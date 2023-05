Oficial nu am ieșit din pandemie

OMS a fost obligat de realitate să recunoască că am învins pandemia…. dar cu rezerve. “Rămânem plini de speranţă că la un moment dat în acest an vom putea declara sfârşitul COVID-19 ca urgenţă internaţională de sănătate publică. (?!!) Însă virusul va rămâne printre noi şi toate ţările vor trebui să înveţe cum să se ocupe de el alături de alte boli infecţioase“, declara miercurea trecută șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de https://www.stiripesurse.ro/oms-covid-ramane-printre-noi-dar-planeta-incepe-sa-iasa-din-faza-de-urgenta-a-pandemiei_2891795.html . Fără această declarație oficială nici nu știam că am scăpat de COVID. Chiar și neconspiraționiștii au realizat în cele din urmă că totul a fost o înscenare. Însă contractele de achiziționare vaccinuri anticovid sunt o realitate și sunt obligatorii pentru întreaga cotă contractată. UE a achiziționat în așa zisa pandemie 4,2 miliarde vaccinuri, exceptându-le pe cele achiziționate independent de țările din Uniune; conform https://commission.europa.eu/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/von-der-leyen-commission-two-years_ro , asta înseamnă cca. 9 doze pentru fiecare cetățean european. Dintre acestea mai erau de produs și de achiziționat încă 70 de milioane doze la care producătorii de vaccinuri au fost dispuși în actualul context să facă o reducere, adică de la 20 EUR doza la 10 EUR doza. Planul vaccinării complete nu a reușit în totalitate, dar în cea mai mare parte a fost implementat. Ar trebui să nu uităm, pentru că lucrurile se vor repeta la alt nivel și la alte dimensiuni. La data de 1 iulie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Din acea dată, statele membre au putut emite și verifica certificate digitale privind COVID pentru cetățenii și rezidenții UE, pe tot teritoriul acesteia. De la 1 februarie 2022, au intrat în vigoare noile termene care stabileau o perioadă obligatorie de acceptare a certificatelor de vaccinare utilizate pentru călătoriile în interiorul UE, 9 luni de la administrarea ultimei doze. Datele sunt și acum pe situl oficial al Comisiei Europene, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro#noi-reguli-referitoare-la-valabilitatea-certificatului-digital-al-ue-privind-covid-%C8%99i-la-coordonarea-c%C4%83l%C4%83toriilor-sigure-%C3%AEn-ue . Formal suntem încă sub incidența restricțiilor de călătorie, dar care nu au mai fost impuse din pricina protestelor și a conflictului din Ucraina. Atâta vreme cât oficial nu s-a declarat pandemia încheiată la nivelul UE, formal, restricțiile sunt încă în vigoare. Tenismenul sârb Novak Djokovic a ratat în luna martie a acestui an turneele de la Indian Wells și Miami din cauza interdicției de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, ca urmare a faptului că nu s-a vaccinat anti-Covid. În China încă se poartă masca pe față la întruniri publice și proiectul controlului populației merge mai departe sub aspect legislativ, chiar dacă nu e vizibil. La jumătatea lunii martie a.c., Senatul României a emis o Hotărârea (nr. 20/2023 din 13 martie) prin care; ,,… se urmăreşte realizarea unui mecanism permanent care să sporească echitatea în ceea ce priveşte dezvoltarea unor instrumente precum vaccinurile şi accesul la acestea, o reţea de supraveghere la nivel mondial care să reflecte pe deplin principiile “O singură sănătate”, precum şi norme internaţionale solide, inclusiv măsuri consolidate de combatere a rezistenţei la antimicrobiene.” Textul formulat ,,cu limba bifurcată”, ascunde ca de atâtea ori legiferarea unor noi obligații și îngrădiri de drepturi simulate în fraze și propoziții sforăitoare privind apărarea drepturilor. În momentul când ni se vorbește de legiferarea conceptului “O singură sănătate” e limpede că sănătatea individuală nu mai e un drept, ea devine o obligație și ca orice obligație va fi impusă cu mijloace coercitive, dacă va fi nevoie. ,, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie a UE în domeniul sănătății, la nivel mondial, menită să îmbunătățească securitatea sanitară mondială și să asigure o sănătate mai bună pentru toți, într-o lume aflată în schimbare…. un nou tip de guvernanță globală solidă de care are nevoie lumea ( ??!! s.n.) într-un mediu geopolitic complex. Printre obiectivele de atins se numără o OMS mai puternică, mai eficace și mai responsabilă, care să fie finanțată în mod durabil în centrul sistemului multilateral, precum și o cooperare aprofundată în cadrul G7 și al G20, dar și cu alți parteneri internaționali, regionali și bilaterali…” ne spunea