Pe Mișu Ilie Chiruc, unul dintre cei doi vicepreședinți ai Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC) l-am întâlnit la recenta ediție a Festivalului plăcintelor organizată la Hârja (Oituz). Mișu Chiruc este și președinte al ANTREC Neamț și în asociația națională se ocupă de zona Moldova. ANTREC, înființată în anul 1994, identifică, dezvoltă și promovează turismul rural românesc cu 3.500 de membri, cu pensiuni turistice și agroturistice însumând peste 20.000 de camere în 1.000 de localități, din 32 de județe.

Este recunoscută național și internațional ca lider în dezvoltarea turismului rural românesc și încurajarea conservării ecologice, precum și a păstrării culturii tradiționale românești.

Festivalul plăcintelor de la Hârja a ajuns la a 19-a ediție. Este, domnule vicepreședinte, un eveniment important și de perspectivă pentru strategia ANTREC?

ANTREC vrea să promoveze în toată țara turismul rural prin evenimente. La fel de importantă, în asemenea cazuri, este colaborarea cu administrațiile locale și cu instituțiile sau organizațiile de acolo. În cazul Festivalului plăcintelor de la Hârja, este importantă colaborarea cu Așezământul „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” și cu preoții locului. O deosebită plăcere ne-a făcut prezența la manifestarea din acest an a arhiepiscopului Romanului și Bacăului, IPS Ioachim.

Festivalul este un eveniment pe care ANTREC vrea să-l promoveze în continuare, an de an, cum o face și cu alte evenimente. Încercăm să promovăm anumite destinații turistice și astfel ne dorim ca și Valea Oituzului să devină un areal care să atragă turiști, să devină un brand al ANTREC.

Important este că se perpetuează acest obicei, că este din ce în ce mai vizitat. Iar meritul este al Filialei Bacău a ANTREC și a președintei acesteia, Betty Grigoraș, care a insistat să se facă în fiecare an manifestarea.

Sunteți și președinte al ANTREC Neamț. Ați venit la Hârja să promovați zona agroturistică de acolo?

Am venit la festival să promovez pensiunea Chez Marie, din Brateș, de pe Valea Tarcăului, un areal care vrem, de asemenea, să devină o destinație turistică. Valea Tarcăului este acum în construcție din acest punct de vedere. Și avem o foarte bună colaborare cu Consiliul Județean și cu primăria. Găsim mereu alte elemente care să îmbunătățească produsul turistic, pe lângă cazare și masă. Vrem ca turiștii să aibă experiențe inedite în acea zonă. Acolo avem inclusiv piscine interioare în pensiuni și vrem și pârtii de schi în zonă, pentru care administrația locală ne-a aprobat un proiect în acest scop. De asemenea, vrem să repunem în funcțiune calea ferată îngustă, mocănița care venea pe această vale de la Ardeluța până la fosta fabrică de cherestea Albina.

Se mai vorbește astăzi atât de mult de agroturism ca acum 20 de ani ori s-a mai schimbat optica?

Optica s-a schimbat și în bine și în rău. În rău pentru că pensiunile au devenit ceva mai independente față de asociații, pentru că acum au și alte posibilități de promovare, precum cele de pe internet. Totuși, de multe ori își dau seama că singuri nu pot face față. Asociația noastră le permite acces la informații, la promovare prin târguri și festivaluri, dar și acces la fonduri de finanțare. Pozitivă la noi este și acordarea tichetelor de vacanță. Pozitiv este că aceste tichete nu pot fi decontate de cei care le dau decât la pensiunile clasificate și autorizate. Astfel, multe pensiuni din zona gri au ieșit la suprafață. La pensiunea pe care o promovăm acum cam 60% din încasări sunt pe tichete de vacanță. Și avem acolo cazări și în cursul săptămânii, nu doar în week-end.

Dumneavoastră vă ocupați, în ANTREC, de zona Moldova. Cum mai arată această zonă prin ochii Asociației?

Este o zonă bună, cu filiale în fiecare județ, în creștere cum este, de exemplu, Filiala Botoșani.