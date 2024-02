Neylan – cea mai bună shaorma din oraș

Subiectul restaurantelor fast food este unul delicat. Unii sunt pro, alții… dimpotrivă. Drumurile noastre de peste zi ne-au dus de această dată într-un astfel de restaurant unde am descoperit lucruri foarte frumoase. Și vorbim de această dată de Neylan, un restaurant fast food tradițional turcesc, ca la mama lui acasă.

Odată trecut pragul de la Neylan l-am întâlnit pe Coșar Galip, așa cum scrie în buletin. Dar, toată lumea îl cunoaște de Yashar, nume care în limba turcă înseamnă „norocos”. Poate că așa și este, pentru că drumul vieții l-a purtat în Bacău, unde are o familie frumoasă și conduce o afacere de succes. Este originar din Samsun, un oraș port la Marea Neagră și de 13 ani trăiește în România. Yashar este mare fan shaorma și ne-a povestit cum i-a venit ideea să facă un restaurant fast food turcesc în Bacău: „Eu am mâncat peste tot shaorma în Bacău, dar nu am găsit nicăieri gustul care trebuie. Și atunci am gândit să facem o shaormerie, cu gustul de acasă.” Nu a vrut să facă ceva mare. Și-a dorit un restaurant intim, să vină omul și să se simtă ca acasă, să miroasă a mâncare bună, să mănânce bine și cât mai curat posibil.

Neylan s-a deschis în septembrie 2022 într-o locație putem spunem istorică în Bacău, pentru că în acest loc, pe Mărășești 12, a funcționat primul fast food din Bacău, în urmă cu 30 de ani. Pentru că Yashar are de coordonat mai multe afaceri, de restaurant se ocupă mai mult soția lui, Raluca. Iar faptul că Raluca a deprins foarte bine tainele shaormei turcești, ca la Samsun, se vede în succesul pe care îl are restaurantul Neylan în rândul băcăuanilor.

Delicioasa shaorma de berbec

Evident că vedeta restaurantului este shaorma, pe care o găsim în două rețete. Cea de pui și cea de berbecuț. Doar că șhaorma de berbecuț o găsim doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pentru că e pregătită într-un mare fel chiar de Yashar. Am încercat să aflăm câte ceva din tainele acestei rețete, dar nu am avut mari sorți de izbândă. Totuși, Raluca ne-a spus că ei nu taie niciodată la…robot, ci doar la cuțit: „Întradevăr, când tai la robot iese foarte subțire, dar se usucă și foarte repede și nu mai are suculența care trebuie. Am avut și noi robot dar am renunțat după două săptămâni. Când tai la cuțit, zeama aia rămâne în carne.” Sigur, există multe alte secrete, mai ales în cazul shaormei de berbec, cum să râmână fragedă și gustoasă. Numai că Yashar nu a dorit să ne dezvăluie secretul, spunându-ne doar că, pe lângă altele, are și niște condimente speciale. Practic, și carnea, atât cea de pui cât și cea de berbec, este pregătită la o firmă turcească specializată, după metode exact ca în țara Semilunii, fără să detalieze unde se află locația, pentru a secretiza rețetele. Cu toate că au primit oferte de alți preparatori de carne de shaorma, chiar mai ieftine, cei de la Neylan au refuzat pentru că țin la calitate. Cât despre condimente, acestea sunt originale, chiar din oraș de la Yashar.

1 de 6

Sigur, vârful de lance de la Neylan este shaorma și în mod special cea de berbec. Dar pe lângă acestea puteți găsi și alte produse specifice fast food cum ar fi hamburgerii de vită/pui, aripi dulci și picante, crispy sau șnițel din piept de pui.

Dar, revenind la specialitățile turcești, trebuie subliniat că la Neylan găsim și…desertul perfect, delicii turcești, baklava cu nucă, fistic sau ciocolată sau sarayli. Și mai mult decât atât, dacă ești în lipsă de inspirație pentru un cadou, un platou de baklavale asezonat cu un pic de rahat turcesc, împachetat într-un mare fel, poate fi o atenție originală și plină de arome încântătoare. Și baklavalele de la Neylan sunt tot de la un producător turc, făcute după rețete originale și cu ingredinte turcești.

Cea mai fresh shaorma din oraș

Iar pentru ca tot pachetul de la Neylan să fie complet, pe lângă shaorma și baklava, poți savura fie un ceai turcesc, fie o cafea la nisip. Și toate acestea au dus la faptul că de când s-a deschis acest restaurant, fast food-ul și-a format o clientelă statornică și care apreciază aromele turcești originale. De ce merge așa de bine shaorma Neylan și dacă sunt diferențe între produsul de aici și cel din alte fast food-uri, a încercat să ne explice Raluca: „Shaorma, prima dată când am adus-o la noi, exact cum se face la turci, n-a mers. Pentru că noi, ca români, suntem obișnuiți să mâncăm kilograme de maioneză și usturoi. Așa că și noi la început băgam ketchup și maioneză. Dar încet, încet le-am redus și am compensat cu carne și salată. Vreau să reducem ketchup-ul ăsta și maioneza. Acum am ajuns să avem una dintre cele mai fresh shaorma din oraș.” Iar cea mai mare shaorma de la Neylan are 500 de grame, cum nu este alta în oraș, iar cea mică are 350 de grame.

1 de 7

Rețete noi și autentice

Iar din primăvară, Neylan ne pregătește și câteva surprize. Una dintre ele este… lahmagun (se pronunță – lahmagiun), un produs preferat de Raluca, unul din motivele pentru care a vrut să deschidă un fast food turcesc. Acest produs arată ca o pizza, are lipie, carne tocată de oaie și vită, pătrunjel, lămâie, condimente, și se rulează. „E un preparat divin”, afirmă Raluca, precizând că produsul va fi disponibil la Neylan din luna aprilie. Un alt preparat, apreciat foarte tare de Yashar și care va fi în meniu din vară este Ischender Kebap. Este pe bază de carne de oaie, în sos, servit la farfurie. Iar din sezonul cald, Neylan ne așteaptă cu toate aceste bunătăți și pe terasă.

Restaurant Fast Food Neylan

Calea Mărășești nr.12

Facebook – Neylan Delicii Turcești

Instagram – Neylan Delicii Turcești

Tik tok – Neylan turkish baclava

Tel.0727.629.546

Program: 10.00 – 22.00, iar pentru comenzi prin Glovo chiar și până după miezul nopții