Sub sloganul„Creează-ți propria poveste! Alege Literele potrivite!”, Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență și master, programe postuniversitare deconversie profesională și Programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini.

Facultatea de Litere formează specialiști în 3 domenii cu7 programe de studii universitare de licență:Limba și literatura română – Limba și literatura engleză; Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză; Limba și literatura franceză – Limba și literatura română; Limba și literatura română – Limba și literatura engleză; Limba și literatura română – Limba și literatura franceză; Comunicare și relații publice; Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Pentru cele 3 domenii, formarea poate continua prin 5 programe de studii universitare de master: Cultură și literatură română; Limba engleză. Practici de comunicare; Limba franceză. Practici de comunicare; Comunicare în spațiul public; Strategii inovative în educație.

Informații complete despre admiterea la Facultatea de Litere se găsesc pe pagina web a Facultății https://www.ub.ro/Litere/admitere și pe platforma www.admitere.ub.ro.

Înscrierea candidaţilor se realizează online, pe platforma www.admitere.ub.ro, în perioada 05-30 iulie 2021. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie, online, la sediul Facultății.

Candidații care nu dețin mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari înscrierii la concursul de admitere online pot accesa, în sălile puse la dispoziție de Facultatea de Litere, toate mijloacele necesare pentru efectuarea înscrierii. Înscrierea online se face 24/24 de ore, iar programul de lucrupentru cei care optează să se înscrie la sediul Facultății de Litere este de luni pânăvineri, în intervalul orar 9.00–15.00, șisâmbătă, între orele 9.00–12.00. Duminica nu se fac înscrieri la sediul Facultății.

Orice alte informații se pot obține pe e-mail, la adresa litere@ub.ro, sau la numărul de telefon 0234/588884.

„Prin oferta educațională, Facultatea de Litere vine în întâmpinarea celor care sunt pasionați de Științe umaniste și arte, Științe ale comunicării, Științe ale educației și care doresc să se specializeze în oricare dintre aceste domenii, prin studii universitare de licență și de master, alături de cadre didactice dedicate profesieiși în condiții optime de desfășurare a activităților.Studiile la Facultatea de Litere le oferă studenților nu doar o pregătire de specialitate calitativă și competitivă, ci și o inițiere în tainele cercetării științifice, posibilitatea de a efectua stagii de practică și internship în numeroase organizații de prestigiu din mediul cultural și socioeconomic local și regional, precum și șansa de a studia, prin Programul Erasmus+, la una dintre cele peste 30 de universități partenere din Franța, Belgia, Italia, Spania, Grecia, Cehia, Slovacia, Polonia, Danemarca, Turcia. De asemenea, studenții Facultății noastre beneficiază de burse de performanță, de merit și de ajutor social, pot face parte din diferite proiecte derulate în cadrul instituției, participă, anual, la manifestări științifice și culturale, sunt integrați în cercuri studențești, în grupuri de cercetare și contribuie, permanent, în calitate de parteneri, la construcția identitară a comunității academice băcăuane.”

Decanul Facultății de Litere, Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei

„Consider că Facultatea de Litere a fost cea mai bună alegere, deoarece aici am reușit să îmi însușesc cunoștințele necesare unei viitoare cariere didactice, dar și să le aplic în diferite stagii de practică. Aici am întâlnit profesori, de la care am asimilat multe informații și care mi-au oferit mereu ajutorul, m-au ghidat și m-au apreciatpentru munca depusă. De asemenea, am avut ocazia de a-mi reprezenta colegii, în calitate de membru, cu drept de vot, în Consiliul Facultății de Litere și de a lua, astfel, parte la decizii importante pentru întreaga comunitatea academică.Pot afirma că această experiență este suma tuturor oportunităților care le sunt oferite studenților (activități, stagii de practică, burse Erasmus etc.) și a tuturor interacțiunilor fructuoase pe care aceștia le au în cadrul Facultății de Litere. În continuare, doresc să urmez două programe de master la aceeași Facultate, deoarece știu că aceasta este cea mai bună alegere pe care o pot face, pentru a-mi pregăti viitorul.”

Raluca-Andreea Donici, studentă la Facultatea de Litere, programul de studii Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză, anul al III-lea.

„Sunt absolventă a programelor de studii universitare de licență Comunicare și relații publice și Pedagogia învățământului primar și preșcolarși, în prezent, masterandă la Comunicare în spațiul public. Facultatea de Litere oferă numeroase oportunități, de care am beneficiat de-a lungul anilor de studii și care au contribuit la dezvoltarea mea personală și profesională. Astfel, am participat la conferințe științifice în calitate de voluntar, la sesiuni științifice studențești, am făcut parte din grupul-țintă al unor proiecte, am participat la concursuri și vizite în străinătate. Pe lângă aceste oportunități, am avut ocazia de a face parte din echipa Radio UNSR și Academic TV a Universității noastre. Cei care aleg să fie studenți la Facultatea de Litere pot beneficia de astfel de stagii de practică și își pot învinge teama de a vorbi în public. De asemenea, se pot înscrie ca voluntari în cadrul Departamentului de Consiliere Profesională și pot contribui la transformarea lumii prin mici gesturi. Sunt numeroase lucruri pe care le pot face, important este să se implice. Viața de student nu constă doar în studiu și examene, ci înseamnă implicare și dezvoltare personală continuă. Alegerea Facultății de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău mi-a oferit oportunitatea de a lucra la definirea visului meu alături de profesori bine pregătiți și de oameni dedicați.”

Ionela-Mihaela Ouatu, masterandă la Facultatea de Litere.