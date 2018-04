Obiectivul aceste hotărâri radicale este să rezonezi perfect cu gândirea proaspătă și limpede la nivel cerebral, cât și cu vocea interioară a corpului tău. Astfel, te vei obișnui atât de repede, încât vei fi capabil să reproduci după dorință un nivel superior de a acționa, manifestându-l în mod corect și natural. Acesta este momentul în care vei fi pregătit să creezi un nou comportament, astfel încât vei ști cum să-l invoci după dorință și suflet. De aceea, dacă vei spune în sinea ta: “De astăzi, nu vreau să mai ascund nimic, am obosit, sunt sătul…” și așa mai departe, ai două variante: să fii indiferent și să nu faci nimic, acceptând mediocritatea până la final sau să cauți soluții pentru a elimina disconfortul creat, recâștigându-ți astfel respectul de sine. Ce alegi? Trebuie să faci uz de voință, determinare și sinceritate ca să depășești astfel de îndemnuri ale minții și trupului.

Mintea și trupul au nevoie să se manifeste, trebuie să se exteriorizeze ori de câte ori simt nevoia, revenind înapoi, însă într-o formă calmă, relaxată și luând-o iarăși de la capăt. Și, cu timpul, mintea și trupul vor începe să aibă din nou încredere în tine și îți vor oferi prilejul să te manifești ca identitate. Cât de frumos! E totul atât de clar și de logic! Întotdeauna principiile corecte au funcționat perfect atunci când le-am acceptat implicarea.

Știu că acest pas este dificil pentru toată lumea. Nu e ușor să iei o astfel de hotărâre. Practic, îți faci ție o promisiune. Și când vine vorba de “tine”, nu poți glumi. Iar dacă nu te ții de cuvânt, atunci îți poți pierde atât respectul de sine cât și respectul celorlalți. “ Și acum ce să fac? Chiar că e complicat!” Cântărește aspectul pozitiv, pentru a hotărî ce anume preferi. Nu renunța și nu te descuraja ușor. E nevoie de timp, răbdare și multă muncă. Trebuie să perseverezi zi de zi. Un nou mod de viață va contura sufletul tău frumos și-i va da strălucirea necesară. Pe măsură ce te strădui să faci schimbarea, este important să te bucuri de progresele făcute pas cu pas. Să-ți recunoști meritele și să te recompensezi pentru toți pașii făcuți în acest proces. Să-ți dai seama cât de departe ai ajuns, nu cât mai ai de parcurs. Recunoașterea este o strategie sigură pentru a ajunge să-ți îndeplinești obiectivul: Să nu mai ascunzi nimic! Să te placi întru-totul, atât din punct de vedere al caracterului, cât și din punct de vedere estetic. Ele sunt în tandem permanent atunci când vine vorba de evoluția ta. Evoluția ține de educație, educația ține de informație iar informația ține de dorință. Dorința de a fi un om adevărat. Dorințele tale sunt importante. Meriți să fii tratat cu respect, astfel încât și tu vei avea respect pentru tine însuți. “Mă voi strădui să fac ceva, mai degrabă decât să nu fac nimic.” este un răspuns rațional și constituie un prim pas în acest proces de schimbare.” Ce doresc să schimb? Mai bine zis, ce zonă a corpului doresc să o ascund chiar și de mine? E valabil și pentru bărbați, nu numai pentru noi femeile…” Da, ai ghicit! Tocmai la “ea” mă refeream. Știu, moda din zilele noastre… oferă nenumărate idei pentru a ne complace și mai mult în această situație. Dar cine pe cine minte? Totul e prea clar. Și tu te-ai săturat. Nu vrei să mai ascunzi nimic, nici măcar burta! Există o singură excepție: burtica fascinantă a viitoarei mămici. Am înțeles, perfect! Te-ai hotărât! Felicitări! Acum îți sunt datoare cu informațiile de bază. Știu! În primul rând să aflăm riscurile la care ne supunem atunci când abdomenul este mărit datorită depunerilor de grăsime în exces: risc major de îmbolnăvire, oboseală permanentă, afectarea coloanei vertebrale, somn deficitar, diminuarea funcțiilor sexuale, pierderea încrederii în sine, aspectul inestetic…

