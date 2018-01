Notele de la diferite discipline nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie, elevii scutiţi medical vor putea îndeplini la ora de educaţie fizică sarcini precum arbitraj sau cronometrare, ținerea unui scor sau înregistrarea unor elemente tehnice, folosirea telefoanelor mobile în timpul orei, serviciul pe şcoală şi sancţionarea elevilor care nu poartă uniformă sunt interzise.

Acestea sunt câteva dintre prevederile noului Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat prin ordin de ministru. De asemenea, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor.

„Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, mai prevede acelaşi document.

Noul regulament mai arată că în unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate (cu referire tocmai la măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea). Noul regulament şcolar s-a schimbat de luni, 15 ianuarie, imediat după vacanța de iarnă, fiind aprobat pe 8 ianuarie de către ministrul Educației, Liviu Pop.

Cum au primit elevii toate aceste măsuri și cum s-au reorganizat directorii din instituțiile de învățământ băcăuane?

„Toate aceste măsuri se vor discuta în cadrul orelor de dirigenție. La noi, oricum, telefoanele nu se foloseau de către elevi în timpul orelor, iar în ceea ce privește uniforma școlară… ei sunt mândri că o poartă, așa că nici aici nu sunt probleme. Cât despre folosirea notei ca metodă de coerciție, nici asta nu se aplica la noi, iar despre scutirile la ora de sport, eu cred că este o măsură bună. Dar și aici depinde de profesor: îi poate da să facă un referat, să ajute la organizarea orei de sport, să țină un scor. Cu elevul de serviciu am fost nevoiți să ne reorganizăm un pic: aveam elev de serviciu la primele două ore, pentru că apoi venea un paznic. Acum vom avea permanent paznic și va suplimenta această activitate profesorul de serviciu. Deci, am eliminat elevul de serviciu.”

Prof. Iustin Antonie, director Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”

„Au fost măsuri pe care elevii le-au primit foarte bine. Nu mai avem elevul de serviciu, aici am decis ca acest lucru să fie preluat de profesori, care vor lucra pe ture duble, dar și de personalul auxiliar, mecanicul de întreținere și femeia de serviciu. pe perioada pauzelor. Cu uniforma, nu avem probleme, nu o să mai atenționăm copii care nu o poartă, ei au aflat deja de asta, părinții susțin că e mai comod cu uniforma școlară, doar că noi, profesorii, nu le mai facem observații în legătură cu nepurtarea ei. Cu telefoanele, am găsit deja soluții, avem dulapuri sub cheie în clase, copiii au înțeles. Nu prea vin ei cu telefoane la școală, mai mult cei mari sau elevii de liceu, probabil acolo e mai complicat.”

Prof. Mariana Umbrărescu, director Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

„La noi poate vor fi probleme cu telefoanele elevilor, încă nu am găsit soluții. Mi s-a transmis că dacă le punem pe toate într-o cutie există riscul demagnetizării cartelelor. Nu știm însă cum vom face. Avem și foarte mulți elevi. Avem 70 de clase! Dar ne vom conforma. Cu uniforma… la noi nu se poartă. Abia anul acesta școlar părinții au solicitat acest lucru, dar nu s-a concretizat nimic. Noi doar prin decizia părinților putem lua măsura unei uniforme obligatorii. Acum avem și această lege, așa că lucrurile sunt simplificate. În ceea ce privește eliminarea elevului de serviciu, sincer, eu sunt de acord, pentru că acea zi când elevul nu participa la ore era una pierdută pentru el și greu de recuperat. O să vedem cum vom suplini acest serviciu, pentru că era nevoie de el, dar zilele acestea cu asta ne ocupăm: cu implementarea noului regulament de organizare și funcționare în școală.

Prof. Relu Ovidiu Cojocaru, directorul Colegiului Economic „Ion Ghica”