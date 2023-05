E foarte clar că ai o singură opțiune întrucât nu poți fi împotriva planetei. La jumătatea lunii trecute, președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv care stabilește un nou Birou pentru Justiția de Mediu în cadrul Casei Albe și fiecare agenție federală trebuie colaboreze cu „justiția de mediu”, ne informa https://dailyreckoning.com/kill-the-whales/ . Dacă sună orwellian, există un motiv pentru asta întrucât „este vorba de viitorul planetei noastre” și atunci poți justifica orice măsură extremă pe care vrei să o adopți. La urma urmei, nu pui întrebări în timpul unei urgențe. Și ce urgență mai mare există decât viitorul planetei? Aceasta încadrează problema într-un mod care anulează orice critică sau analiză serioasă. Ori ești cu planeta, ori împotriva ei. Marea campanie are o singură problemă – nu există o urgență climatică. Este un mit creat de radicali pentru a îngrozi oamenii și a-i determina să susțină politici extreme pe care nimeni nu le-ar îmbrățișa altfel. Unii activiști pentru schimbările climatice au recunoscut chiar că au fost nevoiți să exagereze amenințarea pentru a-i speria pe oameni și a-i face să ia măsuri. Cu alte cuvinte, ei recunosc că s-au implicat în propagandă. Din păcate, a funcționat într-un grad înspăimântător. Iată faptele: a existat o ușoară tendință de încălzire din 1985 până în jurul anului 2005, deși nu este nimic neobișnuit în asta. Din 2005, a existat o ușoară tendință de răcire, dar, din nou, nu este neobișnuit. Aceste tendințe de încălzire și răcire sunt cauzate de ciclurile solare, de curenții oceanici și/sau activitatea vulcanică. Aceste forțe mari și complexe pot crea zone de inducție în care apa caldă mai sărată se mișcă sub apa mai rece și mai puțin salină pentru a modifica temperaturile de suprafață, care, la rândul lor, afectează temperaturile la latitudini mai mici, pe măsură ce apa rece arctică se deplasează mai spre sud. Toate acestea nu au nimic de-a face cu nivelurile de CO2, care nu s-au dovedit niciodată a avea vreun impact măsurabil asupra climei. De fapt, dovezile indică cu tărie că perioadele cu concentrații mari de CO2 au urmat perioadelor de încălzire. Cu alte cuvinte, concentrațiile mai mari de CO2 nu au fost cauza perioadelor calde, ci rezultatul acestora. Aceste modificări sunt normale. De fapt, schimbări extreme, cum ar fi Mica eră de gheață și Perioada de încălzire medievală, au avut loc cu secole înainte de orice producție industrială producătoare de CO2 sau metan. CO2 este un gaz ce reprezintă 0,045% din aerul atmosferic, cu un efect puțin sau deloc demonstrabil asupra climei. Dar asta nu contează pentru cultul schimbărilor climatice. Acești cultiști verzi susțin că turbinele eoliene, modulele solare și vehiculele electrice (EV) vor oferi o alternativă durabilă, fără carbon, la petrol și gaze. Asta, însă, este o prostie dovedibilă. Dacă aveți un EV, marea majoritate a încărcăturii sale electrice provine de la centralele de ardere cu petrol, gaz și cărbune. Deci nu există nici o reducere a emisiilor de carbon. Tot ce faci este să transferi emisiile de la motor la centrala electrică, dar emisiile sunt aceleași. (Nu contează timpul de așteptare la stațiile de încărcare, care poate fi de ore chiar și pentru încărcări de 30 de minute, dacă există un șir de mașini în fața ta.) Acesta e doar un fapt. Și dacă toată lumea ar conduce mașini electrice, așa cum își doresc verzii, nu ar fi copleșită rețeaua energetică, lăsându-ne pe toți în întuneric? Între timp, substanțele chimice necesare pentru baterii includ litiu, cobalt, cupru, nichel și multe altele. Energia și apa necesare pentru extragerea acestor substanțe chimice sunt mai mari decât energia electrică economisită de produsul finit. Ca să nu mai vorbim de produsele secundare otrăvitoare și de faptul că tot litiul din lume nu va fi suficient pentru a produce mai mult de o mică parte din bateriile necesare pentru a alimenta mașinile prevăzute cu baterii. Lista aspectelor nerealizabile, non-economice și extrem de poluante ale revoluției „verzi” a surselor de energie continuă. Totul este o înșelătorie… mai spunea publicația americană sus nominalizată. Referindu-se la originile „Încălzirii globale”, https://journal-neo.org/2021/02/05/the-great-zero-carbon-criminal-conspiracy/ spune; ,,Clima Pământului este în continuă schimbare, corelată cu schimbările emisiei de erupții solare sau ciclurile petelor solare.

