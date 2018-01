Anul expozițional 2018 se deschide, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” din Bacău, cu cea de-a şasea ediție a evenimentului EXPO „Nunta de Vis”, care va avea loc în perioada 26 – 28 ianuarie în Pavilionul Expozițional 1. EXPO „Nunta de Vis” este cea mai mare manifestare expozițională în domeniul organizării de nunți din regiunea Moldova și oferă posibilitatea prezentării produselor și serviciilor din domeniu, dar și oportunități de a se studia oferta concurențială, de a se îmbogăți contactele de afaceri și, nu în ultimul rând, de promovare a afacerilor. La EXPO „Nunta de Vis” – spun organizatorii de la Centrul de Afaceri și Expozițional din Bacău – sunt așteptați profesioniști în organizarea unei nunți: case de modă, producători de rochii de mireasă și rochii de gală, de costume pentru miri și bărbați, organizatori de nunți și de evenimente, locații de nuntă, firme pentru aranjamente florale, ateliere și magazine de încălțăminte de gală, de bijuterii, formații muzicale și dj, furnizori de servicii foto-video, școli de dans, furnizori sau proprietari de fântâni de ciocolată, de limuzine și mașini de epocă, de accesorii de nuntă și, evident, saloane de înfrumusețare. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.