De câțiva ani, întregul sistem de sănătate publică funcționează pe baza cardului național de sănătate, care este unic pentru fiecare persoană ce are vârsta peste 18 ani. Astfel, fiecare om care se duce la un doctor, are nevoie de acest card de sănătate. De asemenea, dacă ai nevoie de medicamentele compensate prescrise printr-o rețetă, îți trebuie acest card, pentru a le primi. Sunt însă multe persoane care nu au card de sănătate! Și multe se întreabă „dacă nu am primit cardul, ce fac?”, „dacă mi-am pierdut cardul, ce fac?” sau „Dacă nu știu dacă am dreptul, ce fac?”.

Așa cum am mai prezentat în paginile cotidianului Deșteptarea, pentru persoanele care au card de sănătate emis, Guvernul a adoptat, încă de anul trecut, o hotărâre prin care a prelungit de la 5 la 7 ani termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 și a reglementat aceeași durată de valabilitate pentru toate cardurile ce sunt emise după această dată. Mai concret: actualele carduri de sănătate sunt valabile întrucât li s-a prelungit automat valabilitatea, chiar dacă pe ele este imprimată ca dată de expirare luna septembrie sau octombrie 2018.

Acest lucru a fost posibil deoarece certificatele digitale înscrise pe cipurile cardurilor naționale de sănătate au o valabilitate de 7 ani, ceea ce a permis Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) să recunoască valabilitatea cardurilor pentru un interval de încă doi ani după termenul inscripționat pe suprafața de plastic a documentelor emise anterior datei de 31 iulie 2018. Cele emise după această dată au din start valabilitate de 7 ani.

La vârsta de 18 ani, cardul se emite implicit

Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani primesc aceste carduri direct la domiciliu (cu o valabilitate directă de 7 ani), fără a depune în prealabil vreun document la Casa de Sănătate de care aparține sau la medicul de familie.

Până la primirea cardului național, în situația în care au calitatea de asigurat, furnizorul de servicii medicale are obligația de a consulta sistemul informatic PIAS, de unde va tipări documentul care conferă pacientului dreptul la servicii medicale.

Pe card sunt vizualizate numele și prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul național de asigurări de sănătate, numărul de identificare al cardului și data expirării. Cardurile naționale sunt valabile numai pe teritoriul României.

IMPORTANT!

Precizări pentru persoanele fără card emis

Conform prevederilor legii 95/2006 republicată, HG 900/2012, cu modificările și completările ulterioare și ordin CNAS nr. 98/2015, cardurile naționale se tipăresc (emit) din oficiu prin extrageri periodice din registrul național de evidentă al asiguraților. Comenzile se dau centralizat, la nivel național, către Imprimeria Națională, iar personalizarea se face de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (HG 900/2012) asigurații urmând a le primi prin intermediul serviciilor poștale.

Dacă sunteţi asigurat puteţi verifica dacă aveţi sau nu card de sănătate emis, accesând site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro, la secţiunea verificare asigurat. Tot ce trebuie să faceţi apoi este să introduceţi CNP-ul şi un cod de verificare. În doar câteva momente, pe ecranul calculatorului va apărea un mesaj care vă va indica dacă a fost emis cardul dumneavoastră de sănătate sau nu.

481.487

Acesta este numărul de carduri naționale de sănătate active, în prezent, la nivelul județului Bacău.

„Cardul de sănătate se emite din oficiu conform contractului între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Imprimeria Națională și nu există prevăzută în legislație procedura de emitere a cardului la cererea asiguratului. Procesul de emitere (tipărire) este continuu. Întrucât la ora actuală, la nivelul întregii țări mai există persoane care nu au cardul emis, CNAS a emis dispoziții conform cărora, în cazul în care o persoană asigurată nu are cardul emis, situație care se constată de furnizorii de servicii medicale prin interogarea paginii de web http://www.cnas.ro/ verificare-asigurat, aceștia au obligația de a-i acorda serviciile medicale fără card. Asigurații aflați în această situație așteaptă sosirea cardului prin poștă, la adresa de domiciliu.”

Dan Stoica, director executiv la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău

Atenţie! Cardurile de sănătate nu se tipăresc la cerere. Pentru persoanele care împlinesc 18 ani şi pentru cele care dobândesc calitatea de asigurat, comanda de emitere va fi generată automat de sistem. După tipărirea cardului, acesta va fi trimis la domiciliul menţionat în cartea de identitate, prin serviciile poştale.

Ați pierdut cardul de sănătate? Se emite altul, dar contra-cost

Dacă v-aţi pierdut cardul de sănătate trebuie să depuneţi la CJAS Bacău următoarele documente:

• o cerere pentru eliberarea unui card duplicat

• o copie după actul dumneavoastră de identitate

• chitanţa care să ateste că aţi plătit contravaloarea emiterii unui nou card (15,5 lei – se plăteşte la casieria CJAS, unde depuneţi şi actele).

După ce veţi depune toate aceste documente, veţi primi o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate, valabilă pentru 60 de zile. În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii dumneavoastră veţi primi acasă noul card de sănătate. Dacă nu, se va emite o altă adeverință înlocuitoare.