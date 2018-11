În lumea asta mare sunt multe meserii. Unele sunt banale, altele chiar ridicole. Dar sunt și meserii în care oamenii sunt admirați, unii dintre ei devenind chiar eroi. Ne vin repede în minte tot felul de astfel de profesii, dar astăzi ne oprim la cei care activează în domeniul situațiilor de urgență. Unii le spun pompieri, deși sfera de activitate este mult mai largă, nu doar în cea în care sting incendii. Astăzi îl cunoaștem pe inginer diplomat Mugurel Petroaia, șef Serviciu Voluntar Situații de Urgență din comuna Măgura – Bacău. (Fl.Ș.)

„Am început activitatea în domeniul situațiilor de urgență încă din fragedă copilărie. Am salvat de la moarte toate găinile bunicilor care trebuiau «omorâte» pentru a face mâncare.

Activitatea în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență al Primăriei Măgura am început-o în decembrie 2012 și trebuie să recunosc faptul că îmi place ceea ce fac, alături de un colectiv de oameni inimoși.

Am considerat-o ca pe o provocare, eu de profesie fiind inginer diplomat în domeniul tehnic, absolvent al Universității din Bacău, Facultatea de Inginerie.

Cunoștințele acumulate de-a lungul timpului , atât în domeniul tehnic, cât și economic, precum și cele din domeniul construcțiilor, mă ajută acum în activitatea zilnică, iar abilitățile de comunicare și relaționare cu semenii sunt foarte importante în această activitate. Am ales acest loc de muncă pe care îl consider ca un mixaj între ordine, disciplină, program bine stabilit, și acel sentiment de a ajuta oamenii, deoarece sunt implicat activ în viața comunității locale, aici unde m-am născut și am copilărit. Iubesc măgurenii așa cum sunt, cu bunele și cu relele, căci nimeni nu este perfect.

Iubesc aceste locuri pline de istorie, meleaguri pe care s-au purtat lupte în Primul și Al Doilea Război Mondial, locuri mirifice în prag de toamnă, cu vechiul iz de toamnă bacoviană de odinioară.

Îmi place ceea ce fac, mai ales datorită implicării totale în cazul în care cetățenii comunei mele își pun baza în voluntarii Serviciului de Urgență atunci când au loc calamități naturale sau accidente nefericite provocate involuntar sau cu intenție de către semenii noștri.

Calitățile predominante sunt curajul și inteligența. Curajul mă ajută să înfrunt flăcările vreunui incendiu sau apele învolburate ale unei inundații, iar inteligența mă determină să gândesc strategic și eficient în orice operațiune de salvare, pentru a evita pierderile de vieți omenești și de a reduce pagubele materiale. Stăpânirea de sine mă ajută să fac față situațiilor stresante și riscante cu care mă confrunt în fiecare intervenție pe care o am .

Sunt un om foarte sufletist, iubitor de frumos, cultură și artă. Am un băiețel superb de 12 ani, pe care îl consider cel mai de preț dar din viața mea și îmi doresc să fiu un exemplu pentru el prin tot ceea ce fac. Este principalul sprijin în partea emoțională și îmi reîncarcă sufletul cu energia pozitivă care o are. Îi mulțumesc Domnului pentru asemenea dar!

Sunt mereu pregătit psihic și fizic pentru orice situație, sunt activ și muncitor.

Munca în echipă este foarte importantă. Fără ea, nu am putea salva într-un mod eficient viața persoanelor aflate în pericol. Pentru noi, ca salvatori, cât și pentru victime, o secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Împărtășesc mereu din experiența mea, sfătuind și educând copiii, dar și adulții, cum să aibă grijă de viața lor în situații de criză, cum să reacționeze în caz de incendiu, inundație sau cutremur, dar și cum să le prevină. Rezist cu toată ființa mea în asemenea activitate pe care am privit-o ca o pasiune. O pasiune care te recompensează cu recunoștința semenilor cărora le întinzi o mână de ajutor atunci când au nevoie.

Sunt mândru că fac parte din acest minunat și mare colectiv al celor din domeniul Situațiilor de Urgență, că facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui continuu la creșterea gradului de siguranță al concetățenilor și a comunității în general.

Cum spunea Charlie Chaplin într-o scrisoare adresată fiicei sale, Geraldine: «Nu sunt înger. Încerc să fiu un OM. Încearcă și tu.» Mă consider un OM care este în măsură să simtă pentru OAMENI.”