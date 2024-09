PARENTX- evenimentul care a revoluționat educația părinților și copiilor în România ajunge la Bacău pe 28 septembrie

ACCES LIBER PE BAZA DE INVITATII

1500 de locuri disponibile

Conferința care îi are speakeri pe Răzvan Vasile, Marius Moga, Teodora Mețiu, Părintele Damaschin, Oksana Ionașcu, Costel Bojog, Alexandru Ungureanu și Dr. în Educație Marian Crăciun a fost SOLD OUT la București, Iași, Cluj, Brașov, Sibiu si Craiova!

PARENTX, fenomenul educațional ce promite să schimbe percepțiile și să deschidă noi orizonturi în relaționarea părinte-copil, ajunge pe 28 septembrie 2024 la Bacău. Evenimentul are loc, de la ora 16:00, la Teatrul De Vară ”Radu Beligan” iar partenerii oficiali MBAKids si YouniChoice ofera biletele sub forma de INVITATII GRATUITE!

Printre speakerii prezenți la eveniment se numără personalitati precum Răzvan Vasile, Marius Moga, Teodora Mețiu, Părintele Damaschin, Oksana Ionașcu, Alexandru Ungureanu, Costel Bojog, Flavius Turcanu, Dr. în Educție Marian Crăciun, Andreea Ogararu, Radu Balanescu cât și alți experți în psihologie, nutriție, dependente la copii sau vocație. PARENTX a mai avut anul acesta două conferințe la București si cate una la Iași, Cluj, Brașov, Sibiu si Craiova, toate fiind SOLD OUT. Banii proveniți din vânzarea biletelor vor fi folosiți pentru oferirea de burse de studiu de 6 luni (include si cursuri de dezvoltare personală și abilități ale viitorului) pentru 20 copii de excepție și copii cu mare potențial aflați însă în risc de abandon școlar sau in familii fără posibilități financiare.

PARENTX a fost fondat de Răzvan Vasile și Marius Moga iar audienta natională a acestor evenimente a ajuns, conform MediaTrust (lider mondial in masurarea audientei), la 11.4 milioane de romani din țară și străinătate.

Tematica evenimentului explorează subiecte fundamentale acoperind toate cele ퟳ arii esențiale ale vieții: mental, familial, social, vocational, financiar, fizic și spiritual, de la relația profundă între părinte și copil, la iubirea de sine și recunoștință la descoperirea potențialului interior al copiilor și pregatirea pentru un viitor dominat de tehnologie.

Ce speakeri vor fi prezenți la PARENTX BACĂU?

PARENTX aduce pe scenă educației o echipă de speakeri excepționali, incluzând celebrități din domeniul educației și dezvoltării personale, experți în psihologie, medicină, neuroștiințe, precum și personalități cu un impact social puternic. La evenimentul de la BACĂU vor fi prezenți:

MODERATOR EVENIMENT:

● Răzvan VASILE (Personalitatea Anului in Educatie 2023, Vizionarul Anului in Educatie in Europa 2024, creatorul primului software de management din România, fondator ParentX și MBAKids)

● Cezara BALAUTA (prezentator TV si jurnalist)

SPEAKERI PRINCIPALI:

● RAZVAN VASILE (Personalitatea Anului in Educatie 2023, Vizionarul Anului in Educatie in Europa 2024, creatorul primului software de management din România, fondator ParentX si MBAKids Academy)

● MARIUS MOGA (Artist)

● TEODORA MEȚIU (trainer si expert in comunicare)

● PĂRINTELE DAMASCHIN (preot)

● Dr. MARIAN CRĂCIUN (doctor în științele educației, expert in cariere și vocație)

● COSTEL BOJOG (actor și stand-up comedy artist)

● FLAVIUS TURCANU (expert in vedere)

● OKSANA IONAȘCU (trainer și mentor in educația familiei)

● ALEXANDRU UNGUREANU (psiholog clinician)

● RADU BALANESCU (psiholog clinician)

● ANDREI NICOLAE (cel mai tanar inventator roman cu 7 brevete de invenție, top 3 profesori la nivel mondial pentru zona SAT matematica, 50 de milioane de dolari în burse strânse pentru copii români)

● ANDREEA OGĂRARU (expert in comunicare)

IMPORTANT!

Din 26 septembrie, biletele sunt GRATUITE si disponibile sub forma de invitatii iar acest lucru se datoreaza parteneriatului ParentX cu MBAKids si YouniChoice.

Invitatiile se comanda in limita celor 1500 de locuri disponibile la numarul de Whatsapp 0750415837!

Sume din sponsorizare vor fi donate către copiii din judet sub formă de 20 de burse de studiu cu o durată de 6 luni!