De ce ne îngrășăm mai mult în zona abdomenului? Sunt factori multipli care influențează această distribuire neuniformă a grăsimii: factorii ereditari, vârsta, mâncatul la ore târzii asociat cu un somn neadecvat, tranzitul obosit, insuficiența hidratării, consumul de alcool, fumatul, consumul de carbohidrați în exces și lipsa mișcării fizice. Abdomenul este singura zonă a corpului care are nevoie de reguli sigure și concrete pentru a funcționa corespunzător și pentru a avea un aspect frumos. Este foarte important să consumăm alimente sănătoase, cantitatea să fie cea permisă și ora să fie cea recomandată. Este aproape imposibil să slăbești în zona abdomenului fără ajutorul unui specialist. Înfometarea și exercițiile fizice pentru abdomen nu sunt soluția. Cred că nu este niciun secret faptul că atunci când slăbești cinci kilograme, acestea nu se reduc tocmai de la burtă. Nu! Poți foarte bine să rămâi cu această burtă inestetică și deranjantă. Câte persoane cunoști care au o greutate normală și totuși au burtă? Ce să mai vorbim de abdomen plat! Cu siguranță sunt multe! De ce? Pentru că nu poți să slăbești fără ajutor de specialitate. Nu poți slăbi frumos și sănătos. Este necesară o monitorizare atentă din partea unei persoane avizate. Ai nevoie de informație și îndrumare. Sunt tratamente special concepute, proceduri non-invazive pentru această zonă pretențioasă a corpului. Se folosesc aparate medicale performante, astfel încât în urma acestor terapii să nu fie necesară intervenția chirurgicală. De exemplu liposucția virtuală bazată pe unde acustice generează valori mari de energie și creează efectul cavitațional la nivelul celulelor grase. Acest tratament a creat o adevărată revoluție în remodelarea corporală, eliminând complet grăsimile localizate pe abdomen și împiedicând reapariția depozitelor de grăsime în exces. Rezultatele obținute în urma acestei proceduri sunt: remodelarea abdomenului până la sculptare, creșterea elasticității epidermei, îmbunătățirea circulației limfatice, reducerea adipozităților localizate și modificarea radicală a liniei corpului.

De asemenea, recomand impulsurile electrice care reproduc fenomenul natural de contractare musculară, eliminând, în schimb, oboseala fizică și creșterea ritmului cardiac. Ca rezultat imediat, permit contractarea musculaturii cu mult mai intens și eficient decât o face fitness-ul, aerobicul sau jogging-ul. Reglarea metabolismului, eliminarea retenției hidrice, reducerea țesutului adipos, îmbunătățirea aspectului pielii sunt rezultatele energiei electromagnetice care pătrunde în interiorul țesutului gras, accelerând topirea acestuia. Nu mai vorbesc de terapia cu laser care aduce rezultate vizibile de la prima ședință. Această terapie reușește ce nu poate dieta și sportul să facă. Mezoterapia virtuală este de asemenea o tehnică inovativă fără intervenție chirurgicală. Este o procedură non-invazivă care reduce volumul grăsimilor, remodelează silueta, tonifică și redă elasticitatea pielii, redă fermitatea și tonusul epidemei.

Ideale pentru slăbirea și sculptarea abdomenului sunt și ultrasunetele care penetrează țesutul gras, astfel spărgând depozitele de grăsime calcificate. Bineînțeles, priceperea terapeutului este foarte importantă în obținerea rezultatelor. Nu mai vorbesc de rolul său în monitorizarea nutrițională a pacientului. Contribuția sa este clar definitorie! Apelați la un specialist care are rezultate concrete. El va ști că toate aceste terapii sunt însoțite de drenaj limfatic pentru a asigura detoxifierea corectă a organismului. Va ști să alterneze aceste proceduri cu tratamentele de împachetare și cu tratamentele care se prezintă sub formă de kit-uri( serumuri, geluri, creme, măști, etc.) , special concepute pentru zona abdominală. Aș putea să vă vorbesc mult timp despre toate acestea. Dar am să mă opresc aici. Cu siguranță v-am stârnit interesul și curiozitatea. E de ajuns!

Continuăm sau te-ai răzgândit?” Nu, dorința mea este din ce în ce mai mare!” Bravo! Ai reținut: Dorințele tale sunt importante! Meriți să fii tratat cu respect deoarece și tu îi respecți pe cei din jurul tău astfel încât te respecți și pe tine însuți. Acum la treabă! Închipuiește-te prins în mijlocul unui eveniment care să-ți ofere un motiv puternic de a-ți respecta idealul…Fii liber și rostește-ți: Nu vreau să mai ascund nimic!

Carmen Barcan, terapeut