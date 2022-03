Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” a participat în prima jumătate a lunii martie cea de a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + ,,Bullying NOT in my school!”, ID 2019-1-PT 01-KA229-060923-4, în orasul Tychy, Polonia. Au fost prezenți elevi și profesori din școlile partenere din Grecia, România,Turcia și Polonia iar online au fost și parteneri din Portugalia.

Echipa „Cuza” a fost formată din elevii: Constantinescu Sarah, Hălănduț Amalia, Roșu Alexandra, Rusu Brianna, Mardare Ovidiu, însoțiți de profesoarele Trifan Marcela și Chiciu Oana.

Timp de o săptămână, țările participante au fost implicate în ateliere de lucru, mese rotunde, jocuri în echipe, vizite de lucru, activitati sportive și participări la orele de curs.

Toate acestea au avut un numitor comun: importanța rolului părinților și al profesorilor în prevenirea situațiilor de bullying și identificarea timpurie a semnelor acestuia.

Vizita a fost și un prilej de a intra în contact cu familiile elevilor din Polonia, de a împărtăși experiențe culinare, de a experimenta emoții într-o țară minunată și extrem de primitoare.