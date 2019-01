O ingineră chimistă a deschis, la Ghimeș-Făget, un atelier de săpunuri naturale

La o manifestare etnografică din comuna Ghimeș-Făget am cunoscut-o pe inginera Crina Biro-Bălan. Venise acolo cu o mare varietate de exponate despre care la prima vedere am crezut că sunt mici figurine împletite din lână colorată cum se fac de Mărțișor, de Paști sau chiar de Crăciun. Erau, de fapt, variate modele de săpun natural îmbrăcate în modelele care întruchipau figurine și flori. Am aflat, chiar de la autoarea lor, că sunt manufacturate în propriul său atelier din Ghimeș. Crina Biro-Bălan se și autodefinește ca fiind „un artizan Good Origins”, pentru că săpunurile sale sunt produse numai din materiale naturale. Despre pasiunea ei ne vorbește în continuare.

Când am văzut prima oară săpunurile dumneavoastră am crezut că sunt mostre de marțipan sau de ceva asemănător ori cadouri pentru evenimente speciale.

Sunt doar săpunuri. Învelite în „hăinuțe” de lână, au dublu efect atunci când sunt folosite la baie. Pentru că și lâna este un produs natural, nu e un burete din material sintetic.

Ați pornit de la o idee originală, desigur.

Săpunuri din materiale naturale se fac de mai multă vreme în România. Aplic și eu o asemenea metodă, însă vin și cu ceva original, cu „accesorii”, să le zic așa, cum este îmbrăcămintea sau învelișul din împletituri, din lână și din bumbac, tot materiale naturale. Accesoriile sunt produse artizanale, lucrate cu andrele, cu acul etc. Vindem și săpun ca atare, fără accesorii. Produsele mele „Good Origins” sunt destinate celor ce caută echilibrul natural pentru pielea lor. Le facem pornind de la sursa ingredientelor și continuând cu știința de a le aduce laolaltă. Și vrem să descoperim împreună beneficiile produselor obținute atât din ingrediente bune, adunate dintr-un mediu sănătos, cât și urmând rețetele corecte.

Unde „turnați” astfel de săpunuri?

Am un mic atelier. Am depus, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, un proiect și am primit finanțare de 70.000 de euro, iar de mai puțin de un an îl implementez. Finanțarea aceasta mă și ajută să pot autoriza produsele, altfel e mai greu.

Cine vă creează modelele accesoriile în care îmbrăcați săpunurile? Sunt chiar interesante.

O fac singură, dar pe parcurs voi lucra, desigur, cu mai mulți oameni, pentru că chiar proiectul aplicat la AFIR presupune înființarea unui veritabil atelier de producție. Acesta se află în comuna Ghimeș-Făget, unde și locuiesc cu familia.

Cumpără lumea săpunuri naturale? A început să se obișnuiască cu ele? Pe vremuri săpunul se „fabrica” în casă.

Cred că săpunurile naturale încep să devină cunoscute și atractive. În România mai sunt mici ateliere care le produc. Noi le facem, de la zero, din 33 de materiale naturale și lucrăm mai ales manual. Ingredientul de bază sunt grăsimile naturale, dar evident folosim și soda caustică, pentru că altfel nu se poate. Săpunurile produse altădată în casă erau după formule empirice. Noi lucrăm după rețete și cu gramaje exacte. Eu personal am metodele mele, pentru ca săpunurile să fie și emoliente.

De când vă preocupați de o asemenea manufactură?

Cam de șase ani. Abia acum lucrez într-un proiect cu finanțare europeană și guvernamentală, care este pe cinci ani.

Vorbiți de ingrediente naturale. Le găsiți integral aici la noi?

Le găsim, dar pe unele trebuie să le iau din import, pentru că un săpun trebuie să arate și bine, nu doar să facă spună. Cocosul, de exemplu, nu se găsește pe la noi, dar e necesar ca săpunul să facă spumă. Pentru un săpun Pink SPA corporal, de exemplu, folosim unt de cocos, ulei de ricin, ulei de floarea soarelui, caolin roz illite, sare neiodată din salina Târgul Ocna și ulei esențial cu rozmarin, mentă, lavandină și cedru.