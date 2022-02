Apă, canalizare, drumuri bune, școli și grădinițe noi pregătite pentru întoarcerea tinerilor

Primarii din Negri, Eugen Dumea, și Dămienești, Vasilică Răileanu, au găsit răspuns întrebărilor despre investițiile făcute ”cu cap”. Împreună cu deputatul Ionel Floroiu și consilierul județean Adrian Nistor, cei doi aleși au evaluat stadiul lucrărilor în derulare și au stabilit ce alte proiecte vor aduce o viață mai bună oamenilor din cele două comune.

La Negri se trăiește mai bine

După ce a finalizat rețeaua de apă potabilă din comună, primarul Eugen Dumea are în lucru rețeaua de canalizare în lungime de 17 km din satele Poiana și Negri, în valoare de aproape 10 milioane lei. Pentru a-i ajuta pe oamenii cu pensii și salarii destul de mici, prin proiect s-a prevăzut ca racordarea se va face la limita proprietății, astfel încât cheltuielile să fie cât mai mici. Programul „Anghel Saligny„ – sprijinit de echipa PSD – i-a oferit primarului posibilitatea să depună un proiect de 13 milioane lei, prin care se vor asfalta drumurile locale unde există rețelele de apă și canalizare. Investițiile în școli și grădinițe, unde copiii au condiții foarte bune de învățătură și de joacă, sprijinirea așezămintelor de cult sau permanenta întreținere a infrastructurii locale au adus condiții de viață tot mai bune în comună.

Mandat început în forță la Dămienești

Recepționarea rețelei de apă-canalizare este principala realizare a primarului Răileanu. Oferind oamenilor racordarea la rețea de a limita proprietății, li s-a oferit un avantaj financiar important, astfel încât sute de gospodării s-au branșat deja și mai există multe alte cereri. Deja există un proiect de extindere a alimentării cu apă pentru că locuitorii au înțeles binefacerile acestei investiții. Prin Programul „Anghel Saligny„ se vor asfalta 8 km de drum local unde există deja rețeaua de apă și canalizare, o lucrare în valoare de 1,4 milioane lei. Un alt succes este finalizarea Grădiniței din Drăgești, inclusiv autorizarea acesteia din punct de vedere sanitar si al situațiilor de urgență, astfel încât pe 10 martie se va deschide. Reabilitarea termică a clădirilor publice, modernizarea iluminatului public, refacerea Căminului Cultural din Călugăreni sau asigurarea unei tablete fiecărui elev sunt proiectele de viitor ale primarului din Dămienești.

Soluții pentru confortul gospodarilor de pe ”Autostrada Estului”

Asfaltul este turnat și se circulă excelent pe segmentul Dămienești-Traian din drumul interjudețean ce vine din Neamț și ajunge până în Vrancea. Constructorul lucrează acum la șanțuri și podețe, iar în unele zone sunt necesare soluții tehnice deosebite din cauza structurii solului și a așezării localităților. De aceea, la inițiativa deputatului Ionel Floroiu, specialiști ai Consiliului Județean, proiectanți, constructori și primarii din comunele respective au căutat la fața locului cele mai bune variante.

”Împreună cu Adrian Nistor, consilierul județean care îi sprijină permanent pe aleșii din această parte a județului, am văzut la fața locului stadiul investițiilor și spun că lucrurile stau bine. Am fost consilier județean, vicepreședinte al Consilului Județean, sunt acum deputat și în toate aceste demnități cu care m-au onorat băcăuanii am încercat să ajut zona defavorizată a Colinelor Tutovei, a văilor Berheciului și Zeletinului. Trebuie să înțelegem cu toții că nu ne poate fi bine doar unora, în timp ce alții trăiesc în sărăcie, este nevoie și de solidaritate, de proiecte care să ridice toate zonele județului. Împreună cu echipa PSD Bacău am reușit să aducem investiții foarte importante în Estul județului și cred că, în curând, cei plecați să muncească în străinătate se vor întoarce pentru că au condiții bune de viață la ei acasă.”

Ionel Floroiu, deputat PSD Bacău

”De când sunt primar, mi-am dorit apă și canalizare în cât mai multe case, drumuri bune pentru toți, grădinițe și școli moderne unde să învețe copiii noștri. Asta înseamnă o viață mai bună la Negri și, cred din suflet, un motiv foarte bun pentru cei care au plecat să se întoarcă acasă. Îmi doresc să se întâmple acest lucru cât mai curând și investițiile noastre sunt doar pentru a-i convinge pe fiicele, fiii, nepoții și nepoatele ce sunt departe că pot trăi bine și frumos acolo unde s-au născut. Împreună cu Consiliul Județean, prin proiectele naționale și europene, cu bugetul nostru local, construim în fiecare zi viitorul comunei noastre!”

Eugen Dumea, primarul comunei Negri

”Am vrut să fiu primar doar pentru că am crezut în capacitatea mea de a schimba în bine comuna. Până acum, am reușit destule, dar am proiecte multe și vreau ca fondurile europene, guvernamentale, județene sau locale să îi ajute pe oameni să trăiască tot mai frumos în Dămienești. Mă bucur că oamenii au înțeles și devin tot mai mult partenerii mei, de la curățenia comunei și până la a-și da acordul pentru investiții importante. Mai avem de treabă, dar suntem pe drumul cel bun!”

Vasilică Răileanu, primarul comunei Dămienești