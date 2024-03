Noutăți de la Centrul de Transfuzii. A crescut numărul donatorilor

Numărul donatorilor care s-au prezentat la Centrul de Transfuziei Sanguină Bacău în perioada ianuarie-februarie 2024 a crescut considerabil comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. Anul acesta, în primele două luni, au donat sânge 1553 de băcăuani, față de 1341 cât au fost în aceiași perioadă în 2023. Sigur, numărul doritorilor a fost mai mare, dar doar aceștia au întrunit condițiile de donare.

Beneficii

La începutul anului, centrele de transfuzii sanguine din toată țara au fost luate cu asalt de donatori după ce valoarea tichetelor de masă pe care aceștia le primesc a crescut de peste 4 ori de la începutul anului: de la 67 de lei la 280 de lei. Mai mult, donatorii primesc o zi liberă și o reducere de 50% la transportul în comun. De asemenea, donatorii beneficiază gratuit și de evaluare medicală, de un set de analize ce relevă starea de sănătate și de un set de analize de biochimie, la solicitarea donatorului. Cei care donează sânge pot afla ce grupă de sânge au și dacă au Rh-ul pozitiv sau negativ.

Donare pe bază de programare

Pentru buna gestionare a stocurilor de sânge, în concordanță cu cererile spitalelor, cât și pentru evitarea expirării produselor labile din sânge, prezentarea donatorilor se face pe bază de programare în aplicațiile BlooDoChallenge sau Donorium, unde sunt precizate grupele de sânge deficitare.

Reguli

Ca și reguli generale de admitere la donare menționăm: o stare de sănătate bună, interzicerea consumului de alcool în ultimile 72 de ore, să nu urmeze niciun tratament pentru boli acute sau cronice, să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimile 12 luni, să nu fi suferit intervenții chirurgicale minore ăn ultimile 6 luni – inclusive extracții dentare, implanturi, tatuaje, piercing, femeile să nu fie în perioada menstruală și să nu fie sub medicație contraceptivă.

Sfaturi pentru donatori

Este indicat a nu se prezenta la donare după serviciul de noapte sau fără a consuma lichide și un mic-dejun în dimineața donării.

Să nu consume în zilele anterioare grăsimi în exces,

Interzicerea consumului de alcool în ultimile 72 de ore,

Să consume multe lichide după donare,

Să nu fumeze înainte sau imediat după donare,

Să urmeze toate indicațiile personalului medical, atât înainte, pe parcursul, cât și după donare,

Să semnaleze orice modificare a stării de sănătate apărute după donarea de sânge.

Campanii de donare viitoare

În perioada următoare va fi o campanie în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean, cu ocazia „Zilei Poliției”, și mai intenționăm să desfășurăm, ca de obicei, o campanie de donare de sânge în perioada sărbătorilor Pascale. Suntem deschiși la orice propunere de parteneriat în vedere promovării donării de sânge.

Românii care donează sânge de trei ori pe an ar putea plăti impozite mai mici

Deputații au adoptat un proiect legislativ care prevede o reducere a impozitului pe clădiri și terenuri pentru românii care donează sânge de cel puțin trei ori pe an.

Legea care prevede reduceri procentuale ale impozitelor pe clădiri și terenuri, decise de consiliile locale, pentru persoanele fizice care dovedesc că au donat sânge de minimum trei ori pe an pe parcursul unui an calendaristic merge la promulgare. Practic, consiliile locale vor putea acorda o reducere celor care donează sânge de minimum trei ori într-un an. Mai mult decât atât, reducerea va putea fi cumulată cu bonificaţia de 10% acordată pentru plata cu anticipaţie a impozitelor, până la data de 31 martie. Reducerea se aplică diferenţei rezultate în urma scăderii bonificaţiei din impozitul datorat, menționează legea.

Însă nu este obligatoriu să beneficiem de reduceri la impozit dacă suntem donatori. Fiecare autoritate locală va fi liberă să decidă dacă acordă o astfel de reducere pentru promovarea donării de sânge, iar „scutirile sau reducerile de la plata impozitului taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. Procentul reducerii, precum şi documentele justificative necesare dovedirii efectuării numărului minim de donări de sânge se stipulează în cuprinsul hotărârii de consiliu local care instituie reducerea impozitului acordată în baza prezentei legi”, arată legea.

Senatul a adoptat proiectul în decembrie 2023, iar Camera Deputaților a fost for decizional. Legea a fost aprobată săptămâna aceasta și va merge spre promulgare.