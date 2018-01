Și anul acesta, primele competiții oficiale de natație din calendarul intern se desfășoară în Bacău. Startul va fi dat de Campionatul Național pentru Seniori, Tineret și Juniori la înot în bazin de 50 m, programat în perioada 21-25 martie. În aprilie Bacăul va găzdui, alături de Oradea și Izvorani, etapele regionale pentru copii (10-11 ani) și cadeți (12-14 ani). Etapa regională pentru copii se va derula în perioada 13-15 aprilie, cea rezervată cadeților fiind programată o săptămână mai târziu, în intervalul 20-22 aprilie. În fine, penultima competiție de înot a anului se va derula tot în Bacău. Este vorba de Campionatul Național de Poliatlon pentru copii (10-11 ani) ce va avea loc în perioada 16-18 noiembrie. Și săriturile în apă se vor simți ca acasă în Bacău. Și asta pentru că cele mai importante trei competiții din totalul de cinci vor avea loc în 2018 în municipiul nostru. În perioada 30 martie- 1 aprilie, Bazinul de Înot din Bacău va găzdui Campionatul Național pentru Seniori, Tineret (16-18 ani, foștii Juniori A), Juniori (14-15 ani, foștii Juniori B), Cadeți (12-13 ani, foștii Juniori C) și Copii (10-11 ani, foștii Juniori D). Programat inițial în vară, în luna august, Campionatul Național de Vară pentru Seniori, Tineret și Juniori va fi devansat, urmând să aibă loc pe 18-20 mai. Tot în Bacău. Motivul acestei modificări de dată ține de faptul că în vară sunt programate Europenele de Juniori A și B de la Helsinki, iar oficialii Federației au decis ca ambele Campionate Naționale din primăvară să aibă și criteriu de selecție în vederea întrecerii continentale din Finlanda. În cazul săriturilor în apă, calendarul intern nu doar că începe, dar se și încheie în Bacău, ultima competiție a lui 2018, Naționalele Open de Seniori, Tineret și Juniori desfășurându-se deasemeni în orașul nostru. 0 SHARES Share Tweet

