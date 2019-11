După ce a zburdat vreme de zece etape, adunând victorii pe linie, divizionara C Aerostar a început să gâfâie. Învinși la Suceava, de Foresta, în runda a 11-a, „aviatorii” au căzut și vinerea trecută. De data aceasta pe teren propriu: 0-1 cu CSM Focșani. Acest din urmă eșec a făcut ca distanța față de principalele urmăritoare, Ceahlăul și Foresta, să se reducă la numai patru puncte. Echipa lui Daniel Munteanu are neapărată nevoie de o victorie vineri, pe „Letea”, în derby-ul local cu CSM pentru a menține sau chiar mări ecartul față de contracandidate. Indiferent de rezultatul din ultima etapă a turului, iarna nu se prevede a fi una blândă, tehnicianul Aerostarului anunțând măsuri severe la nivelul lotului.



-Domnule Daniel Munteanu, cum se explică înfrângerea cu CSM Focșani?

-Se pare că, dintr-o echipă de fotbal cu foame de victorii, ne-am transformat în Moș Crăciun. Numai că am făcut-o înainte de vreme. În timp ce adevăratul Moș Crăciun vine în decembrie, noi am început să facem cadouri încă de pe acum. Iar cadouri de genul celor făcute în jocul cu Focșaniul costă. Deocamdată, trei puncte în clasament. Spun deocamdată, pentru că nota de plată va fi completată în pauza competițională. Așa nu se poate, vom lua măsuri.

-În ultimele patru etape ați pierdut două meciuri, iar pe celelalte două le-ați câștigat greu, la limită, cu 2-1. Să fie vorba și de oboseală?

-Păi când ești obosit înseamnă că nu poți alerga, nu că dai mingea la advesar. Când dai mingea la adversar e vorba de altceva. Înseamnă că asta îți este valoarea ca să nu mă duc cu gândul și mai departe. Datoria mea este să întorc lucrurile pe toate fețele pentru a înțelege de ce ajungem să facem astfel de erori.

-Dintre cele două înfrângeri suferite până acum în campionat, probabil că aceasta cu Focșaniul, fiind înregistrată și pe teren propriu, v-a afectat cel mai mult.

-Să stiți că nu e așa. Ca să fiu sincer, înfrângerea de la Suceava a fost mai apăsătoare. M-a deranjat mai mult pentru că acolo am dus lipsa de atitudine. Asta nu înseamnă că greșelile din meciul cu CSM Focșani mă pot lăsa indiferent.

-Cât a cântărit absența lui Gorovei?

-A cântărit, dar asta nu e o scuză. Noi nu stăm în 11 jucători, ci în întreg lotul. Avem jucători care sunt plătiți pentru a ajuta echipa atunci când se apelează la ei. De asta sunt plătiti, să joace și să ajute, nu să iasă la număr. Dacă nu ajută, înseamnă că poate nu fac față presiunii și atunci nu are rost să mai continuăm pe drumul acesta. Păi dacă tu nu faci față presiunii din Liga a III-a, cum vei rezista în eșalonul secund?

-Ați vorbit de măsuri…

– Lucrurile se vor schimba cu siguranță din iarnă. Repet, nu putem continua așa. Aerostar este un club care se respectă și tocmai pentru că se respectă, măsurile la nivel de componență a lotului se impun. Vom face o analiză foarte serioasă dacă vrem ca obiectivele noastre – promovarea și ținerea pasului cu ceea ce reprezintă Liga a II-a – să stea în picioare și pe hârtie, și pe teren. Noi vrem să ridicăm ștacheta, iar în ultima perioadă ea a ajuns să coboare.

-Bun, dar erorile din ultima perioadă nu pot șterge tot ce s-a făcut bun în acest tur.

-Nu, dar nici nu putem trăi din amintiri. Oglinda e ultimul rezultat, or, cum oglinda ne arată că nu suntem ok, trebuie să facem schimbări. Și, cu riscul de a mă repeta, le vom face în pauza competițională.

-Până la pauza competițională mai aveți un ultim meci, cel cu CSM Bacău.

-Se anunță un meci greu pentru că adversarul e într-o situație dificilă în clasament: penultimul loc, cu doar 9 puncte. Va fi un joc de luptă în condițiile în care starea terenului va nivela valorile tehnice, dar noi suntem obligați să câștigăm și să ne apărăm cele patru puncte avans pe care le avem față de urmăritoarele noastre. Pentru asta, nu trebuie să mai comitem greșeli copilărești și să nu mai facem cadouri, că nu a venit încă Luna Cadourilor.

Clasamentul Seriei 1

1 Aerostar Bacău 14 12 0 2 34-9 36p.

2 Ceahlăul P. Nt. 14 10 2 2 34-9 32p.

3 Foresta Suceava 14 10 2 2 40-17 32p.

4 Bucovina Rădăuți 14 10 1 3 34-9 31p.

5 CSM Focșani 14 7 3 4 18-13 24p.

6 Ozana Tg. Nt. 14 7 2 5 28-19 23p.

7 Știința Miroslava 14 7 2 5 26-19 23p.

8 SC Oțelul Galați 14 8 2 4 22-19 22p.

9 FC Botoșani 2 14 4 4 6 22-26 16p.

10 Hușana Huși 14 5 1 8 17-22 16p.

11 Șomuz Fălticeni 14 3 5 6 16-25 14p.

12 Sporting Liești 14 3 4 7 19-23 13p.

13 KSE Tg. Secuiesc 14 2 5 7 11-22 11p.

14 Dunărea de Jos 14 2 4 8 14-24 10p.

15 CSM Bacău 14 2 3 9 6-21 9p.

16 CSM Pașcani 14 0 0 14 10-74 0p.