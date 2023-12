Oneștiul rămâne fără Protoiereul Săracilor

„De luni sunt eliberat din funcție!” – sună vestea năucitoare pe care am primit-o, duminică dimineață, de la Protoiereul de Onești, Ioan Bârgăoanu. „Mi-am depus mandatul de protopop datorită unei situații create, falsă, calomnioasă și mincinoasă – a precizat Sfinția Sa. Este un gest firesc, mai ales pentru că am afectat imaginea Bisericii și a Ierarhului Ioachim”. Totul s-a întâmplat după ce la sfârșitul lunii noiembrie un canal media de internet a făcut public un material filmat cu camera ascunsă, intitulat, tendențios, „Șpagă pentru parohie”. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (ARB) a avut, într-un comuniat de presă, o primă atitudine față de acest caz.

Părintele Ioan Bârgăoanu este cunoscut pentru activitatea sa în calitate de protopop și de paroh al singurei biserici din România cu hramul Sf. Simeon Noul Teolog, biserică din Mănăstirea Cașin. Preot cu har, carismatic și foarte activ, inclusiv la Protopopiat, a pus pe tapet și a definitivat multe proiecte în sprijinul comunității pe care o păstorește, între care „Prânzul Ștefanian” și „Masa Bucuriei” sunt cele mai cunoscute și mai apreciate.

„Am fost Protopopul Săracilor – se autocaracterizează părintele. Pe ei i-am ajutat, cu ei am plâns, cu ei și pentru ei am lucrat Masa Bucuriei. Numai într-un an am dăruit 100.000 de porții de hrană gratuit, sute de încălțări, aparate pentru spital, sute de tone de cartofi. Am organizat zeci de activități patriotice etc.”

Biroul de presă al ARB a făcut precizări în legătură cu cel care a creat situația prin filmarea cu camera ascunsă, un preot care a păstorit inițial la Hârja, dar care – aflăm – și-a dat demisia din preoție și, ulterior, a fost cercetat în mai multe dosare penale.

Întâmplarea cu materialul filmat cu camera ascunsă și la Protopopiatul Onești și la ARB seamănă, ca o copie la indigo, cu alta făcută, recent, tot de un preot „justițiar” la Arhiepiscopia din Constanța.

Iată cum caracterizează Biroul de presă al ARB acțiunea preotului băcăuan „justițiar”: «,,Investigator” cu identitate reală sau avertizor de integritate, cum îi place să se prezinte, exagerat de provocator și insistent, ajunge la Centrul eparhial Roman și cere iertare și milă. Primește îmbisericire la o parohie din Protopopiatul Onești. Aici s-a greșit! Dacă era deferit judecății Consistoriului eparhial, putea fi depus din slujire sau caterisit. Regretăm cele întâmplate, va fi analizată activitatea fiecărui membru din administrația eparhială și vom reveni cu detalii.»

Părintele Ioan Bârgăoanu a fost întronizat protopop în luna martie 2016. A primit și Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Biserica Ortodoxă Română. În anul 1999 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“.

Pr. Ioan Bârgăoanu: „Nu vor să ajut săracii, am deranjat la nivel național. Asta e Biserica acum, săracă cu duhul material, dar vie prin cei săraci, Lazării porților închise… E mai mult decât o cruce de 33 de ani de tranziție, e o traumă genetică a Neamului care așteaptă o linguriță de Dumnezeu, iubire oriunde se dăruiește și veșnic suflet. Restul e cult al Crucii. Învierea preoților se așteaptă să fie lângă poporul bolnav și sărac. Poporul lui Dumnezeu așteaptă Euharistia, să fie mângâiat, ascultat și împărtășit cu Hristos. Săracii Neamului nostru sunt în genunchi la Dumnezeu și așteaptă har și pace de Sus. Să fim cu poporul împreună și astfel Biserica este vie!”