La începutul mileniului, când ciclul anterior de încălzire generat de soare nu mai era evident, Al Gore (activist de mediu, vicepreședinte al Statelor Unite 1993–2001) a mutat narațiunea printr-o substituire lingvistică de la „Schimbări climatice”, la ,,Încălzirea globală”. Acum narațiunea fricii a devenit atât de absurdă încât fiecare eveniment meteorologic ciudat este tratat ca o -criză climatică-. Fiecare uragan sau furtună de iarnă este pretinsă ca fiind o dovadă că zeii climatului pedepsesc oamenii păcătoși care emit CO2.

Întregul motiv pentru tranziția la surse alternative de energie, cum ar fi cea solară sau eoliană și abandonarea surselor de energie cu carbon, conform afirmației lor e că CO2 este un gaz cu efect de seră care ajunge cumva în atmosferă, unde formează o pătură care se presupune că încălzește Pământul de dedesubt. Emisiile de gaze cu efect de seră conform Agenției pentru Protecția Mediului din SUA provin în principal din CO2. De aici accentul pus pe -amprentele de carbon-. Ceea ce nu se spune aproape niciodată este că CO2 nu poate urca în atmosferă. Dioxidul de carbon nu este carbon sau funingine. Este un gaz invizibil, inodor, esențial pentru fotosinteza plantelor și pentru toate formele de viață de pe pământ, inclusiv pentru noi. CO2 are o greutate moleculară de puțin peste 44, în timp ce aerul (în principal oxigen și azot) are o greutate moleculară de aproape 29.

Greutatea specifică a CO2 este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât a aerului. Acest lucru ar sugera că gazele de eșapament cu CO2 de la vehicule sau termocentrale nu se ridică în atmosferă la aproximativ 12 mile sau mai mult deasupra Pământului pentru a forma temutul efect de seră …. Cărbunele, cea mai mare sursă de energie electrică, este eliminat treptat pentru a ajunge la zero carbon. Industriile tradiționale mari consumatoare de energie, cum ar fi oțelul, producția de sticlă, produsele chimice de bază, producția de hârtie și ciment, se confruntă cu costuri în creștere și închideri sau offshoring și pierderea a milioane de locuri de muncă calificate. Energia eoliană și solară costă astăzi de 7 până la 9 ori mai mult decât gazul.

Germania are puțin soare în comparație cu țările tropicale, așa că vântul este văzut ca sursa majoră de energie verde. Există un aport uriaș de beton și aluminiu necesar pentru a produce parcuri solare sau eoliene. Aceasta are nevoie de energie ieftină – pe gaz, cărbune sau nucleară – pentru a le crea. Pe măsură ce acestea sunt eliminate treptat, costul devine prohibitiv, chiar și fără a adăuga „taxe pe carbon” …” Astfel vor fi generate noi crize, sărăcie, șomaj, etc. uitându-se sursa generatoare, adică politica globalistă. Dar în acest orizont sumbru există și o veste bună: s-a încheiat pandemia. Organizația Mondială a Sănătății a declarat vineri, 5 mai 2023, că „urgența sanitară mondială” COVID-19 s-a încheiat. Și ca o curiozitate, în masca pe care am fost obligați să o purtăm nivelul de CO 2 în aerul expirat era de aprox. 4% adică de 100 de ori mai mare decât în atmosferă. Dacă ar fi să urmăm logica noii religii de mediu, această sursă de ,,poluare” trebuie eutanasiată.

Jr. Adrian M. Ionescu