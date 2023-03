Novel Pizza – povestim prin gust

Nu cred să existe cineva pe planeta asta să nu îndrăgească surprizele. Mai ales când ele sunt plăcute. Și cum viața în sine e plină de surprize, cu bucurie am mai descoperit una, plină de gust și de culoare. Iar dacă atunci când spui pizza, crezi că le știi pe toate, ei bine, am descoperit că nu e chiar așa. Și asta pentru că am fost surprinși de o poveste plină de gust, bun, pe care ne-o propun cei de la Novel Pizza.

Novel Pizza a apărut în peisajul băcăuan de săptămâna trecută, atunci când a avut deschiderea oficială. Situată pe str. Vasile Alecsandri, la nr. 39, chiar peste drum de Liceul „Saligny”, noua pizzerie nu a scăpat de atenția elevilor de aici sau de la celelalte unități de învățământ din vecinătate. Și evident nici de atenția noastră, așa că ne-am propus să-i cunoaștem mai bine pe cei de aici.

Alexandru Popescu și Diana Chiriliuc sunt protagoniștii acestui proiect, pe care i-am surprins în timpul acțiunii. Cât i-am lăsat să își rezolve clienții nu am putut să nu remarc că la Novel Pizza este un spațiu intim, plăcut, modern și care miroase a nou, în ciuda cuptoarelor care duduie de pizza… „Spațiul l-am luat încă din luna august anul trecut dar am preferat să facem lucrurile încet și bine”, ne-a spus Alex care este din Roman. A făcut facultatea în Iași după care s-a întors în orașul natal unde a fost întru-n parteneriat de afaceri HoReCa. După ce a prins experiență și cu mult curaj, simțind oportunitatea de dezvoltare în Bacău, a deschis Novel Pizza împreună cu partenera sa pe toate planurile, Diana. „Eu am mai lucrat prin restaurant, deci am experiență. Drept urmare Alex e mai mult pe partea de birocrație iar eu mă ocup de partea de bucătărie, rețete, etc”, ne-a spus Diana, care deși nu este bucătar de meserie chiar face asta cu success. Mai mult decât atât, cei de la Novel Pizza propun rețete de pizza care cel mai probabil sunt în premieră în Bacău. „Noi ne-am propus să nu fim o pizzeria tipică, cu rețete clasice italiene, chiar dacă majoritatea ingredientelor pe care le folosim sunt din import, chiar din Italia. Așa că propunem ce ne place nouă și vrem să împărtășim asta cu toată lumea”, a asăugat Diana. La Novel Pizza sunt 27 de rețete de pizza, vârful de gamă fiind pizza casei, cu burata, sos de trufe și mortadela – preferata lui Alex, și pizza cu somon, cream de brânză, rucola, avocado și semințe de susan – preferata Dianei. Între cele 27 de rețete puteți descoperi gusturi noi dar și clasice, precum și rețete pentru vegani sau de post. În acest sens, interesantă este o pizza care se numește „din grădină”, pentru că are pe ea tot ce se poate găsi în grădina cuiva. Și pentru că imaginația merge mai departe la Novel Pizza, aici găsim o pizza cu brânză și stafide, o pizza românească cu gust de „poale-n brâu”, pe post de desert.

Pe lângă feluritele rețete de pizza, mai puteți savura diferite tipuri de sendvișuri, focaccia, burger de vită și pui, meniuri de crispi și aripioare, băuturi reci și băuturi calde. Bucătăria Novel Pizza este dotată cu utilaje profesionale și este deservită de o echipă tânără dar cu experiență și implicată în obținerea calității desăvârșite. Iar de toate produsele Novel Pizza vă puteți bucura și acasă pentru că cei de aici oferă și delivery.

Și pentru că am vorbit de povestea Novel Pizza, aceast se trage din sigla restaurantului care conține o…carte, iar „traducerea” ne-a fost oferită de Alex: „Pizza susține învățământul. Am căutat mult acest spațiu și l-am găsit aici în preajma unor școli. Nu cred că a fost întâmplător. Așa că, așa cum ar trebui să facem cu toții, încercăm să susținem învățământul. Cum? Așa cum putem noi mai bine. Să venim cu produse proaspete și de calitate.” Practic, povestea a început, se anunță una de success și vorba unui cântec, o poveste fără de sfârșit.

Novel Pizza – str. Vasile Alecsandri nr. 39

Tel. 0745.223.223

Facebook și Instagram: Novel Pizza

Program: luni-vineri: 7.30 – 21.00

Sâmbătă-duminică: 9.00 – 21.00