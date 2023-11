O elevă de clasa a X-a și-a înjunghiat pedagogul din cămin, după ce a fost prinsă cu un băiat în cameră

O tragedie șochează comunitatea locală și înspăimântă părinții elevilor de la Colegiul Tehnic “Traian Vuia” din Oradea, unde un pedagog a fost înjunghiat în torace de o elevă de clasa a X-a, cazată la internat. Incidentul a avut loc luni dimineață, iar autoritățile investighează acum circumstanțele care au condus la acest act șocant.

Pedagogul în vârstă de 42 de ani a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Oradea, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Potrivit șefului Unității de Primiri Urgențe – SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, pacientul era conștient și cooperant la momentul internării.

Inspectorul școlar general al județului Bihor, Horea Abrudan, a confirmat că incidentul a fost semnalat la Poliția Bihor în jurul orei 9 dimineața, prin apelul de urgență 112. Eleva de clasa a X-a, o premiantă din anul precedent, este presupusa autoare a atacului.

“Ce vă pot spune este că o elevă de clasa a X-a ar fi înjunghiat azi dimineață un pedagog de noapte. Am fost acolo, nu am avut cu cine vorbi, este și era o anchetă de desfășurare, cu reprezentanți de la instituțiile statului, de la Procuratură, de la Poliție și am vorbit foarte puțin cu doamna directoare. Ea mi-a spus că este o elevă foarte bună la învățătură, care a avut anul trecut cea mai mare medie din clasă, implicit bursieră, care nu a avut probleme de comportament, nu a lipsit mult de la școală, un copil normal,” a declarat Horea Abrudan pentru AGERPRES.

Directorul școlii, Alina Coste, a adăugat că conflictul ar fi început după ce eleva a fost surprinsă în cameră cu un băiat în timpul orelor de odihnă. Pedagogul a atras atenția asupra acestui comportament, ceea ce ar fi dus la escaladarea situației.

“A fost găsită în cameră cu un băiat, noaptea la stingere, iar pedagogul i-a atras atenția că nu este normal și firesc. Și de acolo a pornit totul. Nu era de dat afară din internat, ci pur și simplu doar de atras atenția asupra unui fapt. Și astfel a reacționat copilul,” a declarat directoarea Alina Coste pentru presa locală.

Incidentul tragic a șocat comunitatea școlară, iar școala și inspectoratul au promis să ia măsuri adecvate în funcție de rezultatele anchetei. Profesorii consilieri școlari vor interveni pentru a ajuta elevii să gestioneze șocul și impactul emoțional al evenimentului.

Evenimentul tragic de la Colegiul Tehnic “Traian Vuia” subliniază necesitatea unei atenții sporite asupra mediului școlar și a relațiilor elevilor cu cadrele didactice, precum și importanța implementării unor programe de consiliere și prevenire a violenței în instituțiile de învățământ.