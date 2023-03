Oneșteanul Dorel Bălăiță a aprins Lumina Crucii și în Bacău

La Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău a fost vernisată originala expoziție de circa 120 de cruci de mână și pistornice – crestături în lemn realizate de ing. Dorel Bălăiță din Onești. Expoziția este intitulată „În lumina Crucii” și este dedicată marii sărbători creștine a Învierii Domnului, fiind organizată chiar în Postul Mare al Paștelui.

Despre semnificația artei lui Dorel Bălăiță a vorbit criticul de artă Iulian Bucur, iar la deosebitele pasiuni ale inginerului chimist oneștean, acelea de colecționar de jetoane istorice și de cercetător al unor epoci și fapte istorice în care au existat astfel de jetoane, a făcut referire istoricul și medalistulul băcăuan Vilică Munteanu.

Iulian Bucur a vorbit despre semnificația crucii în istoria omenirii, dar și despre lumina în care aceasta a existat și este venerată mereu. „De 1.700 de ani – a spus criticul – în lumina crucii au stat credincioșii, mai puțini inițial datorită vitregiilor vremurilor, tot mai mulți până astăzi. În expoziția noastră avem o pădure de cruci lucrate de mână, dar și prescornicele (pistornice). Pentru că pistornicele (sigilii de lemn sau de piatră folosite la imprimarea pe prescuri a semnului crucii și a inițialelor rituale) sunt folosite de obicei de gospodine, de femei, am așezat pe simeze aceste obiecte pe o parte, iar crucile diverse pe cealaltă parte, cum și în biserică stau separați bărbații și femeile”.

Iulian Bucur a remarcat că este expusă o parte a uneia dintre cele mai mari colecții de gen de la noi, prin care Dorel Bălăiță face un fel de arheologie a celor mai multe semne care apar pe cruci și pe prescornicele. Pe ele vedem semne din natură (flori, păsări, copaci), semne din cer (Soarele, Luna, stelele) și semne geometrice, abstracte. Crucea însăși este un semn, care seamănă chiar cu omul care ține brațele desfăcute.

Lui Dorel Bălăiță, medalistul și istoricul Vilică Munteanu i-a făcut un miniportret conturat din pasiunile lui pentru colecționarea de jetoanele care erau monede de schimb folosite de industriași sau de comercianți pentru a-și plăti salariații ori pentru a-și servi clienții. „Jetonul este un document special, iar Dorel a reușit să refacă în bună parte, pe această bază, ceva din evoluția unor societăți comerciale. Puțini sunt colecționarii de jetoane care face acest lucru, iar în lumea numismaților Dorel Bălăiță este recunoscut ca un colecționar reprezentativ de jetoane. Dar, în această expoziție vedem măiestria artistului care ne arată semnificația crucii prin simbolistica pe care a încrustat-o pe fiecare piesă expusă”.

Expoziția rămâne pe simeze aproape toată luna aprilie.

Dorel Bălăiță: „În Postul Paștelui există și o Duminică a Crucii, iar expoziția mea este legată și de acest motiv. Eu expun modele copiate după vechi cruci românești și prescornice pe care le-am văzut în multe locuri din țară, păstrate din vechime. Modelele au fost concepute de țăranii români. Eu am încercat doar să imit tehnica lor. Iar unele dintre obiectele lucrate de acei țărani sun veritabile capodopere. Eu, unul, mă consider doar «un meșter crucer», așa cum erau și alții cândva. Am încercat să adun unele modele, dar ele sunt mult mai multe și chiar eu mai am acasă cel puțin încă pe cât am adus aici.”