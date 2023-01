Nemulțumirile clocotesc la CFR. Ceferiștii se pregătesc de proteste

Sindicaliștii de la Căile Ferate Române fierb, după ce guvernanții au decis, încă o dată, să proroge aplicarea Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. La sfârșitul anului trecut, Guvernul aproba celebra „ordonanță – trenuleț”, care, pe lângă măsurile fiscal-bugetare și modificările şi completările unor acte normative, include și amânarea cu încă un an a două articole din Statutul personalului feroviar.

Potrivit art. XLV din Ordonanța de Urgență „aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 1 ianuarie 2024”. Practic, este a treilea an când este amânată aplicarea Statutului personalului feroviar. Reamintim că Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar a fost votată de Parlamentul României în septembrie 2020, și amânată de două ori, până la 1 ianuarie 2023. Statutul feroviarilor este documentul în care sunt stipulate mai multe drepturi pe care ceferiștii le-au avut, la începutul anilor ’90, printre care cea mai importantă este reducerea vârstei de pensionare, fără penalizare, de la 65 de ani, cum este în prezent, la 55 de ani. „Acum, au aprobat aplicarea Statutului, mai puțin articolele 34-35 care țin de pensionarea ceferiștilor. O țeapă, de-a dreptul. Ca să vedeți ce «ordinar» au lucrat: cu trei ore înainte de a da ordonanța – trenuleț, nu erau incluse în textul legii, dar, noaptea, ca hoții, au introdus și cele două articole, cele cu pensionarea. Au motivat că nu au metode de aplicare a legii. Serios? Adică, de trei ani de când a fost aprobată, semnată chiar și de președintele României, tu nu ai găsit un mod de a o pune în practică?”, se întreabă retoric feroviarii. Guvernanții se tem că aplicarea celor două articole din Legea statutului personalului feroviar va lăsa fără angajaţi cele trei companii feroviare de stat, CFR Infrastructură, CFR Marfă şi CFR Călători. Cert este că, aplicarea celorlalte prevederi din Statutul feroviarilor, legate de salarizarea angajaților CFR, ar trebui să se facă de la 1 iulie 2023. Însă, totul va depinde de bugetele pe acest an ale companiilor feroviare.

Grevă este tot mai iminentă

Între timp, tensiunea crește în rândul ceferiștilor, aceștia fiind tot mai nemulțumiți de felul cum sunt tratați de guvernanți. Feroviarii reclamă și faptul că, din acest an, este prevăzută renunțarea la anumite sporuri de care beneficiau angajații CFR, în speță cele acordate pentru zilele festive în care ceferiștii merg la muncă. „Cred că este o formă de a «băga bățul prin gard», o diversiune, ca să uităm de cele două articole legate de pensionare. Oamenii sunt nemulțumiți, asta e clar. Toți. Nimeni nu te înțelege ce înseamnă să faci tură de noapte, în condiții de ger sau ploaie etc, la 60 de ani. Și să mai ai grijă să nu se întâmple nu știu ce nenorocire. Aici, discutăm de eventuale pagube de sute de milioane, nu mai zic de neprețuitele vieți omenești, Ferească Dumnezeu!”, spun sindicaliștii feroviari. În aceste condiții, nu este exclus să asistăm la o nouă grevă spontană, similară celei declanșate în iarna anului 2021, când ceferiștii au oprit lucrul, paralizând traficul feroviar, în toată țara. Este vorba atât de impiegații de mișcare, șefii de stație sau operatorii, cât și de acarii, revizorii de linii, picherii, șefii de manevră, manevranții, angajații de la semnalizare-centralizare – blocare etc. „O grevă spontană nu este ceva controlabil, pentru că oamenii nu pot fi ținuți legați, la cât de super nemulțumiți sunt. Păi, atât timp cât nu se respectă o lege, atunci ce încredere să mai aibă într-un Parlament, în politicieni, în societate etc. Li s-a cam umplut paharul. Mai trebuie scânteia. Și, cel mai probabil, va fi și scânteia”, spun sindicaliștii.

Investiții zero, personal îmbătrânit și epuizat

Feroviarii mai cer și finanțarea la un nivel corespunzător a sistemului feroviar de stat, precum și cumpărarea de material rulant nou. În opinia sindicaliștilor, este o nevoie acută de investiții în tot ce înseamnă transporturi feroviare: de la infrastructură la confortul și siguranța călătorilor și a mărfurilor. „Liniile nu mai sunt linii, locomotivele nu mai sunt locomotive, instalațiile nu mai sunt instalații … Nimeni nu mai garantează nimic!”. De altfel, acesta este și motivul pentru care sute de kilometri de cale ferată sunt considerați periculoși. Pe căile ferate abundă restricțiile de viteză, pe mii de kilometri, în cele mai multe cazuri, viteza de deplasare fiind redusă la mai puțin de jumătate din cea proiectată. Pe de altă parte, angajații din CFR sunt tot mai îmbătrâniți și mai epuizați de ritmul și condițiile de muncă prestată timp de zeci de ani. Cel puțin, în cazul impiegaților de mișcare, media de vârstă este de peste 50 de ani. „Oameni sunt uzați, uzați, uzați, bolnavi, extenuați, deprimați…Un coleg a făcut AVC, chiar de Sărbători. Un impiegat de mișcare are peste 56 de ani și lucrează de 30 de ani numai în Bacău, în condiții de stres maxim, în ture de noapte etc. Or, nici măcar el nu beneficiază de acest Statut. În condițiile în care, în anii ’90, ieșeau la pensie la 52-54 de ani. Teoretic, ceferiștii nu au niciun drept, sunt pe același palier de vârstă a pensionării cu … frizerii – la 65 de ani. Diferența e că un frizer, dacă te tunde greșit, își cere scuze. Ceferiștii nu au cum să facă asta, dacă, Ferească Dumnezeu!, se întâmplă o nenorocire. Ei sunt mereu testați profesional, psihologic, fac vizite medicale în mod periodic, iar dacă nu corespund, pot să-și ia adio de la gară”, mai arată sindicaliștii

Sindicaliștii feroviari vor protesta, pentru început, la București, în fața Guvernului, alături de angajații din Silvicultură. Aceștia sunt nemulțumiți, în principal, de decizia de amânare a aplicării Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Mitingul este programat pentru ziua de joi, 12 ianuarie 2023, între orele 10:00 și 13:00, la sediul Guvernului României. Aceasta este prima mișcare de protest a sindicatelor de la calea ferată, în anul 2023.