https://rohealthreview.ro/comisia-europeana-a-adoptat-o-noua-strategie-a-ue-in-domeniul-sanatatii-la-nivel-mondial/ . Legea vaccinării obligatorii, nășită în anul 2017, a fost blocată cale de mai mulți ani iar mai apoi reactivată de Parlamentul României în perioada de început a ,,pandemiei” în vederea introducerii obligativității injectării anticovid. Aceasta prevedea printre altele; sancţiuni pentru părinţii care refuză vaccinarea copiilor, de la avertisment până la amenzi de 10.000 de lei și în ultimă instanță, după refuzuri și amendări repetate, aceștia puteau fi decăzuți din drepturile părintești. Urmare a protestelor publice proiectul de lege, care trecuse de Senat, a înghețat. Dar asta nu înseamnă că a fost abandonat. Parte din acesta a revenit sub altă formă în proiectul PLX 145/2023, adică Legea Organizării activităţii de prevenire a separării copilului de familie, care a trecut de mașinăria de vot a Senatului. Am amintit tangențial în rubrica de săptămâna trecută această anomalie legislativă, dar suntem obligați a reveni atâta vreme cât legislativul nu a abandonat inițiativa, aflată în dezbatere la Camera Deputaților. Aceasta prevede printre altele că familia poate fi deposedată de copii, dacă ,, are unul sau mai mulţi copii nevaccinaţi cu schema din Programul Naţional de Imunizări” (art.5, pct.3, lit. b), care imunizări, în cazul ,,vaccinărilor” anticovid, au avut rezultatele deja public-ignorate de oficialități. Dar asta pentru că, poate coincidență, declararea Stării de Urgență pe teritoriul României a avut loc pe data de 16 martie 2020, fix la aceeași dată când a fost declarată starea de urgență și în SUA. Și tot coincidență, cei mai mari sponsori ai OMS la nivel statal sunt China și SUA. Ce au în comun cele două state? Dorința de control. China asupra propriei populații, deocamdată, iar SUA asupra întregii lumi. Ambele state au încurajat și au impus izolare și vaccinare cu sprijinul OMS. Diferendele dintre aceste state au făcut ca, la un moment-dat, pseudo-pandemia să nu mai fie nr.1 pe agenda globalistă. După https://childrenshealthdefense.org/defender/who-proposals-sovereignty-totalitarian-state/ ,,Într-un interviu acordat The Defender, Francis Boyle, JD, Ph.D., expert în arme biologice și profesor de drept internațional la Universitatea din Illinois, ( autorul mai multor manuale de drept internațional, care a redactat Legea împotriva terorismului privind armele biologice din 1989), a declarat că cele mai recente propuneri ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) ar putea încălca dreptul internațional. Boyle a cerut guvernelor federale și ale statelor SUA să părăsească imediat OMS.” Conform expertului sus amintit, ,, negocierile secrete au avut loc săptămâna aceasta la Geneva, Elveția, pentru a discuta modificările propuse la Regulamentul Internațional de Sănătate (IHR) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) , considerat un instrument obligatoriu de drept internațional. Negocieri similare au avut loc luna trecută pentru elaborarea unui nou tratat OMS privind pandemia . Deși cele două sunt adesea confundate, amendamentele propuse pentru RSI și tratatul propus de pandemie reprezintă două seturi separate, dar înrudite, de propuneri care ar modifica în mod fundamental capacitatea OMS de a răspunde la „urgențele de sănătate publică” din întreaga lume – și, avertizează criticii, ar elimina semnificativ suveranitatea națiunilor. Potrivit autorului și cercetătorului James Roguski , aceste două propuneri ar transforma OMS dintr-o organizație consultativă într-un organism de conducere global ale cărui politici ar fi obligatorii din punct de vedere juridic. De asemenea, ele ar extinde considerabil domeniul de aplicare al RSI, ar institui un sistem global de certificate de sănătate și „pașapoarte” și ar permite OMS să impună ( statelor) examinări medicale, carantină și tratament.” Ceea ce se desprinde cu claritate din cumulul de dovezi, nu doar de acum dar și din istoria ultimilor 3 ani, e că, a existat un consens global privind controlul și suprimarea drepturilor ,,umanoizilor” de către guverne și transformarea lor în turme bipede supuse ,,interesului general”, interes care ,,transcede puterea de înțelegere a turmei” . Acest ,,interes general”, însă, a suferit unele fracturi, urmare a manifestării exprimate cu subiect și predicat anul trecut de domnul Biden, ca SUA să ,,conducă noua ordine mondială.” E poate ultima șansa a turmei, pe termen foarte scurt, să redefinească limitele în care liderii lor pot dispune de autoritatea cu care au fost investiți. Iar timpul nu mai are răbdare, poarta oportunității se poate închide chiar înainte de a se deschide complet.

Jr. Adrian M. Ionescu