Prin Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 350 din 19.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru data de 22.10.2020, ora 11.00. Din cei 23 consilieri, au fost validate mandatele unui număr de 22 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 22 consilieri ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Bacău, au fost prezenți un număr de 21 de consilieri, un consilier absentând din motive medicale.

Scopul ședinței a fost constituirea Consiliului Local al Municipiului Bacău și depunerea jurământului de către primarul Municipiului Bacău, ca urmare a alegerilor autorităților publice locale. Lucrările ședinței de constituire au fost conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali. Din datele puse la dispoziție a rezultat că cel mai în vârstă consilier este Romică Botoi, născut la data de 16.09.1951, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt Ana-Manuela Groza, născută la data de 24.07.1990, și Cristian Ghingheș, născut la data de 18.03.1993.

Cei trei au preluat conducerea ședinței iar președintele de vârstă i-a invitat pe scenă pe consilieri, în ordine alfabetică, să depună jurământul. Aleșii au citit jurământul cu mâna stângă pe Constituție și cu cea dreaptă pe Biblie, după care au semnat Jurământul în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire iar celălalt s-a înmânat consilierului. Potrivit Codului administrativ, consiliul local este constituit dacă depun jurământul mai mult de jumătate dintre consilierii validați.

Lista consilierilor locali (în ordine alfabetică):

Botoi Romică – Pro România

Breahhnă-Pravăț Ionela Cristina – PSD

Candet Gigi-Nucu – PPU

Cernic Sebastian – USR

Chiciu Laurențiu Nicolae – PPU

Chirilescu Dorin – independent

Crețu Cătălin Bogdan – PNL

Diaconu Eusebiu-Iancu – Pro România

Dinu Cătălin-Mihail – PLUS

Dinu Ioana-Raluca – PSD

Ghingheș Cristian – PLUS

Groza Ana-Manuela – USR

Huluță Ghiorghe – Pro România

Lazăr Teodor -USR

Lupu Gabriel Stănică – PNL

Manolache Cristinel – PER

Melinte Ion – PMP

Miroșeanu Liviu-Alexandru – PNL

Munteanu Mihai-Cătălin – PER

Stîngaciu Dumitru – PER

Ștefan Daniel-Dragoș – PMP

Urban Violeta – PNL

Prin urmare, Consiliul Local al Municipiului Bacău a fost constituit iar în termen de trei zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a consiliului local.

„Aș vrea în primul rând să mulțumesc băcăuanilor care m-au învestit cu încrederea lor, apoi familiei mele care a fost și este alături de mine în această perioadă și a suportat absența mea. Mulțumesc și familiei extinse a celor trei partide care au făcut posibilă această victorie. Sunt nerăbdător să îmi încep sarcinile legale, astfel încât peste patru ani să mă pot uita în ochii băcăuanilor și să le spun, alături de consilierii locali, că am meritat încrederea lor, că patru ani nu s-au mai pierdut, că atunci Bacăul va fi un oraș mai bun pentru copiii noștri și pentru noi. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc! Eu merg la treabă”, a fost mesajul transmis de pe scenă de către primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

La eveniment au mai participat diverși reprezentanți ai unor servicii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, reprezentanții unor instituții și ONG-uri, dar și câțiva băcăuani curioși.

„Începând din acest moment sunt primarul municipiului Bacău și începând chiar de azi am să mă ocup de ceea ce am promis. Astăzi voi vizita toate sediile Primăriei, mâine (vineri, 23 octombrie-n.r.) voi avea discuții cu toți directorii de departamente și șefii de secții, luni, cu toți directorii de școli din Bacău. În acest timp voi încerca să ajung și la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a clarifica situația pandemică în municipiul Bacău, pentru a vedea ce este de făcut pentru a diminua măsurile de restricție impuse.”

Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău