi, cred că Partidul Mișcarea Populară, în persoana mea, are cel mai coerent și cel mai consistent candidat de dreapta. Este momentul schimbării. Așa cum ați văzut că se întâmplă în Belarus, și în Bacău trebuie ca oamenii să spună STOP, iar PSD să plece acolo unde îi este locul, să plece în istorie”, a transmis candidatul PMP la președinția Consiliului Județean.

„Am condus întreprinderi mari, în România. Știu să pun omul potrivit, la locul potrivit. Cei din administrație care vor să-și facă treaba, mă vor avea ca partener, însă cei care vor să taie frunze la câini, trebuie să-și facă bagajul. Nu mai este timp pentru stat.” Valerian Vreme, candidat PMP la președinția Consiliului Județean

„E clar că trebuie să redeschidem orașul investitorilor”

Cadidatul PMP la Primăria Bacău, Dragoș Ștefan, ocupă în prezent funcția de viceprimar al municipiului, dar i-au fost retrase toate atribuțiile din această poziție „în urma unor fricțiuni” cu actualul edil al orașului de pe Bistrița.

„Am decis să candidez pentru funcția de primar al Bacăului pentru că, în primul rând, asta mi-au cerut băcăuanii care au văzut în mine un om al comunicării, al dialogului, un om deschis. Bacăul, din păcate, a ajuns un oraș murdar, fără investitori, închis. Oamenii de afaceri sunt prigoniți din Bacău, există un blocaj atât în CL, cât și la Primărie. Prin urmare, antreprenorii investesc în altă parte, în Moldova sau dincolo de Carpați. E clar că trebuie să redeschidem orașul”, a declarat Dragoș Ștefan, candidatul PMP la fotoliul de primar al municipiului Bacău.

Printre proiectele propuse de acesta se numără construirea a încă unui pod peste râul Bistrița „necesar pentru a dezvolta zona, dar și Bacăul, și pe direcția est-vest, nu doar pe nord-sud”, resistematizarea orașului, „în prezent, cu străzi murdare, borduri învechite și fără parcări”. „Să trăiască băcăuanii într-un oraș european civilizat, așa cum se întâmplă aproape de noi, în orașe mai mici decât Bacăul.”

„Candidez pentru că vreau să aduc Bacăul acolo unde a fost cândva, printre primele municipii ale Moldovei. Voi fi mereu un partener al mediului de afaceri, pentru că Bacăul se poate dezvolta numai cu investiții. Bacăul are potențial. Voi fi alături de cetățeni, consultând profesorii, medicii, arhitecții și cât mai mulți profesioniști, pentru că am observat, în acești ani, că soluțiile cele mai bune vin de la ei. Așadar, vreau să formăm acele consilii consultative, pe fiecare domeniu, cu care să ne întâlnim măcar o dată la trei luni, pentru a ne sfătui.” Dragoș Ștefan, candidatul PMP la Primăria Bacău