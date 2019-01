Cu o mare pasiune pentru jocul de backgammon, de „a muta toate piesele din casa proprie și a le scoate”, oneșteanul Mihai Cătălin Arminia (în foto) a trăit nu de mult clipele când a pășit pe drumul succesului. Prezent la o competiție care a avut loc la Coventry (localitate aflată la 150 kilometri de Londra), el a obținut un rezultat remarcabil, despre care a menționat: ”Am avut în față unii dintre cei mai mari jucători din lume la backgammon. La Coventry am disputat șase meciuri, acestea fiind transmise pe internet în direct. Am trecut de nivelul mare al emoțiilor și în turul doi al acestei competiții am jucat cu… dubla campioană mondială la backgammon, Akiko Yazawa din Japonia. Jocul a fost foarte palpitant și de la scorul de 10 – 10, am câștigat cu 11 – 10!”

Este de remarcat faptul că după această victorie oneșteanul Mihai Cătălin Arminia (ce a participat la prima sa întrecere la Târgu Ocna, organizator fiind Neculai Drăgănuță, care a dat o mare amploare în țară dezvoltării backgammon-ului), a jucat finala competiției de la Coventry și puțin a lipsit ca el să devină câștigător al primului loc, lucru de care s-a bucurat adversarul său David Brown. Succesul obținut de Mihai Cătălin Arminia pe tărâmul britanic vine după ce în primăvara acestui an el a ajuns în finală (la dublă consultare, doi contra doi) la Turneul internațional de backgammon de la Budva (în Republica Muntenegru), care este o competiție dintre cele mai puternice din Europa.

La Budva, unde turneul a ținut o săptămână, în finală jucătorul din Onești a jucat împreună cu clujeanul Alexandru Barbu și au avut ca adversari doi jucători din Germania, ce au fost învingători după o partidă de două ore! De asemenea, participând la mai multe turnee estivale organizate în Bulgaria, la Sunny Beach (lângă Burgas), Mihai Cătălin Arminia a obținut rezultate de prestigiu, clasându-se pe primele locuri.

Pasiunea pentru backgammon s-a născut în sufletul oneșteanului Arminia în momentul în care a întâlnit pe internet multe lucruri despre acest joc.

”Acestea mi-au stârnit curiozitatea… Am aflat că sunt cărți, din anii 1970 prin care a fost studiat acest joc… Am comandat o carte din … America, pe care răsfoind-o, am rămas pur și simplu fascinat de câte taine are acest joc! Acum au apărut și numeroase programe pe calculator ce simulează backgammon-ul și poți învăța multe lucruri de la acestea!” Mai mult de atât Mihai Cătălin Arminia a menționat despre acest fenomen:”La un sondaj de opinie pe stradă 90 la sută dintre cei întrebați despre backgammon au spus că acest joc este unul de noroc, lucru care este total fals! Norocul are rolul lui foarte important dar depinde de mutările pe care le faci! Trebuie să fii întotdeauna echilibrat!”

Un lucru ”esențial” de remarcat este cel prin care Mihai Cătălin Arminia consideră că ”în obținerea acestor succese a contat mult susținerea prietenilor, a grupului de jucători oneșteni care ne pregătim împreună pentru competițiile naționale și internaționale”.Alături de acest performer Florin Boboc, Mihai Folea, Ion Țiploiu, mari iubitori ai backgammon-ului la Onești sunt foarte aproape de a înființa o asociație pentru a încuraja câți mai mulți oameni să se bucure de frumusețea și succesele acestui ”joc cu zarurile”.