Județul Bacău va încheia înțelegeri de cooperare și înfrățire cu Raioanele Strășeni, Florești și Ialoveni din Republica Moldova și Raioanele Belgorod-Dnestrovkii și Ovidiopol din Regiunea Odessa, Ucraina. În acest fel, Consiliul Județean (CJ) participă la campania „Centenar prin înfrățiri", inițiată și organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în scopul întăririi legăturilor culturale, lingvistice, economice și sociale. Cele cinci proiecte ale CJ Bacău au fost avizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Afacerilor Externe. Aceste parteneriate vor permite dezvoltarea legăturilor românilor din cele cinci raioane cu cetățenii județului Bacău, abordarea din perspectivă europeană a problemelor cu care se confruntă comunitățile locale, sprijin în soluționarea lor și dezvoltarea de rețele asociative.

