Ani de zile, “Amarante” a fost un nume de referință în peisajul restaurantelor băcăuane; de câteva săptămâni, însă, numele restaurantului s-a schimbat în “N1”. Odată cu numele s-au schimbat și alte lucruri, după cum ne-a precizat Lucian Făcăuaru, cel care a investit idei și bani în deschiderea locației N1 în Bacău.

Lucian Făcăuaru nu este un investitor tradițional în zona HORECA, afacerile sale sunt în alte domenii, însă a decis, împreună cu câțiva prieteni, că poate să aducă un petic de Italia în Bacău. Un “ristorante” care să vină atât cu bucătăria italiană cât și cu serviciile pe care le oferă un local italian.

“Dorim să fie un altfel de restaurant, să devină ca un reper de Ristorante All’Italiana prin bucătărie, materiile prime de calitate, personal calificat și inovativ, relația cu toți clienții, serviciile oferite”, spune Lucian Făcăuaru. La câteva săptămâni de la deschidere, feed-back-ul este foarte bun. “Noi vrem să oferim gust, rafinament, ambient, servicii, produse, un concept de restaurant italian”, spune Lucian Făcăuaru.

O idee din toamna trecută

Ideea restaurantului o aveam de ceva timp și a început să se concretizeze în toamna trecută, prin noiembrie. “Eu, Gianluca Buselli și Massimo Gatti am început să creionăm ideile. Am început discuțiile anul trecut în noiembrie și am decis să lucrăm, practic, din februarie.

Tot designul, proiectul și lucrările au fost realizate împreună cu domnul Adrian Vârlan, căruia îi mulțumesc pe această cale. Investiția a fost considerabilă, dar feedback-ul este bun”.

Cuptorul pentru pizza este făcut în Italia, funcționează pe gaze și pe lemne, iar pizza conține doar ingrediente italiene.

Restaurantul a fost reamenajat în totalitate, s-a construit pizzeria, o zonă de terasă pentru perioada de iarnă… S-a stabilit meniul, s-a recrutat personalul, au urmat probele și…

«Să nu facem rabat de la calitatea produsului»

Lucian Făcăuaru spune că N1 trebuie să fie un restaurant italian în toate privințele. «Avem 50-60 de feluri de vin, avem pizza bună cu ingrediente de calitate, un serviciu Bar cu doi barmani extraordinari Cătălin și Alex. Bucătăria… aici e artă, aici Gianluca împreună cu Virgil, Ciprian și ceilalți cu talentul și profesionalismul lor realizează ceea ce însemnă restaurant bun, bucătărie bună. Ne aprovizionăm de trei ori pe săptămână numai cu produse de calitate», spune el.

“Noi acționăm în două direcții principale: bucătăria, care va avea update-uri periodic pentru ca băcăuanii să aleagă noutatea în funcție de sezon, și calitatea produselor pe care le oferim, nu vrem să facem rabat în această privință”.

Lucian Făcăuaru

Meniul trebuie să fie arma secretă a restaurantului, Gianluca își pune amprenta pe fiecare platou, iar combinația gusturilor finale este spectaculoasă. Se va lucra mereu pentru îmbunătățiri dar și pentru diversificare. «Am 80% din ideile mele transpuse aici, iar ce am văzut în călătoriile mele, am aplicat. Meniul este creația lui Gianluca. Nu vom face rabat de la calitatea produsului. Aici este o investiție pe termen lung și lucrurile nu se vor opri», declară convins Lucian Făcăuaru.

«Suntem foarte încântați de ideea de echipă, iar echipa noastră de bază e formată din Gianluca Buselli, Vlad Demetriad Făcăuaru, Massimo Gatti, Camelia Bardan, Adrian Celpan».



Chef-ul Gianluca Buselli este în România din 2010. Are 20 de ani de experiență în bucătărie, experiență căpătată în Italia. De ce a venit în România? O alegere de viață… pentru iubita sa, Monica. Îi place foarte mult și bucătăria românească, dar gătește doar preparate italiene, pentru că, spune el, fiecare trebuie să facă ceea ce se pricepe. Cu un fin spirit de observație Gianluca a analizat și a tras concluziile. “Am rămas surprins de un lucru. În Bacău este o dorință enormă de “ceva nou”, de a schimba ceea ce se mănâncă. Nu am avut nicio zi liniștită de când am deschis”. Peștele, fructele de mare sunt la mare căutare. În bucătăria de la N1 nu se folosesc scurtături. Nimic artificial nu este admis, totul trebuie să fie natural și cât mai proaspăt.

