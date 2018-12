În ultima etapă jucată în 2018 în eșalonul secund, Aerostar Bacău a stabilit scorul campionatului. „Aviatorii” au trecut cu 9-1 (5-0) de Metaloglobus București, umilindu-l pe portarul oaspeților, Robert Geantă, dar și pe fostul lor antrenor, Cristi Popovici

Neverosimil! Incredibil! Senzațional!

Și adjectivele pot curge. Așa cum au curs sâmbătă golurile în poarta Metaloglobusului apărată de Robert Geantă. În ultima etapă din 2018, Aerostar Bacău a surclasat cu 9-1 Metaloglobusul antrenat de Cristi Popovici! O victorie categorică.

Și perfect meritată. Echipa antrenată de Florin Bratu s-a adaptat perfect terenului înghețat, punând în practică cea mai spectaculoasă evoluție din acest sezon. Circulația balonului dezvoltată de gazde și pofta lor de joc și de goluri au făcut deliciul celor aproximativ o sută de spectatori veniți să vadă ce…nu au mai văzut.

Buhăcianu a realizat o „triplă”, Vraciu și stoperul Alin Mutu și-au trecut în cont câte o „dublă”, în timp ce „spiridușul” Horia Ilie, aflat la debutul ca titular, s-a remarcat cu un gol, o transversală și o prestație de zile mari.

Scorul a fost înghețat la 9-1 ca urmare a penalty-ului transformat de Andrei Pavel în min. 88, iar gurile rele spun că gazdele nu au forțat încă un gol deoarece omul de la tabelă nu avea în recuzită și cifra 10.

Lăsând gluma la o parte, Aerostar a arătat sâmbătă ca o echipă care poate să-și îndeplinească fără probleme obiectivul: permanența în eșalonul secund. Sigur, diferența reală dintre cele două echipe nu este atât de mare.

Important este însă că în ziua Z, la ora H și în condițiile meteo date, Aerostar s-a desprins categoric de Metaloglobus, obținând o victorie care îi permite să ierneze pe un loc de B. Vraciu a deschis scorul în min. 8, lobând inspirat balonul peste Geantă, la o pasă lungă expediată de Buhăcianu. După ce Potcoavă a securizat rezultatul, intervenind cu succes la șuturile lui Herea și Sava, Buhăcianu a renunțat la rolul de servant în favoarea celui de realizator. În decurs de numai 60 de secunde (’30 și ’31), „Buhă” a punctat de două ori, pentru ca Vraciu să realizeze si el „dubla” în min. 35,.

După încă un minut, H. Ilie a stabilit scorul pauzei: 5-0. La reluare, iureșul a continuat, gazdele atacând cu toate liniile. Drept dovadă stau și cele două goluri realizate în decurs de numai trei minute de stoperul Alin Mutu. În min. 60, acesta a reluat imparabil cu capul centrarea excelentului Chirilă, pentru ca în min. 63, fundașul central al Aerostarului să finalizeze din apropiere un corner executat de Căinari.

În min. 66, Buhăcianu și-a încheiat recitalul personal, învingându-l din nou pe Geantă , iar la 8-0, ex-internaționalul Herea (care îl întinsese serios pe Potcoavă și în min. 53), a marcat golul de onoare al Metaloglobusului.

Reușita definitivului 9-1 a fost prefațată de două transversale țintite de H. Ilie (min. 75, la capătul unei superbe acțiuni personale) și A. Pavel (’78, cu un șut fără preluare cu dreptul de la marginea careului) și a venit de la punctul cu var. În min. 88, Căinari a fost faultat de Rizea, iar A. Pavel a transformat penalty-ul, sigilând tabela la 9-1. Neverosimil! Incredibil! Senzațional!

Aerostar: Potcoavă- B. Ardei, Al. Ichim, A. Mutu (min. 68 Mihăeș), Mihălăchioae- H. Ilie, Adăscăliței (min. 56 S. Ichim), Chirilă, Căinari- Vraciu (min. 71 A. Pavel), Buhăcianu.

„Aviatorii” iernează la cald

Victoria de sâmbătă „țintuiește” Aerostarul la final de 2018 pe un loc care îi garantează salvarea de la retrogradare: 15. Rezultatele etapei a 21-a: FC Argeș – Pandurii Tg. Jiu 3-1, Universitatea Cluj – Chindia Târgoviște 3-1, Ripensia Timișoara- Luceafărul Oradea 2-0, Dacia Unirea Brăila – ACS Poli Timișoara 2-0, Daco-Getica București – Academica Clinceni 0-2, CS Mioveni – Sportul Snagov 0-4, Aerostar Bacău – Metaloglobus București 9-1, Farul Constanța – UTA Arad 1-1, ASU Politehnica

Timișoara – Energeticianul 0-0, Petrolul Ploiești- CS Balotești 5-1.

Clasament

1. Sportul Snagov 21 14 4 3 35-14 46p.

2. Academ. Clinceni 21 15 0 6 41-15 45p.

3. Petrolul Ploiești 21 14 3 4 43-19 45p.

4. „U” Cluj 21 13 5 3 47-15 44p.

