În plin „sezon” al olimpiadelor școlare locale și județene, ne-am gândit că ar fi interesant să discutăm cu un „olimpic” al participărilor la olimpiade: Vlad-Florin Chelaru. Elev în clasa a XII-a la CNVA, la profilul Științe ale naturii, acesta s-a aflat în fiecare an de liceu în loturile județene participante la etapele naționale ale diverselor olimpiade școlare, la discipline uneori neașteptate.

– Te rog să-ți prezinți în câteva cuvinte hobby-urile, apoi să menționezi olimpiadele la care ai participat în anul școlar 2016-2017 și premiile obținute.

– Sunt interesat în special de microbiologie și genetică, de fizica atomică, de chimia organică și (când am timp) chiar și de tehnologia calculatoarelor. În decursul anului școlar trecut am participat la Olimpiada Națională de Chimie (ONC, la Târgoviște), unde am obținut o mențiune specială, la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” (ONISP, la Vaslui), unde am obținut o mențiune și premiul special la disciplina Fizică, și la Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” (ONL, în jud. Ilfov).

– Cum ți s-a părut colaborarea cu cei patru profesori pentru ONISP?

– Foarte bună, mai ales deoarece dumnealor mă cunosc și știu care-mi sunt punctele slabe, pe ce trebuie pus accentul în pregătirea mea. Anul acesta am colaborat, bineînțeles, mai mult cu prof. Răducu Galeru (chimie), în timp ce la biologie (prof. Tatiana Rizan), fizică (prof. Anișoara Nechifor) și geografie (prof. Maricel Badiu) sesiunile de pregătire au fost mai puține, dar mai concentrate, pentru a „finisa” ceea ce știam din anii trecuți. Ulterior, prof. Ioan Grințescu m-a pregătit pentru ONL, însă perioada prea scurtă nu mi-a permis să aprofundez îndeajuns această disciplină.

– Cum explici faptul că în cadrul ONISP ai obținut premiul special pentru cea mai bună lucrare la Fizică?

– Cred că, pe lângă experiența anilor trecuți, interesul meu aplecat tocmai spre acea parte a fizicii pe care se axează ONISP și foarte mult ajutor din partea doamnei profesoare, ambiția și dorința de a demonstra că pot face mai mult au avut un rol decisiv. Pentru că olimpiadele nu sunt o ocazie de a-i depăși pe alții (și cine le vede astfel nu va reuși niciodată!), ci o ocazie de a mă depăși pe mine însumi.

– Deși ONL a fost ultima olimpiadă la care ai participat, cu ce impresii te-ai întors?

– Am fost plăcut surprins să întâlnesc prieteni de la alte olimpiade la Lingvistică, o competiție pe care mulți ar considera-o „de uman”. În special aici am legat prietenii cu elevi cu care abia aștept să mă revăd.

– Ce amintiri de la olimpiadele naționale ți-au rămas întipărite în suflet?

– Pe lângă festivitățile de deschidere și de premiere ce au loc în cadrul acestor olimpiade, foarte interesante au fost probele practice, o ocazie pentru elevi de a aplica cunoștințele teoretice dobândite de-a lungul anilor. Spre deosebire de experimentele simple făcute la clasă, sub atenta supraveghere a profesorilor, în cadrul acestor probe ești singur cu substanțele chimice și ești responsabil direct de succesul sau eșecul experimentelor.

Mi-au plăcut, de asemenea, activitățile speciale pentru elevi: la Târgoviște s-a pus în scenă, în premieră, o piesă de teatru a unei trupe locale; la Vaslui s-a organizat o excursie în județ, iar la Ilfov s-a organizat un tur al Studiourilor Media PRO din Buftea.

– Aproape de finalul acestui dialog te-aș întreba, după modelul bine cunoscut din copilărie, „ce vrei să te faci când vei fi mare”?

– Dat fiind interesul meu special pentru biologie, momentan doresc să urmez o facultate de medicină. Orice voi hotărî să fac, însă, sunt decis să rămân aici, în România.

– Ai un mesaj pe care ai dori să-l transmiți celorlalți elevi?

– Cred că fiecare elev trebuie să-și dea seama singur ce este mai bine pentru el. Olimpiadele sunt însă o bună ocazie să trăiești experiențe noi și poate că mai mulți elevi ar trebui să încerce să participe, nu neapărat pentru a câștiga cu orice preț, cât mai ales pentru a se provoca pe ei înșisi.

Mateea Țacu (clasa a XI-a C)