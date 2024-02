Numai drepturi?

Acum mai bine de 10 ani, elevii de la Colegiul bacăuan Mihai Eminescu au blocat o stradă în semn de protest față de faptul că nu au fost lăsați să intre la ore pentru că nu aveau uniformă. Aproape în mod unanim, adulții au decis că elevii nu aveau voie să protesteze și că trebuiau să respecte cerința conducerii instituției. La mai bine de un deceniu, câțiva elevi de la Colegiul Pedagogic sunt lăsați pe dinafară pentru că au întârziat la prima oră. De data asta nu a mai fost unanimitate, au existat foarte mulți adulți care au susținut că ceea ce a făcut conducerea liceului este ilegal și că nu se face să lași copiii în frig, să înghețe.

Faptul că într-un deceniu s-au schimbat niște mentalități cu privire la scopul și necesitatea școlii face să nu ne mai mirăm când vedem ce cerințe dezvoltă asociațiile elevilor. De la dreptul de a primi tablete gratuite de la școală, până la dreptul de a nu mai fi pedepsiți disciplinar pentru obrazniciile pe care le fac decât dacă au 14 ani, pentru că “în civilie” de atunci începe răspunderea penală parțială. Elevii mai vor imunitate în cazul în care devin turnători (sau, cum se spune în noua limbă – whistleblowers), teme mai puține, mai mult timp liber și așa mai departe.

Vrutul este liber, se știe, dar, în ultimii ani, ni s-a demonstrat că aproximativ tot ce au vrut unii s-a dus la îndeplinire dacă rezultatul era distrugerea unui domeniu. În mod surprinzător, în actualul regulament școlar există posibilitatea ca elevul să ceară ca profesorul să-i raporteze elevului în termen de cinci zile care au fost motivele pentru care i-a dat o anumită notă. Organizațiile elevilor vor acum să implementeze și posibilitatea ca, în cazul în care elevul nu este mulțumit de notă, lucrarea sa fie corectată de examinatori din alte școli. Nu vorbim de lucrările de la examene, ci de lucrările din timpul anului școlar.

De ani de zile aud mereu că elevilor trebuie să li se dea mai mult timp, mai puține teme, mai puțină muncă. Rezultatul este că crește de la an la an procentul celor care trec prin școală ca voda prin lobodă, fără să se prindă nimic de ei. Iar acest lucru are consecințe în societate, economie și chiar în politică.

La începutul anilor ’90, elevii au protestat cerând să li se asigure loc de fumat și să fie eliminați anumiți profesori considerați prea duri. Astăzi, elevii țipă că sunt discriminați pentru că nu pot intra în școală prin aceeași ușă ca profesorii. Ne uimește modul în care China și alte țări din Asia au evoluat economic în ultima perioadă, dar nu ne uităm la sistemul de educație din aceste țări, de la care elevii noștri ar putea învăța câte ceva.