5. Chindia 21 13 5 3 41-23 44p.

6. FC Argeș 21 12 5 4 36-19 41p.

7. CS Mioveni 21 10 4 7 33-21 34p.

8. Energeticianul 21 8 5 8 30-26 29p.

9. UTA Arad 21 8 5 8 32-30 29p.

10. Pandurii Tg. Jiu 21 8 4 9 36-33 28p.

11. ASU Politehnica 21 7 4 10 18-23 25p.

12. Ripensia Timiș. 21 6 7 8 25-31 25p.

13. Daco-Getica 21 5 9 7 29-31 24p.

14. Luceafărul 21 6 5 10 24-39 23p.

15. Aerostar Bacău 21 6 4 11 32-39 22p.

16. Metaloglobus 21 6 3 12 16-43 21p.

17. Farul Constanța 21 6 2 13 29-42 20p.

18. CS Balotești 21 5 4 12 21-41 19p.

19. Dacia Unirea 21 2 6 13 19-55 12p.

20. ACS Poli Timiș. 21 2 4 15 17-45 10p.

Ne revedem în februarie

Programul etapei a 22-a (23 februarie 2019): Luceafărul Oradea- ASU Politehnica Timișoara, Energeticianul – „U” Cluj, Chindia Târgoviște- Aerostar Bacău, Metaloglobus – FC Argeș, Pandurii Tg. Jiu- Petrolul Ploiești, CS Balotești – CS Mioveni, Sportul Snagov – Daco-Getica, Academica Clinceni – Farul Constanța, UTA Arad – Dacia Unirea Brăila, ACS Poli Timișoara – Ripensia.

Bratu: „Ne-am adaptat foarte bine”

Asta da „Mitralieră”! Nouă goluri, plus alte opt ocazii clare de gol. Secretul forței ofensive aratate sâmbătă de Aerostar? L-a dezvăluit chiar antrenorul, „Mitraliera” Florin Bratu: „Ne-am adaptat foarte bine condițiilor. Am fost mult mai pregătiți, am fost agresivi, determinați și mereu primii la minge”. Bratu a privit și dincolo de rezultatul cu Metaloglobus: „Am lăsat o ultimă impresie bună tocmai pentru a putea construi din retur o echipă și mai competitivă”.

Popovici o dă pe… teren și pe ghete

Antrenorul Metaloglobusului, Cristi Popovici a avut o explicație aparte pentru felul în care echipa sa de-abia s-a adunat (inclusiv de pe jos) contra Aerostarului: „Nu am prea multe de comentat. Pe teren a fost o singură echipă care a putut juca: Aerostar. Ei au avut crampoane adaptabile acestui gen de teren, chiar neregulamentare în opinia mea, motiv pentru care le-am atras atenția și arbitrilor. Noi am făcut patinaj artistic. Jucătorii mei au fost complet nepregătiți din punct de vedere al echipamentului”.

Pregătesc lista

Săptămâna aceasta, conducerea CS Aerostar și staff-ul tehnic vor creiona lista cu jucătorii la care se va renunța din 2019 și cu înlocuitorii lor. „Într-adevăr, ne vom întâlni zilele viitoare pentru a stabili configurarea lotului cu care vom relua pregătirile pe 15 ianuarie. Lista definitivă a plecărilor și venirilor o vom anunța însă de-abia după Sărbători”, a precizat directorul clubului, Doru Damaschin. Acesta s-a aratat foarte mulțumit de evoluția echipei contra Metaloglobusului, dar a mărturisit că are și un regret: „Îmi pare rău că din cele nouă goluri înscrise azi nu am păstrat unul cu Brăila și unul cu Farul pentru a avea patru puncte în plus la finalul lui 2018”.

12 goluri

a marcat în maxi-tur Vali Buhăcianu. Atacantul Aerostarului este vice-golgheterul campionatului.

Revelația Horia Ilie

Unul dintre cei mai buni jucători ai Aerostarului în meciul de sâmbătă a fost Horia Ilie. Împrumutat de la Ardealul Cluj, mijlocașul în vârstă de 19 a adunat doar cuvinte de laudă de la cei din jur. „Am foarte mare încredere în el. De aceea l-am și titularizat. Este un jucator cu calități, are ceea ce se cheamă unu contra unu”, a declarat antrenorul Florin Bratu. „Țin să-l remarc în mod special pe tânărul Ilie. A făcut un meci extraordinar”, a spus si președintele clubului, Doru Damaschin. „Mă bucur că, în sfârșit, i se dă credit acestui copil. Are calități deosebite pe care le-a pus în practică în acest joc”, a punctat presedintele secției de fotbal a Aerostarului, Valerian Voicu, care a ținut să precizeze: „În cariera mea de conducător am reușit și scoruri mai drastice decât acest 9-1 cu Metaloglobus. Totuși, niciunul nu m-a bucurat ca acesta, mai ales că l-am obținut în liga a doua, într-un meci vital pentru atingerea obiectivului”.