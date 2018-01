De cum pășești în incinta Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” ești surprins de o paletă de emoții ce te transpun, asemeni unei mașini a timpului, în trecut, dar și în viitor, pentru că, înțelegând și vizualizând elementele de expoziție vie prezentate, ca rezultate materiale finale ale proiectelor desfășurate, aici poți anticipa destinul poporului român. Într-un adevărat muzeu. Un concept inedit, pentru un liceu de profil tehnic. În interiorul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron”, din zona de sud a Bacăului, intri pe un traseu pe care fiecare vizitator îl parcurge în două planuri: cel vizual, obiectiv, în care conștientizează și confirmă elementele realității personale, și cel spiritual, introspectiv, în care asocierile depășesc granițele timpului, subconștientul călătorind involuntar, spre iernile cu zăpezi apocaliptice în care nepoții ședeau tupilați la poalele bunicii privind-o fascinați de magia cu care torcea lâna sau învârtea fusul, ori ascultau poveștile bunicului despre război și vremea foametei, sau încercau neputincioși să înțeleagă forța zeului care stăpânea focul din foale pentru a modela potcoave, caiele, roți de căruțe și topoare. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 2 SHARES Share Tweet

