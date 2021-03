În interviul de la Oprah, Meghan Markle se plânge, la un moment-dat, că nimeni nu i-a spus că Anglia are un alt imn decât SUA și a trebuit să caute singură pe Google. Nu, nu e o glumă. Dacă ar fi deschis o carte de istorie sau ar fi fost curioasă, ar fi aflat că melodia de la “God Save the Queen” a fost, între 1831-1931 imn al SUA, cub numele “My Country, ‘Tis of Thee”.

Mai interesant este faptul că melodia în cauza a fost compusă de Jean-Baptiste Lully (1686) în cinstea faptului că regele Franței, Ludovic al XIV-lea a supraviețuit unei operații de fistulă anală. Ulterior, compozitorul german Georg Friedrich Haendel, aflat la curtea regală britanică a refăcut aranjamentul muzical (1745) și a rezultat imnul actual. Dar asta nu este totul. Cel puțin o duzină de state și curți regale au folosit melodia în cauza ca imn național sau imn al regalității. Între 1795 și 1875, melodia a fost utilizată ca imn al regelui Prusiei, sub numele de “Heil dir im Siegerkranz”. Urmează Regatul Suediei – “Bevare Gud vår Kung” (1805 – 1880) care folosește piesa tot ca imn regal.

Regatul Hanovrei o utilizează ca imn național sub numele de “Heil dir, Hannover” (1814 – 1866), la fel și regatul Bavariei – “Heil unserm König, Heil!” (1806 – 1918). Regatul Greciei folosește piesa în timpul domniei prințului bavarez care a devenit regele Otto I. Regatul Saxoniei utilizează piesa ca imn neoficial sub numele “Gott segne Sachsenland” (1815 – 1918). Între 1816 – 1833, Imperiul Rus utilizează melodia ca imn național sub numele “Молитва русских”.

Urmează Confederația Suedeză – “Rufst du, mein Vaterland” (1850 – 1961), Regatul Rattanakosin (Thailanda) între 1852 – 1871, Regatul Hawaii – “E Ola Ke Aliʻi Ke Akua” (1860 – 1866), Imperiul german, ca imn național – “Heil dir im Siegerkranz” (1871 – 1918), Regatul Norvegiei, ca imn regal – “Kongesangen” (din 1906 pâna azi) și Liechtenstein ca imn național – “Oben am jungen Rhein” (din 1920 încoace).