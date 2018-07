cetățenii reclamă situația creată, primarii arată spre birocrația sau neimplicarea instituțiilor din domeniu

Un mesaj semnat „Mai mulți locuitori nemulțumiți din Slănic Moldova” la rubrica Bacăul vorbește (din ediția de marți, 17 iulie) ne-a adus la cunoștință că în centrul stațiunii trenează de circa trei săptămâni un munte de gunoaie depozitate de societatea Primăriei, Util Prest. Un fapt identic este semnalat și din Comănești.

Societățile de salubritate din aceste localități nu au atestate de funcționare și, astfel, nu pot aduce deșeurile în singurul loc autorizat pentru depozitare din județ, la Celula 2 Bacău, administrată de societatea EcoSud.

„Primăria Slănic Moldova, se arată în mesajul cititorilor noștri, a transformat fosta remiză de pompieri, situată în fața sălii mari de sport, pe strada Nicolae Bălcescu (DN12B), într-o groapă neautorizată de gunoi a orașului. Aici se găsesc zeci de tone de deșeuri, depozitate în decursul a două luni. Mirosul insuportabil îți taie respirația, iar pericolul de îmbolnăvire a populatiei este tot mai accentuat.

Depozitul neautorizat de deșeuri este în centrul stațiunii, la câțiva metri de Sanatoriul Balnear, unde se fac proceduri medicale, și în imediata apropiere a unităților de cazare și de alimentație publică. Situația se agravează de la o zi la alta, deoarece lucrătorii de la salubritate descarcă zilnic”.

Șeful Sanatoriului Balnear, Vasile Păduraru, confirmă situația și vede noul depozit de gunoi drept o bombă ecologică. „Gunoiul din remiza de pompieri ne deranjează foarte mult, ne-a declarat acesta. Am făcut adresă la Institutul Balnear, care ne tutelează, pentru a sesiza Ministerul Mediului în această problemă.

Primăria trebuia să găsească alt depozit pentru aceste resturi menajere și deșeuri. În Slănic și Cazinoul, clădire privată acum, dar nefolosită, este devastat, oamenii intră acolo, își fac nevoile, e multă mizerie. Și la Mofetă sunt astfel de probleme. Dacă adăugăm că în toată stațiunea e beznă în fiecare noapte și că drumul dinspre Târgu Ocna e închis și acum, se înțelege de ce în plin sezon turistic avem doar jumătate din efectivul de turiști”.

Firmele locale de salubritate nu au licență

Primarii din Slănic și Comănești au reclamat încă de la sfârșitul lunii iunie că din localitățile pe care le păstoresc nu se mai poate duce gunoiul la Celula ecologică din Bacău, pentru că prestatorii lor de servicii de salubritate nu mai dispun de licență. Primarul din Comănești, Viorel Miron, ne-a confirmat și zilele trecute situația, dar și că o altă soluție decât depozitarea gunoaielor undeva în afara orașului acum nu are.

Cu Gheorghe Baciu, primarul din Slănic Moldova, am vorbit chiar când ieșea din Prefectură. „Miercuri, ne-a spus edilul, am trimis adrese către Prefectură, Consiliul Județean, către ADIS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare) și EcoSud. Dacă nu ne deblochează situația în care am ajuns, ne vom adresa instanței de judecată. Nu avem altă soluție pentru depozitarea gunoaielor.

Eu am găsit în Slănic Moldova, la preluarea mandatului de primar, un operator local care era în insolvență. I-am achitat datoriile aproape integral și îi redresăm situația economică. Am depus și la ANRSC – Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare o cerere de licențiere a operatorului, însă rezolvarea merge foarte greu”.

Garda de Mediu cunoaște situația, dar nu e organ de reglementare

De la Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu am aflat că situația din toate localitățile afectate de problemele de salubritate este cunoscută.

„La Slănic Moldova, ne-a declarat comisarul șef, Ionuț Diaconu, am făcut mai multe controale și am aplicat și amenzi. Noi nu suntem, însă, organ de reglementare. Societatea de salubritate a primăriei nu are atestat de funcționare și nu poate duce gunoiul în Celula 2 din Bacău. Dar problema trebuia rezolvată până acum, iar aceasta este treaba primăriei. Târgu Ocna a ieșit dintr-o situație similară, pentru că au rezolvat problema, au atestat firma lor de salubritate.

Au mai rămas de rezolvat problemele din Slănic Moldova și Comănești, dar și din Helegiu, unde situația e mai calmă, pentru că e vorba doar de o comună. Mai sunt ceva probleme la Buhuși și Racova, dar rezolvabile. Însă munții de gunoaie din Slănic Moldova și Comănești vor crește zi de zi”.

Vom urmări îndeaproape această situație și măsurile care se vor lua pentru rezolvarea ei.